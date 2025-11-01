Chủ đề nóng

Chi hội Nông dân ở Cần Thơ, nông dân yên tâm đầu ra, thu lãi cao nhờ sản xuất lúa giống

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 01/11/2025 12:39 GMT+7
Những năm gần đây, nông dân ấp Thới Phước 1, xã Trường Thành, TP Cần Thơ đã tìm ra hướng đi mới trong sản xuất lúa, đó là làm lúa giống thay vì trồng lúa hàng hóa. Nhờ vậy, bà con vừa có thu nhập cao, vừa yên tâm đầu ra, lại góp phần bảo vệ môi trường. Mô hình này được tổ chức thông qua Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa giống.
Từ mô hình nhỏ đến Chi hội Nông dân nghề nghiệp hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Lũy, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa giống ấp Thới Phước 1 cho biết: “Trước đây, bà con chủ yếu sản xuất theo mô hình 2 lúa – 1 màu. Đến năm 2017, từ nhóm 7 hộ làm thử mô hình sản xuất lúa giống, chúng tôi nhận thấy hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa hàng hóa. Từ đó, Hội Nông dân xã đã vận động thành lập Chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống. Hiện Chi hội có 22 thành viên, với tổng diện tích đất canh tác 42ha”.

Ông Nguyễn Văn Lũy (người ngồi giữa) cùng các thành viên Chi hội bàn kế hoạch vận đông thêm thành viên liên kết tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao vụ đông xuân tới. Ảnh: Hồng Cẩm

Các thành viên Chi hội đều sản xuất lúa giống chất lượng cao, hợp tác chặt chẽ với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Toàn bộ sản phẩm được bao tiêu đầu ra, giá bán cao hơn thị trường từ 700 – 900 đồng/kg. Nhờ áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật như “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”, sạ thưa, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và chọn giống nguyên chủng, năng suất đạt từ 5,9 – 6,3 tấn/ha/vụ, mang lại lợi nhuận ổn định và chất lượng giống đảm bảo.

“Nhờ sản xuất theo hướng chuẩn hóa, giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả canh tác, mỗi ha lúa giống cho thu nhập cao hơn lúa hàng hóa khoảng 4 – 5 triệu đồng/vụ. Quan trọng hơn là chúng tôi yên tâm vì đầu ra ổn định, không lo bị thương lái ép giá”, ông Lũy phấn khởi nói.

Canh tác thân thiện môi trường, giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Ông Lũy cũng cho biết, không chỉ sản xuất lúa giống, Chi hội còn tích cực tham gia dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường”, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai.

Tham gia dự án, bà con được hướng dẫn tưới ngập – khô xen kẽ, giảm phân hóa học, xử lý rơm rạ bằng men vi sinh. Nhờ đó, lượng phát thải giảm đáng kể, đất đai được cải tạo, chi phí sản xuất giảm 8–8,5%, lợi nhuận tăng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Chi hội còn tích cực tham gia dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường”. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh đó, UBND xã Trường Thành cùng Viện Lúa ĐBSCL cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cụ thể từ khâu gieo sạ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch và bảo quản. Các công ty thuốc bảo vệ thực vật được mời tham gia hội thảo để hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn.

Theo ông Lũy, các yếu tố như: Chất lượng giống đầu vào, vật tư nông nghiệp đảm bảo, hỗ trợ kỹ thuật tận ruộng đã giúp lượng giống giảm bình quân 10–40 kg/ha, trong khi năng suất vẫn đạt và chất lượng hạt giống ngày càng tốt hơn. Việc doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, kết hợp khoa học - kỹ thuật – quản lý đã giúp Chi hội hình thành được chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ khép kín, gắn sản xuất với thị trường.

“Điều làm nên thành công của mô hình chính là liên kết "4 nhà" – nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, nông dân được hỗ trợ kỹ thuật, được bao tiêu sản phẩm và có cơ hội tiếp cận giống mới, thị trường rộng mở”, ông Lũy khẳng định.

Cơ giới hóa đồng ruộng, nâng tầm hạt giống Việt

Cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật, Chi hội còn đẩy mạnh cơ giới hóa và tự động hóa sản xuất. Nhiều hộ đã đầu tư máy bay không người lái “3 trong 1” để gieo sạ, bón phân, phun thuốc. Nhờ đó, bà con giảm được 20–30 kg giống/ha, tiết kiệm 50% thuốc bảo vệ thực vật, giảm công lao động, tăng năng suất khoảng 10% và đặc biệt là giảm tiếp xúc với hóa chất độc hại, đảm bảo sức khỏe người làm ruộng.

Thành viên Chi hội đầu tư máy bay không người lái để phục vụ việc gieo sạ, bón phân, phun thuốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Khâu thu hoạch và bảo quản lúa giống cũng được hiện đại hóa. Dịch vụ máy gặt đập liên hợp giúp giảm thất thoát 5–7% sau thu hoạch, còn lúa được sấy, làm sạch, bảo quản trong kho đạt chuẩn, giữ được độ nảy mầm cao, đảm bảo chất lượng khi giao cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi đang hướng tới mô hình sản xuất khép kín gắn với thị trường, mỗi khâu từ chọn giống, canh tác, thu hoạch đến bảo quản đều được giám sát kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc. Nhờ vậy, sản phẩm lúa giống luôn đạt chuẩn, giá bán cao hơn thị trường từ 700–900 đồng/kg”, ông Lũy cho biết.

Là một trong những thành viên tiêu biểu, ông Trần Công Danh, người có 13ha sản xuất lúa giống, chia sẻ: “Tham gia Chi hội, tôi yên tâm nhất là đầu ra luôn ổn định. Ngay đầu vụ, công ty cấp giống và cử kỹ sư xuống tập huấn kỹ thuật. Trước thu hoạch, họ kiểm tra lại chất lượng đồng ruộng rồi mới thu mua. Giá cao hơn thị trường nên chúng tôi không lo bị ép giá”.

Không chỉ sản xuất giỏi, Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa giống ấp Thới Phước 1 còn là điểm sáng trong phong trào nông dân thi đua yêu nước và công tác xã hội ở địa phương. Trong 5 năm qua, các thành viên đã đóng góp xây dựng 5,5 km đường giao thông nông thôn; bắc cầu, sửa đường với tổng kinh phí 110 triệu đồng và hơn 150 ngày công.

Đảng ủy, UBND xã Trường Thành làm việc với Chi hội về vụ tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao của thành phố. Ảnh: Hồng Cẩm

Chi hội còn vận động đóng góp Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 7 triệu đồng/năm, tặng trên 5.000 quyển tập cho học sinh nghèo, hỗ trợ hộ khó khăn thuê đất, cung cấp giống, phân bón trả chậm không lãi cho hơn 300ha/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương, thu nhập 4,5–6 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, Chi hội và các thành viên luôn tích cực tham gia các phong trào do Hội Nông dân TP Cần Thơ phát động, chung tay phòng chống dịch bệnh, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Với thành tích tiêu biểu đó, vừa qua Chi hội vinh dự được Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước hội Nông dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Lũy chia sẻ, Đảng ủy, UBND xã Trường Thành cũng vừa làm việc với Chi hội, để vụ đông xuân tới Chi hội sẽ tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao của thành phố. Hiện Chi hội đang tích cực vận động thêm thành viên liên kết tham gia vào Chi hội để cùng tham gia đề án, theo kế hoạch khoảng 200ha.

