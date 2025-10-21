Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Xã hội
Thứ ba, ngày 21/10/2025 16:00 GMT+7

Chỉ bán thứ này cho trẻ em và phụ nữ, cặp vợ chồng “đỉnh cao” thu về 450 triệu USD mỗi năm

+ aA -
Mộc An (Theo SCMP) Thứ ba, ngày 21/10/2025 16:00 GMT+7
Một cặp vợ chồng trí thức Trung Quốc đã xây dựng thành công doanh nghiệp kinh doanh tã trẻ em tại châu Phi, với doanh thu hàng năm ấn tượng lên đến 3,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 450 triệu USD).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ông Shen Yanchang và vợ là bà Yang Yanjuan đều là sinh viên xuất sắc của Đại học Kỹ thuật Hắc Long Giang – một trong những trường danh tiếng của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bà Yang trở thành phó giáo sư ngành kỹ thuật, còn ông Shen nhận công việc quản lý mua hàng tại Nigeria.

Tuy nhiên, sau hai năm chịu đựng cái nóng gay gắt và nguy cơ sốt rét ở châu Phi, ông Shen quyết định trở về Trung Quốc. Bước ngoặt xảy ra khi một nhà cung cấp Nigeria đề nghị ông tìm hàng hóa trị giá 200.000 USD từ Trung Quốc, hé lộ một khoảng trống lớn trong thị trường hàng hóa thiết yếu tại châu Phi, đánh thức tinh thần khởi nghiệp của cặp đôi.

Năm 2000, họ thành lập công ty nhỏ tại Quảng Châu, ban đầu tập trung xuất khẩu hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng sang châu Phi. Đến năm 2004, doanh nghiệp này phát triển thành Tập đoàn Sunda International và mở chi nhánh đầu tiên tại Ghana.

Thành công của công ty của ông Shen nằm ở việc đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu phương Tây, cùng với mạng lưới phân phối hiệu quả, có thể tiếp cận ngay cả những khu vực xa xôi nhất. Ảnh: softcare_kenya/nfnews

Sau khi xây dựng được vị thế vững chắc trên thị trường châu Phi, cặp đôi nhận thấy nhiều bà mẹ địa phương vẫn phải dùng giẻ rách và lá cây thay băng vệ sinh, điều họ cho là không vệ sinh và ảnh hưởng đến phụ nữ.

Các sản phẩm vệ sinh của phương Tây thường quá đắt đỏ với đại đa số gia đình châu Phi.

Năm 2009, Sunda cho ra mắt thương hiệu riêng Softcare, chuyên cung cấp tã trẻ em và băng vệ sinh phù hợp với thị trường Ghana và các nước châu Phi khác. Bà Yang dẫn đầu dự án nghiên cứu nhu cầu địa phương và đơn giản hóa sản phẩm, loại bỏ những chi tiết và bao bì không cần thiết để giảm giá thành. Ông Shen thì xây dựng các nhà máy tại châu Phi nhằm giải quyết các thách thức về logistics.

Năm 2009, công ty của họ ra mắt thương hiệu riêng, chuyên sản xuất tã trẻ em và băng vệ sinh được thiết kế đặc biệt phù hợp với nhu cầu của Ghana và các quốc gia châu Phi khác. Ảnh: softcare_kenya/nfnews

Băng vệ sinh Softcare được bán với giá chỉ bằng một phần ba so với các thương hiệu phương Tây, trong khi tã trẻ em có giá chưa đến 10 cent Mỹ mỗi chiếc. Mạng lưới phân phối sử dụng xe máy và xe tải nhỏ giúp sản phẩm đến được cả những vùng sâu vùng xa.

Hiện Softcare vận hành 8 nhà máy tại châu Phi và là thương hiệu tã trẻ em bán chạy nhất trên lục địa này trong năm ngoái. Doanh thu năm 2024 của công ty đã đạt 3,2 tỷ nhân dân tệ.

