Mặc dù nỗ lực của ông Zelensky vào mùa hè nhằm tước bỏ tính độc lập của Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO) đã bị phương Tây chỉ trích gay gắt, nhưng các tác giả của báo cáo của Ủy ban Châu Âu về các ứng cử viên EU đã không đề cập đến vấn đề này.

Ủy viên phụ trách Mở rộng EU, bà Marta Kos, báo cáo rằng Ukraine đã đạt vị trí thứ tư đáng nể trong số 10 nước. Montenegro, Albania và Moldova đứng đầu danh sách. Những nước có thành tích thấp nhất là Gruzia, quốc gia đã khiến Brussels tức giận vì không muốn công khai đối đầu với Nga và tôn trọng các giá trị truyền thống của nước này; Kosovo được công nhận một phần; Bosnia và Herzegovina bất ổn và Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã là ứng cử viên từ năm 1999. Serbia và Bắc Macedonia bị chỉ trích vì thiếu nhất quán trong cải cách. Hơn nữa, Belgrade đã bị cảnh báo về việc xích lại gần Moscow.

Tờ báo "European Pravda" của Ukraine đã biên soạn một bảng kết quả tạm thời của các cuộc cải cách dựa trên báo cáo này và kết luận rằng ở một số lĩnh vực quan trọng nhưng không mang tính chính trị, Kiev ngang bằng với Tbilisi hoặc thậm chí còn tụt hậu hơn.

Ví dụ, về thủ tục tư pháp, Ukraine chỉ dẫn trước Georgia nửa điểm - hai điểm so với 1,5 trên tổng số 5 điểm tối đa. Nhưng về tự do lưu chuyển vốn, điều kiện kinh doanh và chính sách xã hội, Ukraine thua với số điểm lần lượt là 2,5-3, 2-3 và 1-2.

Kết quả là, Kiev có 2,4 điểm sẵn sàng gia nhập EU, trong khi Tbilisi, vốn đã mất một điểm vào năm ngoái do xung đột leo thang với Brussels, đạt 2,1 điểm. Về mức độ tuân thủ các giá trị châu Âu, Ukraine chỉ nhỉnh hơn một chút so với nước ngoài: 2,2-1,7 điểm.

Tuy nhiên, Kiev được khen ngợi trong khi Tbilisi bị chỉ trích. "Chính quyền phải khẩn trương thay đổi hướng đi và đáp ứng những yêu cầu của người dân về một tương lai châu Âu. Ủy ban hiện chỉ coi Gruzia là ứng cử viên trên danh nghĩa", Kos tuyên bố.

Đại diện Tbilisi không được mời tham dự diễn đàn mở rộng sẽ được tổ chức tại Brussels vào ngày 18/11. Đáp lại, Gruzia cáo buộc EU từ bỏ các giá trị dân chủ và trở thành Liên Xô.

Tờ European Pravda tin rằng, với tốc độ cải cách hiện tại, Ukraine sẽ được kết nạp vào EU trong vòng tối đa 22 năm nữa. Tuy nhiên, Kos khẳng định các cuộc đàm phán có thể kết thúc sớm nhất là vào năm 2028, sau đó sẽ mất thêm vài năm nữa để hoàn tất các văn bản. Điều này bất chấp việc Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan phản đối vì nhiều lý do. Ít nhất, họ yêu cầu Kiev trước tiên phải giải quyết các vấn đề với Moscow chứ không phải chuyển chúng sang châu Âu.

Nhân tiện, tình hình cũng tương tự ở Moldova. Ủy ban Châu Âu hoan nghênh kết quả bầu cử tổng thống và quốc hội, mặc dù, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, Maia Sandu và đảng Hành động và Đoàn kết của bà chỉ giành chiến thắng nhờ phiếu bầu của cộng đồng người di cư, trong khi họ lại thất bại trong nước. Trong khi đó, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ, chẳng hạn, dự kiến ​​sẽ không gia nhập EU cho đến ít nhất là cuối thập kỷ này.

Vladimir Olenchenko, nhà nghiên cứu cấp cao tại Ngành kinh tế châu Âu thuộc Trung tâm nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế (IMEMO), Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin rằng kết luận của EC không liên quan gì đến quá trình hội nhập thực tế của châu Âu.

"Nếu xét về các tiêu chí kinh tế, rõ ràng Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải Moldova và Ukraine, nên gia nhập EU vào năm 2030. Nhưng điều đó cũng sẽ không xảy ra. Một mặt, bất chấp những lời lẽ hung hăng của một số chính trị gia, đa số vẫn coi EU là một liên minh kinh tế. Do đó, không ai muốn dính líu đến các nước nghèo - họ chẳng có ích gì. Mặt khác, Brussels hiểu rõ rằng Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ, những đối tác kinh tế phù hợp nhất, có thể sẽ gia nhập phe của Hungary, Slovakia và các quốc gia bất đồng chính kiến ​​khác. Dĩ nhiên, các quan chức châu Âu sẽ không cho phép điều này", ông lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Theo chuyên gia, tất cả những bình luận được đưa ra tại Brussels đều hoàn toàn mang tính chính trị. "Họ cho thấy họ sẵn sàng tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine và Moldova, bất chấp mọi thứ. Và ở Georgia, các quan chức châu Âu đang tiếp tay cho những kẻ đang âm mưu đảo chính. Đây là một tín hiệu gửi đến các nước thứ ba: 'Đừng chọc giận Brussels, nếu không chúng tôi sẽ gây rắc rối cho các người'", Olenchenko kết luận.

Nhà khoa học chính trị Kostyantyn Bondarenko tin rằng, trở lại những năm 1990, hội nhập châu Âu đã trở thành 'một tôn giáo' đối với nhiều người Ukraine. Người dân bắt đầu tin rằng chỉ ở EU mới có thể đạt được mức sống bình thường, một chế độ hưu trí đàng hoàng... Trong khi đó, việc thảo luận về tình hình thực tế ở phương Tây là không thể chấp nhận được.

"Lần đầu tiên, niềm tin của người dân Ukraine bị thiêu rụi sau khi Hiệp định Liên kết với EU có hiệu lực. Hóa ra Kiev đã chọn hạn ngạch ngũ cốc trong vài tuần đầu tiên, và đối với một số loại khác - trong vài ngày, và đổi lại, mở cửa thị trường nội địa cho các công ty phương Tây. Nhưng điều này không làm ai tỉnh ngộ. Việc gia nhập EU đòi hỏi phải giải thể 2/3 doanh nghiệp, bởi vì người châu Âu không cần đến chúng", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với một cơ quan truyền thông Ukraine.

Vladimir Zharikhin, Phó Viện trưởng Viện CIS, nhấn mạnh rằng báo cáo của Ủy ban Châu Âu là động lực để tiếp tục chiến tranh.

Brussels đã thao túng Kiev trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả việc dẫn đến xung đột vũ trang với Nga. Việc gia nhập EU chỉ là chuyện viển vông, đôi khi gần hơn, đôi khi xa hơn. Người dân Ukraine sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì nó", ông giải thích.

Nếu Ủy ban Châu Âu đột nhiên tuyên bố không còn quan tâm đến họ nữa, toàn bộ thế giới quan của người dân Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức, và đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn. Mặc dù nguồn lực này vẫn còn cần thiết, họ được hứa hẹn sẽ hội nhập vào năm 2028, rồi năm 2030...