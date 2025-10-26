Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 08:10 GMT+7

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 08:10 GMT+7
Đại tá Anatoly Savich, chỉ huy lữ đoàn còn non kinh nghiệm của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 105 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã để xảy ra thương vong hàng loạt do thói quen đăng ảnh các đội hình quân sự lên mạng xã hội, các cơ quan an ninh Nga cho biết với RIA Novosti.
"Cáo phó của các quân nhân hy sinh thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 105 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang lan truyền trên mạng xã hội. Họ có cùng địa điểm và ngày mất, điều này có thể cho thấy một cuộc tấn công có chủ đích vào một nhóm quân nhân của lữ đoàn. Nhiều người trong số họ sau đó đã qua đời tại bệnh viện", nguồn tin của cơ quan này cho biết.

Theo một quan chức an ninh, điều này xảy ra vì chỉ huy lữ đoàn có sở thích tổ chức đội hình ngay trên tuyến đầu rồi đăng tải các báo cáo ảnh lên mạng xã hội.

Chỉ huy lữ đoàn thiếu kinh nghiệm này nghĩ rằng (trong trường hợp) không có giao tranh ác liệt ở tiền tuyến, ông ta có thể tuyên bố một cuộc diễu hành trao giải thưởng bất cứ lúc nào, đồng thời khoe bộ quân phục chiến thuật mới của mình với các nữ binh sĩ. Bức ảnh cho thấy rõ ràng các binh sĩ đang đứng mà không có thiết bị bảo hộ cá nhân, điều này làm tăng đáng kể khả năng họ sẽ xếp hàng lần cuối trong đời", nguồn tin của cơ quan này cho biết.

Savich gần đây đã được bổ nhiệm làm tư lệnh lữ đoàn Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 105 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, thay thế Yevhen Fomenko. Theo một đại diện của cơ quan an ninh, vị đại tá này đến từ Staryi Sambir, vùng Lviv, nơi ông sống cùng vợ và các con trên phố Stepana Bandera.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026

Thể thao

Sau 1/4 chặng đường, cục diện V.League 2025/2026 ngày càng trở nên khó lường. Tân binh Ninh Bình FC tiếp tục thăng hoa, trong khi ĐKVĐ Thép xanh Nam Định thì chật vật.

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới
Nhà nông

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới

Nhà nông

Từ các hội chợ quốc tế đến sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng trong chuỗi giá trị xuất khẩu. Không chỉ còn là đặc sản vùng miền mang tính bản địa, OCOP Việt Nam đã trở thành thương hiệu được định vị theo hướng chuyên nghiệp và xúc tiến thương mại được xem là đòn bẩy chiến lược để hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng
Xã hội

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng

Xã hội

Nhiều năm làm nghề, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền không quên được những câu chuyện dở khóc dở cười. Chỉ một tờ kết quả xét nghiệm ADN đã phơi bày một bí mật bị chôn giấu suốt hàng chục năm.

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà
Văn hóa - Giải trí

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà

Văn hóa - Giải trí

Dù mạnh dạn thoát khỏi hình tượng quen thuộc trong “Dark Nuns”, Song Hye Kyo vẫn chưa tạo được bước đột phá trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại mùa giải Rồng Xanh năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN
Điểm nóng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Điểm nóng

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch

Văn hóa - Giải trí

Lễ vu quy của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, hình ảnh gợi cảm của ca sĩ Luna Đào... là những tin tức showbiz nổi bật trong 24h qua.

Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế
Video

LIVE
Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế

Video

Chung kết năm Đường lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra từ 8h30 hôm nay. Đây là cuộc so tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang), Đoàn Thanh Tùng (Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?
Bạn đọc

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP đã làm rõ căn cứ, trình tự, cũng như hậu quả pháp lý khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm. Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, nắm chắc các quy định chính sẽ giúp người dân tránh rủi ro bị thu hồi đất, mất tài sản gắn liền với đất hoặc chịu xử phạt hành chính.