Trong khi Softcare chuẩn bị tái khởi động đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hong Kong (Trung Quốc), sau khi hồ sơ đầu tiên bị bác bỏ vào tháng 1, ông Shen tập trung huy động vốn để mở rộng sản xuất sang thị trường Mỹ Latinh và Trung Á.

Câu chuyện khởi nghiệp của cặp vợ chồng này đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội đại lục.

Một người dùng nhận xét: “Khi người khác ngần ngại bước chân vào thị trường châu Phi, họ lại nhìn thấy cơ hội vàng và tạo ra sản phẩm hoàn hảo dành cho người bản địa”.

Một bình luận khác viết: “Giáo sư Yang mang đến chuyên môn, còn chồng bà mang kinh nghiệm. Họ đã cùng nhau xây dựng một doanh nghiệp thành công thực sự”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Top 5 bài phát biểu chúc mừng 20/10 hay nhất, đầy đủ nhất

Dưới đây là top 5 bài phát biểu 20/10 hay nhất, phù hợp với nhiều hoàn cảnh như cơ quan, trường học hay tổ chức hội phụ nữ, với giọng văn trang trọng, gần gũi và giàu cảm xúc.

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Xã hội
Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc

Xã hội
Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc

Thanh niên Hàn Quốc liều lĩnh gia nhập đường dây lừa đảo tại Campuchia vì tiền

Xã hội
Thanh niên Hàn Quốc liều lĩnh gia nhập đường dây lừa đảo tại Campuchia vì tiền

Băng cướp táo tợn đánh cắp trang sức tại Bảo tàng Louvre

Xã hội
Băng cướp táo tợn đánh cắp trang sức tại Bảo tàng Louvre

Đọc thêm

Bỗng nhiên nói giọng Thái Lan sau khi bị đột quỵ
Xã hội

Bỗng nhiên nói giọng Thái Lan sau khi bị đột quỵ

Xã hội

Sau cơn đột quỵ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Cathy Warren, 29 tuổi, tỉnh dậy với một giọng nói mang âm điệu Thái Lan dù cô sinh ra và lớn lên tại Anh.

Thêm dự án nhà ở xã hội ở TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương, đủ điều kiện vay vốn ưu đãi
Chuyển động Sài Gòn

Thêm dự án nhà ở xã hội ở TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương, đủ điều kiện vay vốn ưu đãi

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa chấp thuận công bố Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên (phường Tân Hiệp (sáp nhập từ phường Tân Hiệp cũ với phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã đủ điều kiện tham gia Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng do Chính phủ triển khai.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn các nước hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn
Tin tức

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn các nước hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

Tin tức

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương sự nỗ lực của cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội đồng thời gửi lời cảm ơn chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

Nữ danh ca có nhan sắc trời ban, từng phải bỏ nghề, bán bánh mì để nuôi con
Văn hóa - Giải trí

Nữ danh ca có nhan sắc trời ban, từng phải bỏ nghề, bán bánh mì để nuôi con

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Họa Mi thổ lộ bà từng trải qua nhiều thăng trầm, tuy vậy hiện tại bà hướng tới những suy nghĩ lạc quan, tích cực.

KTS Ngô Viết Nam Sơn: 'Nếu từ Bến Nhà Rồng đến cầu Tân Thuận toàn cao ốc, TP.HCM sẽ mất đi không gian ven sông quý giá”
Chuyển động Sài Gòn

KTS Ngô Viết Nam Sơn: "Nếu từ Bến Nhà Rồng đến cầu Tân Thuận toàn cao ốc, TP.HCM sẽ mất đi không gian ven sông quý giá”

Chuyển động Sài Gòn

Việc TP.HCM dừng dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện ưu tiên giá trị văn hóa – lịch sử, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của giới chuyên gia và người dân.

Lào Cai: Giao di tích nhà Hoàng A Tưởng cho UBND xã Bắc Hà quản lý
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Giao di tích nhà Hoàng A Tưởng cho UBND xã Bắc Hà quản lý

Lào Cai thi đua yêu nước

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định về việc giao UBND xã Bắc Hà quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia nhà Hoàng A Tưởng.

