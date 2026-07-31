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Nhà nông
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 07:27 GMT+7

Chỉ 4 phiên livestream "bùng nổ", vải thiều Bắc Ninh chạm tới hơn 10 triệu khách, giá vẫn “neo đỉnh”

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Khương Lực Thứ sáu, ngày 31/07/2026 07:27 GMT+7
Sản lượng giảm sâu, nhưng vải thiều Bắc Ninh 2026 vẫn “bùng nổ” khi giá bán lập đỉnh, doanh thu vượt 9.000 tỷ đồng. Chỉ 4 phiên livestream đã kéo hơn 10 triệu người xem, chốt hàng nghìn đơn, mở toang cánh cửa tiêu thụ nông sản trên nền tảng số.
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Chiều 30/7, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026.

Năm nay, tổng sản lượng vải chín sớm và vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt khoảng 131.560 tấn, giảm còn 64,1% so với năm trước, nhưng hiệu quả kinh tế lại tăng vọt.

Vải thiều Bắc Ninh lập đỉnh chưa từng có, cá biệt có thời điểm chạm 200.000–300.000 đồng/kg.Ảnh: Khương Lực

Thời nhà Nguyễn, Bình Phước thuộc trấn Biên Hòa, sau chia 2 tỉnh Bình Long, Phước Long, nay thuộc Đồng Nai sau sáp nhập

Giá vải lập đỉnh chưa từng có: vải sớm 35.000–70.000 đồng/kg, chính vụ 45.000–110.000 đồng/kg, cá biệt có thời điểm chạm 200.000–300.000 đồng/kg.

Giá bình quân đạt khoảng 55.200 đồng/kg, đưa tổng doanh thu toàn chuỗi vượt 9.000 tỷ đồng; riêng giá trị quả vải mang về hơn 7.260 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh khẳng định: “Dù sản lượng giảm mạnh nhưng giá trị sản xuất vẫn đạt trên 7.260 tỷ đồng, tăng 95,2% và là mức cao nhất từ trước đến nay”. Đáng chú ý, 100% mẫu vải xuất khẩu đều đạt chuẩn các thị trường nhập khẩu.

Bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm xã hội TikTok Shop Việt Nam cho biết, vải thiều Bắc Ninh năm 2026 đã tiếp cận hơn 70 triệu người dùng TikTok, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: Khương Lực

Bên cạnh xuất khẩu gần 35.900 tấn và hệ thống phân phối phủ rộng trong nước, “cú hích” lớn nhất của vụ vải năm nay đến từ nền tảng số.

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Lần thứ hai, tỉnh Bắc Ninh tổ chức các phiên livestream ngay tại vùng trồng vải với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh.

Chỉ qua 4 phiên livestream, vải thiều và sản phẩm OCOP đã tiếp cận hơn 10 triệu người tiêu dùng. Theo bà Trần Thị Tân – Giám đốc Trách nhiệm xã hội TikTok Shop Việt Nam, các sản phẩm vải thiều năm 2026 đã được quảng bá, giới thiệu đến hơn 70 triệu người dùng TikTok, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Thế Thi – Phó Giám đốc Sở Công Thương – cho hay: "Thông qua các phiên livestream đã có hàng nghìn đơn hàng được giao dịch thành công, hàng trăm tấn vải thiều tươi cùng nhiều sản phẩm OCOP được vận chuyển trực tiếp tới tay người tiêu dùng qua hệ thống logistics hiện đại”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh chụp ảnh cùng TikToker Chu Thanh Huyền – vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải trước phiên livestream. Ảnh: Khương Lực
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Người trồng vải thiều ở Bắc Ninh cũng hưởng lợi rõ rệt. Ông Phan Văn Nết – Giám đốc HTX Phì Điền chia sẻ, sản lượng vải thiều giảm so với năm 2025 nhưng chất lượng vải thiều tốt, giá thành cao gấp 3-4 lần, thu nhập các hộ làm vải tăng cao hơn so với năm 2026.

"Các thương nhân, hộ kinh doanh, HTX phải đến tận vườn để thu mua với giá thành cao nên các hộ làm vải rất phấn khởi" - ông Nết nói.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy hiệu quả các nền tảng số, đồng thời mở rộng thị trường, đầu tư chế biến và kho lạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh trao giải Nhất cuộc thi "Vườn vải đẹp" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho hộ ông Ngô Văn Cường, thôn Quất Du 2, xã Phúc Hoà. Ảnh: Khương Lực

“Chỉ những quả vải đạt tiêu chuẩn mới đưa ra thị trường tươi”, ông yêu cầu, nhằm giữ vững thương hiệu và nâng cao giá trị bền vững cho vải thiều Bắc Ninh.

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Vụ vải 2026 cho thấy một bước chuyển rõ nét: từ phụ thuộc sản lượng sang gia tăng giá trị, từ bán hàng truyền thống sang chinh phục thị trường bằng công nghệ số.

Định hướng năm 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu rà soát, quản lý chặt mã số vùng trồng, xác định rõ vùng nguyên liệu theo từng thị trường xuất khẩu, đồng thời đánh giá năng lực cơ sở đóng gói để tổ chức sản xuất phù hợp.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ ưu tiên đầu tư hệ thống kho lạnh quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng bảo quản, chủ động tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh giao các cơ quan chuyên môn phải tăng cường hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tuyệt đối không dùng chất cấm để bảo vệ uy tín sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng định hướng đẩy mạnh chế biến, nghiên cứu đầu tư cơ sở chiếu xạ, nhân rộng mô hình vườn vải hiệu quả, tuyển chọn giống chất lượng cao và phát triển sản xuất vải thiều trái vụ, nhất là vào dịp Tết, qua đó có thể bán với giá 500.000 đồng/kg.

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Về lâu dài, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh mục tiêu xây dựng vải thiều Bắc Ninh trở thành sản phẩm đặc sản giá trị cao; kiểm soát chặt chất lượng từ sản xuất đến tiêu thụ, phân loại rõ vải tươi đạt chuẩn và sản phẩm đưa vào chế biến, qua đó nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững toàn ngành hàng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận 15 vườn vải đẹp năm 2026 (1 giải Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 9 Khuyến khích); trong đó, giải Nhất thuộc về ông Ngô Văn Cường ở xã Phúc Hòa. Hội nghị cũng trao Bằng khen cho 7 tập thể và 29 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong tiêu thụ vải thiều.

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