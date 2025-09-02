Trong ngôi nhà khang trang tại thị trấn Cao Phong, anh Hoàng trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp do anh tìm tòi sáng tạo ra như tinh dầu bơ và bột chuối tiêu xanh. Chúng được đóng gói trang trọng và đẹp mắt.

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, vì sao diện tích tăng gấp 6 lần sau 10 năm, Lâm Đồng chiếm bao nhiêu héc ta?

Anh Hoàng chia sẻ: “Mỗi sản phẩm là tâm huyết để đời của tôi gửi vào đó. Sau sự thoái trào của cây cam, những sản phẩm nông nghiệp khác như chuối, bơ trồng ở Cao Phong gặp khó trong việc tiêu thụ. Tôi đã nung nấu tìm cách chế biến sâu sản phẩm này. Không ngờ nó lại được người tiêu dùng đón nhận”.

Gia đình anh Hoàng có một trang trại rộng trên 3ha ở dốc Quy Hậu, cách nhà anh khoảng 7km. Trước đây, gia đình anh trồng cam. Cách đây hơn chục năm, cây cam mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, giá cam giảm sâu, cây lại bị bệnh hoành hành, nên người trồng gặp khó.

“Giá nhân công, phân bón tăng lên không ngừng, trong khi đó, giá cam lại giảm sâu. Từ việc thu hoạch được tiền tỷ, người trồng cam càng đầu tư càng lỗ”, anh Hoàng chia sẻ.

Anh Nguyễn Mạnh Hoàng bên cạnh vườn chuối tiêu xanh của gia đình ở anh Nguyễn Mạnh Hoàng, ở tiểu khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoài Ngọc.

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Trước tình trạng đó, anh Hoàng đã chuyển đổi sang trồng chuối, trồng bơ. Cây chuối tiêu xanh phát triển nhanh.

Đầu năm trồng, cuối năm cho thu hoạch. Anh Hoàng trồng chuối để nuôi lợn rừng. Tận dụng thân cây làm thức ăn cho lợn, ngoài ra còn thu hoạch được rất nhiều quả. Theo tính toán của anh Hoàng, mỗi năm trang trại thu được nhiều tấn quả. Nhìn thành quả từ vườn bán rẻ như cho, anh Hoàng rất xót.

Sau nhiều ngày trăn trở, anh đã có ý tưởng chế biến quả chuối tiêu xanh thành bột. Bột chuối rất tốt cho sức khỏe con người. Vốn là người nhanh nhạy, anh Hoàng đã đầu tư máy sấy, máy nghiền bột để chế biến quả chuối tiêu xanh.

Theo anh Hoàng, cách làm bột chuối tiêu xanh rất đơn giản. Chuối xanh được gọt vỏ, rửa sạch, xử lý mủ, cắt lát, cho vào máy sấy lạnh hiện đại ở mức vừa phải để giữ nguyên dinh dưỡng toàn vẹn của chuối xanh và sau đó sẽ được nghiền thành bột chuối tiêu xanh.

Đây, cây đặc sản thấp tè ra trái đặc ruột, bán ra nước ngoài đem hơn 1 tỷ USD về cho tỉnh Vĩnh Long mới

Trải qua nhiều lần làm đi, làm lại, cuối cùng anh Hoàng cũng tìm ra được cách chế biến sản phẩm bột chuối tiêu xanh.

Sản phẩm làm ra, anh tặng cho người thân, bạn bè dùng thử. Không ngờ sản phẩm này của anh lại được mọi người đón nhận và có phản hồi rất tốt. Đây là động lực để anh từng bước cải tạo quy trình sản xuất bột chuối tiêu xanh.

“Hơn 10kg chuối tươi sẽ cho ra 1kg bột chuối. Hiện tại tôi đang bán bột chuối với giá 150.000 đồng/kg. Bột chuối có giá trị dinh dưỡng rất tốt và còn chữa được các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa”, anh Hoàng cho biết.

Theo anh Hoàng, bột chuối có giá trị dinh dưỡng rất tốt và còn chữa được các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Ảnh: Hoài Ngọc.



Đi xe máy vào các làng chài đẹp như phim ở tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, cùng dân kéo lưới, mỏi tay gỡ cá ngon

Theo tìm hiểu của anh Hoàng, bột chuối tiêu xanh được coi là một loại siêu thực phẩm dinh dưỡng, có thể thay thế bữa ăn phụ hàng ngày.

Với hàm lượng tinh bột kháng cao vượt trội 28,7%, giàu chất xơ và khoáng chất, không chứa cholesterol, là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho lợi khuẩn phát triển, giúp hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho đường ruột khỏe mạnh.

Ngoài ra, tinh bột kháng có trong chuối tiêu xanh còn được chứng minh giúp tăng độ nhạy của insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, kiểm soát cân nặng cho người ăn kiêng.