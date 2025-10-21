Chỉ bán thứ này cho trẻ em và phụ nữ, cặp vợ chồng “đỉnh cao” thu về 450 triệu USD mỗi năm

Ông Shen Yanchang và vợ là bà Yang Yanjuan đều là sinh viên xuất sắc của Đại học Kỹ thuật Hắc Long Giang – một trong những trường danh tiếng của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bà Yang trở thành phó giáo sư ngành kỹ thuật, còn ông Shen nhận công việc quản lý mua hàng tại Nigeria.

Tuy nhiên, sau hai năm chịu đựng cái nóng gay gắt và nguy cơ sốt rét ở châu Phi, ông Shen quyết định trở về Trung Quốc. Bước ngoặt xảy ra khi một nhà cung cấp Nigeria đề nghị ông tìm hàng hóa trị giá 200.000 USD từ Trung Quốc, hé lộ một khoảng trống lớn trong thị trường hàng hóa thiết yếu tại châu Phi, đánh thức tinh thần khởi nghiệp của cặp đôi.

Năm 2000, họ thành lập công ty nhỏ tại Quảng Châu, ban đầu tập trung xuất khẩu hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng sang châu Phi. Đến năm 2004, doanh nghiệp này phát triển thành Tập đoàn Sunda International và mở chi nhánh đầu tiên tại Ghana.

Thành công của công ty của ông Shen nằm ở việc đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu phương Tây, cùng với mạng lưới phân phối hiệu quả, có thể tiếp cận ngay cả những khu vực xa xôi nhất. Ảnh: softcare_kenya/nfnews

Sau khi xây dựng được vị thế vững chắc trên thị trường châu Phi, cặp đôi nhận thấy nhiều bà mẹ địa phương vẫn phải dùng giẻ rách và lá cây thay băng vệ sinh, điều họ cho là không vệ sinh và ảnh hưởng đến phụ nữ.

Các sản phẩm vệ sinh của phương Tây thường quá đắt đỏ với đại đa số gia đình châu Phi.

Năm 2009, Sunda cho ra mắt thương hiệu riêng Softcare, chuyên cung cấp tã trẻ em và băng vệ sinh phù hợp với thị trường Ghana và các nước châu Phi khác. Bà Yang dẫn đầu dự án nghiên cứu nhu cầu địa phương và đơn giản hóa sản phẩm, loại bỏ những chi tiết và bao bì không cần thiết để giảm giá thành. Ông Shen thì xây dựng các nhà máy tại châu Phi nhằm giải quyết các thách thức về logistics.

Năm 2009, công ty của họ ra mắt thương hiệu riêng, chuyên sản xuất tã trẻ em và băng vệ sinh được thiết kế đặc biệt phù hợp với nhu cầu của Ghana và các quốc gia châu Phi khác. Ảnh: softcare_kenya/nfnews

Băng vệ sinh Softcare được bán với giá chỉ bằng một phần ba so với các thương hiệu phương Tây, trong khi tã trẻ em có giá chưa đến 10 cent Mỹ mỗi chiếc. Mạng lưới phân phối sử dụng xe máy và xe tải nhỏ giúp sản phẩm đến được cả những vùng sâu vùng xa.

Hiện Softcare vận hành 8 nhà máy tại châu Phi và là thương hiệu tã trẻ em bán chạy nhất trên lục địa này trong năm ngoái. Doanh thu năm 2024 của công ty đã đạt 3,2 tỷ nhân dân tệ.

Trong khi Softcare chuẩn bị tái khởi động đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hong Kong (Trung Quốc), sau khi hồ sơ đầu tiên bị bác bỏ vào tháng 1, ông Shen tập trung huy động vốn để mở rộng sản xuất sang thị trường Mỹ Latinh và Trung Á.

Câu chuyện khởi nghiệp của cặp vợ chồng này đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội đại lục.

Một người dùng nhận xét: “Khi người khác ngần ngại bước chân vào thị trường châu Phi, họ lại nhìn thấy cơ hội vàng và tạo ra sản phẩm hoàn hảo dành cho người bản địa”.

Một bình luận khác viết: “Giáo sư Yang mang đến chuyên môn, còn chồng bà mang kinh nghiệm. Họ đã cùng nhau xây dựng một doanh nghiệp thành công thực sự”.

