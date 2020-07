Chi 5,85 triệu đồng cho iPhone 8 hay 10,99 triệu đồng cho iPhone SE ?

iPhone SE gốc không chỉ được đánh giá cao vì mức giá phải chăng mà còn vì kích thước bỏ túi, vào thời điểm iPhone 6S Plus hàng đầu của Apple có màn hình đến 5,5 inch. Trong nhiều năm, nhiều người dùng đã chờ đợi bản kế nhiệm của iPhone SE khi mà kể từ lúc iPhone 7 ra mắt, các mẫu iPhone ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. May mắn thay, cuối cùng thì bản kế nhiệm của iPhone SE cũng xuất hiện và đang khiến nhiều người cảm thấy thích thú: một chiếc iPhone 8 mang trái tim iPhone 11.

iPhone SE duy trì cùng một yếu tố thiết kế nhỏ gọn của iPhone 8. Phần lớn các thông số kỹ thuật của nó cũng giống với iPhone 8. Trong khi tại Việt Nam, iPhone 8 đang được bán với giá 5,85 triệu đồng (bản likenew) thì iPhone SE được bán với giá khoảng 10,99 triệu đồng (bản phân phối tại Việt Nam với mã VN/A).

Vậy sự khác biệt giữa iPhone SE và iPhone 8 là gì? Chúng ta hãy xem nhanh iPhone SE so với iPhone 8 và xem lý do tại sao nên mua một chiếc iPhone nào. Như những gì thể hiện trong phần so sánh thông số phía dưới, iPhone 8 và iPhone SE gần như giống hệt nhau cho đến khi người dùng nhìn vào cốt lõi của iPhone SE mới.

(Nguồn: Android Authority)

Về cốt lõi, iPhone SE mới của Apple được trang bị chip A13 Bionic 7nm, tăng tốc từ chip A11 Bionic 10nm mà người dùng nhận được trên dòng iPhone 8. Sự thay đổi này tạo ra tất cả sự khác biệt.

Nhờ chip A13 Bionic trong iPhone SE mang lại hiệu năng tốt hơn nhiều so với A11 Bionic. Ngay từ khi mở và đóng nhiều ứng dụng cho đến chụp ảnh màn hình, điều hướng giao diện người dùng… tốc độ xử lý trên iPhone SE là tốt hơn so với iPhone 8. Ngay cả khi so sánh với iPhone 8 Plus có chip A11 Bionic, iPhone SE cũng cho thấy một bước nhảy vọt đáng kể về hiệu năng.

Để chứng minh quan điểm này, các thử nghiệm điểm chuẩn trên cả hai sản phẩm đều cho thấy iPhone SE không chỉ hoàn thành tất cả các bài test nhanh hơn mà còn giúp chúng mượt hơn nhiều so với iPhone 2017.

(Nguồn: Android Authority)

Kết quả điểm chuẩn trong thử nghiệm phía trên được thực hiện với iPhone 8 Plus nên có thể đoán rằng, iPhone 8 sẽ đạt được những con số khá tương tự.

Ngoài ra iPhone SE còn đi kèm chip thần kinh thế hệ thứ ba của Apple nên mạnh hơn so với iPhone 8. Chip thần kinh của iPhone 8 có thiết kế lõi kép trong khi chip thần kinh của iPhone SE có một cấu trúc 8 lõi.

Hãy nghĩ về nó như 8 người làm nhiệm vụ thay cho 2 người. Không chỉ chúng nhanh hơn, mà còn hiệu quả hơn. Nhìn chung, chip thần kinh của iPhone SE có khả năng hoạt động 1.000 tỷ phép tính mỗi giây so với 600 tỷ phép tính mỗi giây của iPhone 8.

Bộ xử lý A13 Bionic và chip thần kinh tương tự cũng cung cấp sức mạnh cho dòng iPhone 11 hàng đầu của Apple. Đó là ý do tại sao iPhone SE mới không chỉ thực hiện nhanh hơn mà còn giúp chụp ảnh tốt hơn nhiều so với máy ảnh trong iPhone 8.