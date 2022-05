“Chìa khóa’’ kiểm soát chất lượng nông sản ở Thủ đô

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội thông tin, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tăng cường lấy mẫu kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm, trong đó, tập trung vào các sản phẩm tươi sống tiêu dùng hằng ngày của người dân tại các công đoạn có nguy cơ cao. Kết quả xét nghiệm 34 mẫu nông, lâm, thủy sản vừa qua đều bảo đảm an toàn với chỉ tiêu phân tích.

Bên cạnh đó, chia sẻ với PV, ông Phạm Văn Hoạch - Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa cho biết, cùng với việc tăng cường kiểm soát chất lượng nông sản trên thị trường, Ứng Hòa tập trung nguồn lực xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm…

Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở NNNPTNT kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở ở huyện Gia Lâm. Ảnh: L.N

Trong quý I/2022, các lực lượng chức năng của ngành Nông nghiệp Thủ đô đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 76 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư và sản phẩm nông nghiệp, phát hiện 9 cơ sở có hành vi vi phạm, xử phạt với 156 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Sở NNPTNT Phạm Khắc Diến cho biết, các lỗi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác giết mổ, vệ sinh thú y, vật tư nông nghiệp…, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn thông tin, quý I/2022, trạm chăn nuôi và thú y các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra 1.419 lượt cơ sở; cảnh cáo 16 trường hợp; kiến nghị xử phạt 53 trường hợp với tổng số tiền gần 208 triệu đồng và tiêu hủy 1.561kg động vật và sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Bảo đảm an toàn chất lượng nông sản từ nơi sản xuất

Để quản lý chặt chẽ các mặt hàng nông sản, thực phẩm trên thị trường, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Lan Vinh (huyện Gia Lâm) Nguyễn Thị Lan đề xuất, cùng với việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thành phố cần hỗ trợ nguồn vốn cho các cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm với lãi suất ưu đãi; đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản nhỏ lẻ.

Cũng về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết, trên địa bàn huyện có 2.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cùng với việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, Thường Tín tập trung thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm... Mặt khác, huyện chú trọng các giải pháp phát triển nông nghiệp an toàn theo chuỗi liên kết để kiểm soát chất lượng từ nơi sản xuất đến bàn ăn.

Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, trong Tháng hành động, ngành nông nghiệp chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; đồng thời tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện các chương trình liên kết vùng và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn.

Sở NNPTNT sẽ phối hợp với các địa phương tiến hành giám sát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh; bao gồm cả các hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung khắc phục hạn chế; đồng thời vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm do sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn...