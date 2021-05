Chỉ chênh nhau 1 triệu, nên mua iPhone 12 hay Galaxy S21?

Video so sánh iPhone 12 và Galaxy S21.

Dù mới được bán ra không lâu nhưng giá của Galaxy S21 đã giảm xuống không ít, chỉ còn từ 20,99 triệu đồng cho bản 128GB. Mặt khác, iPhone 12 64GB cũng đã giảm còn 21,99 triệu đồng.

iPhone 12 (trái) và Galaxy S21 (phải).

Giữa hai smartphone cao cấp này, người dùng nên mua thiết bị nào? Cùng đem chúng lên bàn cân so sánh và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Thiết kế “tai thỏ” hay “đục lỗ”?

Mỗi khi cầm trên tay iPhone và smartphone Android, sự khác biệt chính luôn là thiết kế màn hình giữa chúng. Thành thật mà nói, phong cách của Galaxy S21 và nhiều điện thoại Android khác vẫn tinh tế hơn "tai thỏ", camera selfie “đục lỗ” chiếm ít diện tích hợp trên màn hình.

Màn hình của Galaxy S21.

Hơn thế nữa, so về chất lượng màn hình, Galaxy S21 của Samsung vẫn hơn “đối thủ” một bậc nhờ độ phân giải 2K đẹp hơn, có tốc độ làm mới 120Hz nhanh hơn, kích cỡ cũng lớn hơn – 6,2 inch. Đó là chưa kể thiết bị còn có máy quét vân tay tích hợp trên màn hình.

Galaxy S21 (trái) có màn hình sáng hơn, nét hơn.

Mặt khác, iPhone 12 chỉ có tốc độ làm mới màn hình 60Hz, kích cỡ 6,1 inch cùng độ phân giải thấp hơn. Bù lại, trải nghiệm trên màn hình cũng không tới nỗi, lại được bổ sung thêm lớp cường lực Ceramic Shield bền bỉ, Tai thỏ" chứa Face ID hôc trợ quét khuôn mặt chính xác. Chưa hết, trải nghiệm cầm lên với cạnh phẳng cũng có phần sang trọng hơn.

Chip A14 Bionic vô địch về hiệu năng

Các tùy chọn màu Galaxy S21.

Apple trang bị cho iPhone 12 con chip mới nhất - A14 Bionic. Và rõ ràng bộ chip xử lý này vượt xa so với Exynos 2100 trên Galaxy S21 dù sản phẩm của Samsung được tích hợp bộ nhớ RAM lên tới 8GB – gấp đôi “đối thủ” 4GB. Dù vậy, hai chiếc flagship này đều cho trải nghiệm thực tế nhanh, chơi game cực “mượt” và không ứng dụng phức tạp nào làm khó được chúng. Cùng với đó, cả iPhone 12 và Galaxy S21 đều hỗ trợ 5G nên chủ nhân của chúng sẽ có được khả năng kết nối không dây nhanh nhất hiện có.

Camera sau của Galaxy S21 thắng thế

iPhone 12 chỉ có camera sau kép.

Khi so sánh về khả năng nhiếp ảnh, iPhone 12 có phần lép vế hơn so với chiếc Galaxy S mới nhất. Samsung tích hợp cho sản phẩm của mình thiết lập camera khá xịn – camera chính 12MP, camera tele 64MP và camera góc rộng 12MP. Do đó, điện thoại có thể chụp ảnh chân dung, góc rộng, ảnh zoom 30x, ảnh ban đêm, quay video 4K và 8K rất ấn tượng.

Ảnh chụp bởi iPhone 12.

Ở mặt trước, Gaalxy S21 có cảm biến selfie 10MP đủ dùng cho dân “sống ảo”. Nói chung, chiếc smartphone cao cấp này sẽ dễ dàng thỏa mãn mọi nhu cầu chụp ảnh của chủ nhân.

Ảnh chụp bởi Galaxy S21.

Trong khi đó, iPhone 12 chỉ có camera sau kép 12MP. Dù không có khả năng quay video 8K như sản phẩm "đối thủ" nhưng máy cũng có khả năng quay video 4K, chụp ảnh chân dung ở các camera và chụp ảnh ban đêm – Night mode. Đồng thời, camera selfie cũng đã được nâng lên 12MP, cho ảnh chụp sáng rõ hơn.

So sánh về tuổi thọ pin

Ở lĩnh vực này, thiết bị của Samsung lại một lần nữa nắm phần thắng. Theo kiểm tra pin từ TomGuide, viên pin 4000 mAh của Galaxy S21 có thời lượng pin khoảng 11,5 giờ - dài hơn rất nhiều so với iPhone 12 (dùng pin 2815 mAh – trụ được khoảng 8 giờ 25 phút).

iPhone có tuổi thọ pin kém hơn.

Không những thế, Galaxy S21 còn có khả năng sạc nhanh 25W trong khi sản phẩm của Apple chỉ hỗ trợ sạc nhanh 20W. Nhưng điểm chung giữa cả hai là đều không tích hợp bộ sạc trong hộp, người dùng phải mua ngoài.

Tùy chọn màu

iPhone 12 Tím.

Tính tới thời điểm hiện tại, iPhone 12 cho phép người dùng lựa chọn nhiều phiên bản màu hơn, đặc biệt là sự bổ sung của tùy chọn Tím – đang khá “hot”. Galaxy S21 cũng có phiên bản màu tím kèm các màu khác: Trắng, Xám và Hồng.

Kết luận

Với những ai có yêu cầu cao về hiệu năng mà bỏ qua những yếu tố khác, iPhone 12 rõ ràng thích hợp nhất. Trong khi đó, những người dùng yêu thích khả năng chụp ảnh linh hoạt, cần pin “trâu” hơn thì Galaxy S21 chính là sự lựa chọn thỏa đáng hơn cả. Dù lựa chọn sản phẩm nào, người dùng chắc chắn sẽ không phải hối hận về hiệu năng, thiết kế cao cấp và tính linh hoạt của chúng.