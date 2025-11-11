Chỉ huy Nga tiết lộ trận đánh ác liệt để giành Kupiansk, Ukraine có nguy cơ mất pháo đài chiến lược

Lực lượng Nga. Ảnh minh họa TASS

Chỉ huy Nga có biệt danh “Thợ săn” (Hunter) và tiết lộ thuộc một đơn vị tấn công của Trung đoàn súng trường cơ giới số 1486 của Nga. Chỉ huy Nga cho biết lực lượng của ông đã kiểm soát kho dầu ở rìa phía đông Kupiansk.

Trong một video tuyên bố do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Hunter nói thêm rằng quân Nga cũng đã chiếm được nhiều điểm dừng tàu trên tuyến đường sắt dẫn đến khu định cư Kupiansk Vuzlovyi, nằm cách trung tâm Kupiansk khoảng 6 km.

Ông cũng cho biết các đơn vị Nga đang chiến đấu để làm chủ ga tàu tại Kupiansk-Sortuvalnyi, một khu dân cư lân cận. Reuters cho biết không thể xác minh độc lập các thông tin này từ chiến trường.

Nga siết vòng vây quanh Pokrovsk và Kupiansk

Theo các quan sát chiến trường, Nga đang sử dụng chiến thuật “gọng kìm” nhằm bao vây hai thành phố chiến lược của Ukraine: Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkov).

Tuy nhiên, phía Ukraine hôm thứ Hai cho biết họ vẫn duy trì được tuyến tiếp tế đến Myrnohrad, thị trấn nằm ở phía đông Pokrovsk, cho thấy phòng tuyến vẫn còn hoạt động.

Các blogger quân sự Nga cùng ngày đăng tải một đoạn video chưa được kiểm chứng, được mô tả là ghi lại cảnh binh sĩ Nga tiến vào Pokrovsk trên một con đường phủ đầy sương mù.

Reuters chưa thể xác minh địa điểm và thời điểm quay video. Trong đoạn phim, binh sĩ Nga di chuyển bằng mô tô và nhiều phương tiện khác - một số không còn cửa hoặc kính chắn gió, chạy dọc tuyến đường đầy đổ nát. Một số lính Nga ngồi trên nóc chiếc xe hư hại nặng, trong khi một chiếc máy bay không người lái (drone) được nhìn thấy bên vệ đường.

Nga huy động 150.000 quân, Ukraine cố thủ trong đô thị

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đang tập trung khoảng 150.000 binh sĩ nhằm chiếm Pokrovsk, với sự tham gia của các lữ đoàn cơ giới và thủy quân lục chiến.

Ông Syrskyi nói rằng phía Ukraine đang tận dụng các khu đô thị để làm chậm bước tiến của quân Nga, đồng thời đối phó với các nhóm phá hoại do Nga cài vào khu vực giao tranh.

Kupiansk là một đầu mối đường sắt quan trọng của vùng Kharkov, từng bị Nga chiếm vào năm 2022 trước khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, từ giữa năm 2024, thành phố này liên tục hứng chịu pháo kích và tấn công bộ binh của Nga, trở thành một trong những điểm nóng ác liệt nhất ở mặt trận phía đông.

Nga hiện dường như đang nỗ lực khôi phục quyền kiểm soát khu vực này, nhằm mở đường cho chiến dịch lớn hơn tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine.