Gầm cầu Hà Nội còn cảnh trông giữ xe sau lệnh của Chính phủ xử lý nghiêm Chủ tịch phường nếu để tái phạm?
Ảnh

Gầm cầu Hà Nội còn cảnh trông giữ xe sau lệnh của Chính phủ xử lý nghiêm Chủ tịch phường nếu để tái phạm?

Ảnh

Sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ gắn trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu địa phương (Chủ tịch xã/phường) nếu để xảy ra vi phạm, các điểm trông, giữ xe dưới gầm cầu nay đã không còn tái phạm.

Từ vụ nam sinh lớp 10 bị bắt quỳ bò, liếm biển số xe ở Hà Nội: Cảnh báo lệch chuẩn đạo đức và vi phạm pháp luật
Xã hội

Từ vụ nam sinh lớp 10 bị bắt quỳ bò, liếm biển số xe ở Hà Nội: Cảnh báo lệch chuẩn đạo đức và vi phạm pháp luật

Xã hội

Vụ nhóm học sinh bắt nam sinh lớp 10 quỳ bò, liếm biển số xe ở Hà Nội đang gây bức xúc dư luận. Sở GDĐT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cũng đã có động thái mạnh mẽ trước hành vi bạo lực học đường này.

Cuộc gặp ngoại trưởng Lavrov - Rubio bị hoãn, cuộc gặp cấp cao Putin - Trump bị đặt đấu hỏi
Thế giới

Cuộc gặp ngoại trưởng Lavrov - Rubio bị hoãn, cuộc gặp cấp cao Putin - Trump bị đặt đấu hỏi

Thế giới

Hy vọng của Tổng thống Donald Trump về một cuộc gặp sớm với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bị đình trệ, sau khi các nguồn tin thân cận cho biết cuộc họp chuẩn bị giữa các cố vấn ngoại giao cấp cao của hai bên vốn dự kiến diễn ra trong tuần này đã bị tạm hoãn, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Đinh Xuân Tiến nói gì khi vào sân giải cứu Thể Công Viettel?
Thể thao

Đinh Xuân Tiến nói gì khi vào sân giải cứu Thể Công Viettel?

Thể thao

Ở trận đấu muộn nhất vòng 7 V.League 2025/2026 trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel có màn lội ngược dòng trước Đà Nẵng với khởi nguồn từ bàn thắng gỡ hòa của Đinh Xuân Tiến.

Giáo viên TP.HCM có được chi thu nhập tăng thêm trong dịp hè?
Chuyển động Sài Gòn

Giáo viên TP.HCM có được chi thu nhập tăng thêm trong dịp hè?

Chuyển động Sài Gòn

Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho giáo viên TP.HCM trong thời gian nghỉ hè sẽ dựa trên việc xác định các nhiệm vụ chuyên môn được giao, theo hướng dẫn mới nhất của Sở GDĐT.

HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra 2 'vũ khí' nguy hiểm nhất của Gamba Osaka trước giờ G
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra 2 "vũ khí" nguy hiểm nhất của Gamba Osaka trước giờ G

Thể thao

Ngày mai (22/10), CLB Thép Xanh Nam Định sẽ bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026, đối đầu với chủ nhà Gamba Osaka (Nhật Bản). Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17h00.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN chỉ còn cách Đà Nẵng 450km, tỉnh nào sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi bão đổ bộ?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN chỉ còn cách Đà Nẵng 450km, tỉnh nào sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi bão đổ bộ?

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất, đến đầu chiều nay, vị trí tâm bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Dù sẽ tan nhanh nhưng bão số 12 dự báo vẫn gây mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10 tại nhiều tỉnh thành.

