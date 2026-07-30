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Thứ năm, ngày 30/07/2026 16:10 GMT+7
Chủ đề: ASEAN Cup 2026

Chi tiết về thể thức tại FIFA ASEAN Cup 2026

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Minh Chí Thứ năm, ngày 30/07/2026 16:10 GMT+7
FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn của bóng đá Đông Nam Á khi lần đầu tiên giải đấu được FIFA trực tiếp điều hành và tổ chức trong quãng thời gian FIFA Days.
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Thể thức FIFA ASEAN Cup 2026

Với thể thức hoàn toàn mới, FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển, bao gồm các đại diện hàng đầu khu vực cùng hai đội khách mời là Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc), hứa hẹn tạo nên sân chơi có chất lượng chuyên môn cao và mang ý nghĩa quan trọng đối với bảng xếp hạng FIFA.

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 3/10/2026. Việc tổ chức trong kỳ FIFA Days giúp các đội tuyển quốc gia có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hấp dẫn của giải đấu.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu khó. Ảnh: VFF.

Giải đấu có tổng cộng 14 đội tuyển và được chia thành hai hạng đấu. Division 1 gồm 8 đội, tổ chức tại Indonesia, trong khi Division 2 gồm 6 đội và được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Ở hạng Division 1, bảng A gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Bảng B quy tụ những tên tuổi đáng chú ý như Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đây được đánh giá là bảng đấu rất cân bằng khi ĐT Việt Nam sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ truyền kiếp Thái Lan.

Trong khi đó, Division 2 được chia thành hai bảng. Bảng A gồm Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei, còn bảng B có sự góp mặt của Campuchia, Lào và Timor Leste.

Theo thể thức thi đấu, các đội trong mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xác định thứ hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết tranh chức vô địch của hạng đấu. Hai đội xếp thứ hai sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng ba, trong khi các đội còn lại tiếp tục thi đấu các trận phân hạng nhằm xác định các vị trí từ hạng 5 đến hạng 8.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của FIFA ASEAN Cup 2026 là toàn bộ kết quả các trận đấu đều được FIFA tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Điều này khiến mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng đối với vị trí của các đội tuyển trên BXH FIFA, đồng thời tạo thêm động lực để các đội sử dụng lực lượng mạnh nhất.

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