Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm

Tháng 7/2023, Amber Berrington, 30 tuổi, kỹ thuật viên nha khoa người Anh, đã chi 20.000 USD để sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện ca phẫu thuật cắt xương đùi, với mục tiêu giảm chiều cao từ 1,73 m xuống còn 1,69 m. Cô mô tả việc luôn cao hơn bạn bè khiến mình cảm thấy như “người khổng lồ” và không thể thoải mái khi đứng cạnh người khác. “Tôi chỉ muốn lùn đi, đơn giản như thế,” Amber nói.

Ca phẫu thuật mà cô thực hiện thuộc loại hình còn khá mới mẻ, được thực hiện tại bệnh viện Height Reduction ở Istanbul. Đây là cơ sở y tế do ông Ibrahim Algan thành lập, từng nổi tiếng với phòng khám Wanna Be Taller chuyên kéo dài chân. Ban đầu, ông Algan từ chối các yêu cầu “thu gọn chân” vì lo ngại rủi ro, nhưng sau đó quyết định triển khai khi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng.

Phẫu thuật bao gồm việc cắt một phần xương đùi, nối lại và cố định bằng thanh kim loại. Quá trình hồi phục kéo dài nhiều tháng. Amber chia sẻ rằng cô gần như bất động trong ba ngày đầu sau mổ, từng ngất xỉu vì đau đớn khi tập đi và mất đến chín tháng vật lý trị liệu trước khi có thể bước đi bình thường. Sau đó, cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật thứ hai tại Mỹ để tháo thanh kim loại.

Dù bỏ ra nhiều công sức và chi phí, Amber cho biết không ai xung quanh nhận ra cô đã thấp đi. “Kể cả cha mẹ và bạn bè, không một ai nói gì. Có thể vì họ không tin là tôi dám làm chuyện này,” cô nói.





Amber Berrington thấp đi 4 cm sau ca phẫu thuật đau đớn. IG.

Andreas Lundqvist, 33 tuổi, quản lý kho ở Thụy Điển, cũng từng có trải nghiệm tương tự. Anh thực hiện phẫu thuật để giảm chiều cao từ 1,96 m xuống còn 1,91 m. Dù xã hội thường xem chiều cao là một lợi thế với nam giới, Andreas luôn cảm thấy mình “quá khổ” và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình. “Không ai nhận ra sự thay đổi. Tôi vẫn là một người cao lớn trong mắt họ,” anh kể lại. Tuy vậy, Andreas không hối hận và cho rằng quyết định này giúp anh giải tỏa áp lực tâm lý kéo dài nhiều năm.



Phẫu thuật kéo dài chân đã xuất hiện từ lâu và trở nên phổ biến trong những năm gần đây, nhờ ảnh hưởng của mạng xã hội và xu hướng đề cao ngoại hình. Tuy nhiên, phẫu thuật thu gọn chân vẫn là lĩnh vực mới và có nhiều rủi ro. Tiến sĩ Kevin Debiparshad, bác sĩ chỉnh hình tại Las Vegas, cho biết đây là loại phẫu thuật “khó hơn nhiều” so với kéo dài chân. “Nếu cắt bỏ quá nhiều, cơ bắp yếu đi và người bệnh khó vận động trở lại bình thường,” ông nói, và cho biết giới hạn an toàn tối đa là 6 cm.

Theo ông Ibrahim Algan, nhu cầu thu gọn chân xuất phát từ cùng một nguyên nhân như kéo dài chân: ám ảnh với ngoại hình. Sự phát triển của công nghệ và truyền thông khiến con người ngày càng khó chấp nhận sự khác biệt so với tiêu chuẩn sắc đẹp đại chúng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ như Amber mà cả đàn ông như Andreas, dù họ sống trong các nền văn hóa rất khác nhau.

Dù cảm thấy hài lòng với kết quả, Amber không khuyến khích người khác làm theo mình. Cô nói: “Khi nghĩ lại chi phí, thời gian hồi phục và nỗi đau, tôi không chắc mình có làm lại nếu được chọn một lần nữa.” Phát biểu này cho thấy quyết định can thiệp cơ thể để thay đổi một yếu tố như chiều cao không phải là điều đơn giản. Nó không chỉ đòi hỏi sức chịu đựng thể chất mà còn là một thử thách về tinh thần, tài chính và niềm tin vào bản thân.