Ngọn núi này ở Nghệ An cao hơn 500m so với mực nước biển, là núi thiêng với các kỷ lục
Nhà nông

Ngọn núi này ở Nghệ An cao hơn 500m so với mực nước biển, là núi thiêng với các kỷ lục

Nhà nông

Ngọn núi Đại Huệ là núi thiêng, không chỉ của huyện Nam Đàn mà của cả tỉnh Nghệ An. Núi Đại Huệ cùng với dòng sông Lam đã tạo nên vùng đất Nam Đàn với bao “trầm tích” về lịch sử, văn hóa, con người…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Nhiều cán bộ cấp huyện đưa về xã không phù hợp với vị trí công việc
Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Nhiều cán bộ cấp huyện đưa về xã không phù hợp với vị trí công việc

Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hầu hết cán bộ cấp huyện được đưa về xã. Trong số đó, có không ít trường hợp năng lực, trình độ chưa phù hợp với vị trí công việc.

Nạn nhân vụ đột nhập tại Bảo tàng Louvre: “Chúng tôi chạy ra ngoài, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra”
Xã hội

Nạn nhân vụ đột nhập tại Bảo tàng Louvre: “Chúng tôi chạy ra ngoài, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra”

Xã hội

Du khách Trung Quốc hoảng loạn khi đang tham quan Louvre thì bị bảo vệ hét lớn yêu cầu rời đi. Sau đó họ mới biết nhóm trộm đã đột nhập và đánh cắp 8 báu vật hoàng gia giữa ban ngày.

Vì sao Hoàng Thường có thể tạo ra Cửu Âm Chân Kinh nhưng lại thất bại trước Phương Lạp?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Hoàng Thường có thể tạo ra Cửu Âm Chân Kinh nhưng lại thất bại trước Phương Lạp?

Đông Tây - Kim Cổ

Đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Hoàng Thường trước Phương Lạp?

Từ ao nuôi tôm bị dịch bệnh, nông dân Hà Tĩnh đổi sang nuôi cá chim vây vàng, ai ngờ cá lớn nhanh, bán được giá
Nhà nông

Từ ao nuôi tôm bị dịch bệnh, nông dân Hà Tĩnh đổi sang nuôi cá chim vây vàng, ai ngờ cá lớn nhanh, bán được giá

Nhà nông

Các năm trước, ít ai nghĩ rằng những ao tôm kém hiệu quả do dịch bệnh ở ven biển Hà Tĩnh lại có thể trở thành nơi phát triển bền vững của cá chim vây vàng. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông cùng quyết tâm thay đổi của người dân, mô hình nuôi cá chim vây vàng theo tiêu chuẩn VietGAP đã mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao thu nhập và xây dựng nghề nuôi trồng thủy sản bền vững.

Đòn giáng mạnh, châu Âu lo lắng về vụ 'lừa đảo' tài sản của Nga
Điểm nóng

Đòn giáng mạnh, châu Âu lo lắng về vụ 'lừa đảo' tài sản của Nga

Điểm nóng

Kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga của Liên minh Châu Âu sẽ là một đòn giáng mạnh vào chính công dân EU, tờ Frankfurter Rundschau đưa tin.

Bí mật về 'công chúa V-pop' lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh
Văn hóa - Giải trí

Bí mật về "công chúa V-pop" lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh

Văn hóa - Giải trí

Bảo Thy được biết đến là với danh xưng "công chúa V-pop". Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân quê Hà Tĩnh và có cuộc sống rất viên mãn.

Khống chế người đàn ông 'ngáo đá' cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh
Pháp luật

Khống chế người đàn ông 'ngáo đá' cố thủ, tấn công công an ở Bắc Ninh

Pháp luật

Tối 20/10, người đàn ông ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, có biểu hiện "ngáo đá", đập phá đồ đạc rồi cố thủ trong nhà, dùng hung khí tấn công khiến một cán bộ công an bị thương.

