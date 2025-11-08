Chỉ còn 52 ngày nữa, tăng trưởng kinh tế Đồng Nai năm 2025 chạy đua kiểu nào để về đích đạt 2 con số?

Chiều ngày 8/11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị chuyên đề về một số nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế Đồng Nai năm 2025. Tỉnh ủy Đồng Nai xác định đây là thời điểm quyết định, đòi hỏi tinh thần hành động khẩn trương, đồng bộ và có tính đột phá.

Chạy nước rút cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế Đồng Nai năm 2025

Theo ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh, dù đối mặt với nhiều khó khăn từ tình hình kinh tế thế giới, nhưng 9 tháng đầu năm, Đồng Nai vẫn giữ được đà tăng trưởng khá.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III tăng 10,18%, đứng thứ 3 cả nước. Lũy kế 9 tháng, GRDP tăng 8,86%, cao hơn mức bình quân cả nước (7,85%) và xếp thứ 10 toàn quốc.

Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị chuyên đề về một số nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,1%; công nghiệp – xây dựng tăng 10,32%; dịch vụ tăng 8,95%. Những con số này cho thấy nền kinh tế của tỉnh đang phục hồi và mở rộng khá tốt, nhưng để cán mốc 10% cả năm, quý IV phải đạt mức tăng trưởng tối thiểu 12,8%.

Ông Thái Bảo – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết chỉ còn 52 ngày nữa là kết thúc năm 2025, tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn cao điểm để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế Đồng Nai năm 2025 đạt 10%.

Ông Bảo nhấn mạnh hội nghị lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi quỹ thời gian chỉ còn 52 ngày. “Tình hình cấp bách thì giải pháp cũng phải cấp bách. Nếu vẫn làm theo cách thông thường, khó có thể hoàn thành mục tiêu”, ông Bảo nói.

Ông Thái Bảo – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Bảo, toàn tỉnh cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần đột phá, hiệu quả và khả thi. Các ngành, địa phương phải rà soát, xác định rõ phần việc cụ thể, không để tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Đồng thời, ông Bảo kêu gọi từng đơn vị thể hiện tinh thần chính trị cao nhất, góp phần để Đảng bộ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng Nai tăng tốc giải ngân, kích cầu và đảm bảo thu ngân sách 100.000 tỷ đồng

Báo cáo tại hội nghị, bà Trương Thị Hương Bình – Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai cho biết tỉnh đang huy động tổng lực để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế Đồng Nai năm 2025 đạt 10%.

Tính đến ngày 6/11, thu ngân sách nhà nước đạt trên 75.000 tỷ đồng. Nếu cộng thêm 6.743 tỷ đồng từ ba khu đất đã trúng đấu giá, tổng thu đạt 81.296 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Hương Bình – Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai cho biết các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Ảnh: Nguyên Vỹ

“Để đạt mục tiêu 100.000 tỷ đồng, Đồng Nai còn phải thu thêm 18.704 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm. Đây là nhiệm vụ rất nặng nhưng không thể lùi”, bà Bình nói.

Sở Tài chính đã đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất trong tháng 11 và 12, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách ngay trong năm nay.

Về đầu tư công, tỷ lệ giải ngân đến ngày 4/11 mới đạt 38,86% kế hoạch vốn tỉnh giao (36.951 tỷ đồng). Tỉnh phải giải ngân thêm 8.321 tỷ đồng để hoàn thành 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng kiến nghị Bộ Tài chính cho phép chuyển tiếp 9.236 tỷ đồng sang năm 2026, gồm vốn cho cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành và dự án tiêu thoát nước ngoài sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành được kỳ vọng tạo cú hích tăng trưởng kinh tế Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh thêm, để đảm bảo tính chính xác cho báo cáo GRDP quý IV, các sở, ngành, địa phương phải tổng hợp đầy đủ số liệu trước ngày 22/11, khi Cục Thống kê chốt dữ liệu.

Bà Hương Bình tin tưởng rằng nếu toàn bộ giải pháp được triển khai đúng hướng, quý IV sẽ đạt tăng trưởng 12,8%, qua đó giúp Đồng Nai cán mốc 10% cả năm, một kết quả có thể xem là bước ngoặt lịch sử trong hành trình phát triển của tỉnh.

Trong lĩnh vực công thương, Giám đốc Sở Công Thương Vũ Ngọc Long cho biết ngành đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chốt đơn hàng cuối năm, đảm bảo điện ổn định và đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào vận hành trong tháng 11, vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 trong tháng 12.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức tháng khuyến mại tập trung, hội chợ mua sắm cuối năm và tuần lễ thương mại điện tử để kích cầu tiêu dùng nội địa.

Với nông nghiệp, ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tỉnh đang tập trung liên kết vùng nguyên liệu, đẩy mạnh chế biến sâu và khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Ngành xây dựng tỉnh thì đặt mục tiêu hoàn thành các đồ án quy hoạch của Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và đẩy nhanh tiến độ nhà ở xã hội.