5 cây cảnh quý hiếm, kiêu kỳ, đẹp như tranh sơn dầu trong bóng râm, nông dân phố rất ưa thích
Gia đình

5 cây cảnh quý hiếm, kiêu kỳ, đẹp như tranh sơn dầu trong bóng râm, nông dân phố rất ưa thích

Gia đình

Cây cảnh này tươi tốt ngay cả khi nhà bạn không đủ ánh sáng, đặc biệt phù hợp với người "nông dân" canh tác trên những ngôi nhà phố.

Mặt trận TP.HCM hỗ trợ gần 175 triệu đồng cho gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi
Chuyển động Sài Gòn

Mặt trận TP.HCM hỗ trợ gần 175 triệu đồng cho gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi

Chuyển động Sài Gòn

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp chính quyền xã Bàu Bàng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao gần 175 triệu đồng hỗ trợ gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn tối 22/10.

Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Tăng nhanh, giảm mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Tăng nhanh, giảm mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới điều chỉnh giảm sau khi tăng liên tục trong tuần qua.

TP.HCM làm gì để trở thành đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM làm gì để trở thành đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực?

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế. Với quyết tâm mở cơ chế, bứt phá thể chế và dẫn đầu đổi mới sáng tạo, Thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - công nghệ hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Lần đầu được định danh tại Công ước, bước đi chống tội phạm mạng
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Lần đầu được định danh tại Công ước, bước đi chống tội phạm mạng

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Tiến sĩ Jeff Nijsse đánh giá cao tính hiện đại của Công ước Hà Nội, đặc biệt là việc đưa tài sản số/tài sản ảo (virtual asset) vào định nghĩa về tài sản.

EU có thể mất 238 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

EU có thể mất 238 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể mất ít nhất 238 tỷ USD vốn đầu tư vào nền kinh tế Nga nếu tiến hành tịch thu tài sản của Nga để cấp “khoản tín dụng bồi thường” cho Ukraine, theo tính toán của Sputnik dựa trên dữ liệu từ các cơ quan thống kê quốc gia.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Nguyễn Cảnh Toàn.

Liverpool thua trận, HLV Arne Slot “chì chiết” học trò
Thể thao

Liverpool thua trận, HLV Arne Slot “chì chiết” học trò

Thể thao

Liverpool đã trải qua thất bại thứ 4 liên tiếp tại Premier League khi gục ngã với tỷ số 2-3 trước Brentford và HLV Arne Slot đã chỉ ra những hạn chế của đội bóng.

Thủ tướng và các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng
Tin tức

Thủ tướng và các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng

Tin tức

Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu danh sách các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng với bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng; chức Bộ trưởng với các ông Lê Hoài Trung, Trần Đức Thắng và Đỗ Thanh Bình.

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng
Nhà đất

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang), vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, sắp tới tập đoàn FLC sẽ 'gượng' lại như thế nào?
Nhà đất

Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, sắp tới tập đoàn FLC sẽ "gượng" lại như thế nào?

Nhà đất

Từ vị thế doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, ông Trịnh Văn Quyết nay ước tính còn vài nghìn tỷ đồng. Sau biến cố, FLC đang nỗ lực “tái sinh” bằng hàng loạt dự án mới và trở lại với Bamboo Airways.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025 với “6 cái nhất”
Ảnh

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025 với “6 cái nhất”

Ảnh

Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính thức được diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ đã đạt được "6 nhất": Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; chính sách ưu đãi tốt nhất.

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?
Xã hội

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 được truyền hình trực tiếp và hứa hẹn bùng nổ với cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi để giành vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 50.000 USD.

Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ
Nhà đất

Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ

Nhà đất

Hà Nội yêu cầu dừng hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó có thủ tục cấp sổ đỏ. Người dân nay chỉ cần nộp và tra cứu hồ sơ trực tuyến, không phải in hay công chứng giấy tờ.