Phiphipines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường
Nhà nông

Phiphipines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Nhà nông

Trong bối cảnh hai thị trường nhập khẩu quan trọng là Philippines, Indonesia đang nỗ lực tự chủ từng bước về lúa gạo, Việt Nam cũng đã có bước chuyển hướng thị trường ngoạn mục. Đặc biệt, những sản phẩm gạo "phát thải thấp" đã được bán với mức giá cao.

Đà Nẵng: Linh hoạt cho học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12
Xã hội

Đà Nẵng: Linh hoạt cho học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12
8

Xã hội

Ngày 21/10, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các thủ trưởng đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện các phương án phòng chống bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Hành chính số vùng đảo xa nhất của TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ: Dân nhận lương hưu, trợ cấp nhanh, an toàn
Chuyển động Sài Gòn

Hành chính số vùng đảo xa nhất của TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ: Dân nhận lương hưu, trợ cấp nhanh, an toàn

Chuyển động Sài Gòn

Tại Côn Đảo - vùng đảo xa nhất của TP.HCM, cơ quan BHXH đã hoàn tất 100% chi trả các chế độ qua tài khoản ngân hàng. Bước chuyển đổi này giúp người dân nhận lương hưu và trợ cấp nhanh hơn, an toàn hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính số phục vụ người dân đến tận vùng biển đảo.

Nữ điều dưỡng tử vong thương tâm do tông vào chó thả rông trên đường
Xã hội

Nữ điều dưỡng tử vong thương tâm do tông vào chó thả rông trên đường
13

Xã hội

Ngày 21/10, các cơ quan chức năng phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc nữ điều dưỡng một bệnh viện trên đường đi làm bất ngờ tông vào chó thả rông, dẫn đến tử vong.

Thái Nguyên: Hội thảo bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển xanh ở vùng núi phía Bắc
Nhà nông

Thái Nguyên: Hội thảo bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển xanh ở vùng núi phía Bắc

Nhà nông

Sáng 21/10, tại Thái Nguyên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo “Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc” bàn giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sinh kế xanh vùng núi phía Bắc.

Hình ảnh dân quân Đà Nẵng xúc bao cát, khiêng đá, chằng chống mái tôn giúp dân ứng phó bão số 12
Media

Hình ảnh dân quân Đà Nẵng xúc bao cát, khiêng đá, chằng chống mái tôn giúp dân ứng phó bão số 12
14

Media

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 - Fengshen, ngày 21/10 lực lượng bộ đội Biên phòng Tam Thanh, Dân quân phường Quảng Phú (TP. Đà Nẵng) đã đồng loạt ra quân xuống tận nơi để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn chằng chống nhà cửa, di dời tài sản và vật dụng thiết yếu.

Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ
Gia đình

Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ

Gia đình

Khi mở di chúc, chị thấy tên mình được ghi với phần thừa kế vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng chị thoáng chạnh lòng. Khi đến ngân hàng rút tiền, chị mới biết sự thật rơi nước mắt.

Quảng Trị: Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp
Bạn đọc

Quảng Trị: Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp
8

Bạn đọc

Hàng loạt hồ thủy lợi ở Quảng Trị được cấp phép cho doanh nghiệp nạo vét, lấy đất san lấp với mục tiêu “cải tạo hồ, tăng dung tích chứa, khơi thông dòng chảy”. Thế nhưng, đằng sau mục tiêu “làm sạch hồ” là nhiều dấu hiệu bất cập, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình, ảnh hưởng đến môi trường.

Đã có kết quả chụp MRI chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng: Chia tay V.League 2025/2026?
Thể thao

Đã có kết quả chụp MRI chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng: Chia tay V.League 2025/2026?

Thể thao

Kết quả chụp MRI cho thấy, Bùi Tiến Dũng bị đứt dây chằng chéo trước, buộc phải tiến hành ca phẫu thuật để chữa trị. Với chấn thương nặng này, thủ môn quê Thanh Hoá rất có thể sẽ phải nói lời chia tay với mùa giải V.League 2025/2026.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 'có một không hai': Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

3

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

4

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

5

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