Vùng kín phồng to vẫn chủ quan, người đàn ông bị hoại tử ruột nghiêm trọng
Xã hội

Vùng kín phồng to vẫn chủ quan, người đàn ông bị hoại tử ruột nghiêm trọng

Xã hội

Vùng kín phồng to vì thoát vị bẹn, bệnh nhân vẫn chủ quan khiến bệnh biến chứng, nghẹt đại tràng sigma gây hoại tử, viêm phúc mạc.

'Cân nhắc không mời nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn': Nên hiểu công văn này như thế nào?
Văn hóa - Giải trí

"Cân nhắc không mời nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn": Nên hiểu công văn này như thế nào?

Văn hóa - Giải trí

"Khuyến nghị“ không mời nghệ sĩ có hành vi, sáng tác lệch chuẩn tham gia chương trình của Thành phố” là một thông điệp mang tính định hướng giá trị và trách nhiệm xã hội, chứ không nên hiểu một cách cực đoan là “cấm đoán” hay “loại trừ” nghệ sĩ" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ với Dân Việt.

Giữa sông Tiền ở An Giang, một cù lao trù phú, tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim, cây xoài thả vô số quả ngon
Nhà nông

Giữa sông Tiền ở An Giang, một cù lao trù phú, tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim, cây xoài thả vô số quả ngon

Nhà nông

Sau sáp nhập, xã Cù Lao Giêng (hợp thành từ 3 xã Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ và Mỹ Hiệp), tỉnh An Giang, nông thôn mới khoác lên mình diện mạo mới. Những vườn xoài trĩu quả, tuyến đường nông thôn mới khang trang đang minh chứng sức sống mới nơi cù lao giữa dòng sông Tiền.

Phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh có một ngôi mộ cổ, đền thờ ông quan to nhà Nguyễn, 3 lần làm tổng trấn ở 3 miền
Nhà nông

Phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh có một ngôi mộ cổ, đền thờ ông quan to nhà Nguyễn, 3 lần làm tổng trấn ở 3 miền

Nhà nông

Lăng mộ cổ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức-một ông quan to nhà Nguyễn (tọa lạc tại phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An trước sáp nhập; nay là phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích nghệ thuật cấp quốc gia, vào năm 1993.

Kỳ lạ, một mùa lá đỏ đẹp như phim châu Âu trong khu rừng, hồ nước ở vùng Khe Sanh, Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị
Nhà nông

Kỳ lạ, một mùa lá đỏ đẹp như phim châu Âu trong khu rừng, hồ nước ở vùng Khe Sanh, Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị

Nhà nông

Cuối thu, khi cái lạnh bắt đầu chập chờn với sương giăng mờ, cũng là lúc một khoảng rừng ở miền Tây Quảng Trị (vùng Khe Sanh, Hướng Phùng) ngả màu vàng rộm, chuẩn bị đỏ ối-mùa lá đỏ.

Thắng Brighton 4-2, M.U nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 327
Thể thao

Thắng Brighton 4-2, M.U nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 327

Thể thao

Chiến thắng 4-2 trước Brighton giúp M.U gia tăng chuỗi trận bất bại ở Premier League trên sân nhà Old Trafford khi dẫn trước trong hiệp 1 lên con số 327.

Bỏ làm ngân hàng, hotboy Lạng Sơn lên núi cao trồng cây gì tốt um, xanh rì, làm ra sản phẩm gì đạt 3 sao OCOP?
Nhà nông

Bỏ làm ngân hàng, hotboy Lạng Sơn lên núi cao trồng cây gì tốt um, xanh rì, làm ra sản phẩm gì đạt 3 sao OCOP?

Nhà nông

Sau 10 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, anh Nguyễn Hoàng Hưng ở Lạng Sơn đã quyết định rẽ ngang về quê, lên núi Mẫu Sơn lập nghiệp với việc trồng cây dược liệu, làm sản phẩm dược liệu đạt 3 sao OCOP.

