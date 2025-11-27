Chia sẻ của nam phóng viên từng ở rốn lũ: “Tôi nhiều lần rơi nước mắt khi bấm máy”

Sáng 19/11, giữa lúc đang tác nghiệp tại TP.HCM, phóng viên ảnh Nguyễn Văn Nam Anh (Báo điện tử Dân Trí) bất ngờ nhận lệnh lên đường đi Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) - nơi tâm lũ lịch sử vừa quét qua, để lại những thiệt hại nặng nề. Chuyến đi ấy, với chàng trai gốc Huế, là một hành trình nhiều hiểm nguy nhưng cũng đầy xót xa.

Phóng viên ảnh Nguyễn Văn Nam Anh (áo phao đỏ) tác nghiệp tại tâm lũ Phú Yên cũ. Nơi rốn lũ, việc vừa tác nghiệp, vừa tìm nơi có sóng để kịp thời gửi ảnh cho tòa soạn - là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ảnh: NVCC

Gian nan đường vào tâm lũ

Khi tới gần địa phận Phú Yên, nước lũ và sạt lở xảy ra liên tục, nhiều đoạn công an phải dựng rào chắn, chỉ cho qua khi quan sát thấy an toàn.

Trong lúc loay hoay, may mắn thay Nam Anh gặp anh Tín (người dân Phú Yên cũ) cũng đang tìm đường về nhà. Anh Tín thông thuộc đường, dẫn Nam Anh vòng qua những con đường tắt rất nhỏ. Trời mưa, vượt qua nhiều điểm sạt lở mới, bùn nhão bám dày bánh xe, nhưng cả nhóm vẫn cố gắng, và cuối cùng, sau vài tiếng đi lòng vòng, họ cũng đến được nơi.

Khuôn mặt đầy lo lắng của những em bé khi được người lớn bồng đi sơ tán, khiến phóng viên Nam Anh nghẹn lại. Ảnh: NVCC

Hình ảnh đầu tiên khiến Nam Anh không thể quên chính là gương mặt những đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi được người lớn bồng đi sơ tán. “Các em khóc rất nhiều, ngơ ngác và đầy lo lắng. Tôi bắt được khoảnh khắc các bé ngồi trên thuyền, mặc áo mưa, ôm chặt túi đồ, được ông bà cha mẹ bế. Những ánh mắt ấy khiến tôi nghẹn lại”, anh kể.

Khi nước rút bớt, Nam Anh tìm đường vào xã Hòa Thịnh - nơi chịu nhiều thiệt hại trong trận lũ lịch sử. Trên đường, nhà cửa đổ sập la liệt, có nhà bị cuốn trôi chỉ còn trơ lại móng. Nam Anh chỉ cầu mong những tin đồn về con số thương vong cao không phải sự thật. Là người miền Trung, anh hiểu hơn ai hết nỗi vất vả của người dân nơi đây.

Những hình ảnh tang thương tại tâm lũ. Ảnh: NVCC

“Khi vào đến nơi, cả xã bao trùm không khí u ám, buồn bã. Nhiều thi thể vừa được người thân đưa về, có nhà chưa kịp có quan tài để khâm liệm. Đó là những hình ảnh ám ảnh và dày vò tôi.

Có một cụ ông vì bị cô lập bởi nước lũ, nên đói khát quá, một cụ ông khác bị khuyết tật kêu cứu nhưng hàng xóm bất lực vì nước lũ đục ngầu, chảy xiết. Một đôi vợ chồng bị lũ cuốn trôi, thi thể mỗi người một nơi... Những câu chuyện ấy có lẽ tôi sẽ day dứt suốt đời làm báo của mình”, Nam Anh xót xa.

Người dân xã Hòa Thịnh khóc nức nở khi hay tin ngôi nhà bị đổ sập và thân thiệt mạng do lũ lụt. Ảnh: NVCC

“Mỗi lần chụp những hình ảnh ấy, tôi lại rơi nước mắt. Họ trạc tuổi ông bà tôi khiến tôi nhớ đến bà tôi, cùng người thân của mình”, Nam Anh xúc động.

Nguy hiểm bủa vây

Tác nghiệp giữa tâm lũ, nhiều lần nam phóng viên trẻ đối mặt với hiểm nguy, anh từng bị tâm bão quét qua khi đang chạy xe máy trên đường, hay lần theo chân công an đi giải cứu người bị lũ cuốn - ôm trụ điện để giữ mạng sống.



“Một tay tôi ôm phao của công an, tay kia giơ máy lên khỏi nước. Có đoạn nước cao đến gần cổ. Tôi sợ lắm, chỉ cần sẩy chân là bị lũ cuốn ngay”, anh nhớ lại.

Lực lượng cứu hộ vượt dòng lũ dữ để tiếp cận giải cứu nạn nhân. Ảnh: NVCC

Những ngày ở Phú Yên (cũ), Nam Anh còn gây chú ý với bộ ảnh “Chú trâu mắc kẹt 6 ngày trên mái nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh được giải cứu”.

Anh bộc bạch, chiều tối hôm 24/11, khi đến nhà bà Phan Thị Điệp (65 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) anh bắt gặp chú trâu bị mắc kẹt gần cả tuần qua trên mái nhà. Anh xin phép bà Điệp để chụp ảnh chú trâu.

Chú trâu mặc kẹt 6 ngày trên mái nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh. Ảnh: NVCC

Với sự hỗ trợ của Sư đoàn 315 qua kết nối của Nam Anh, ngày 25/11, các chiến sĩ và người dân đã đưa chú trâu bị mắc kẹt xuống mái nhà. Chủ của chú trâu cũng đã đến nhận trong sáng hôm đó.

Ông Nguyễn Xuân Hội (chủ trâu) không giấu được niềm xúc động khi gặp lại chú trâu của mình. "Khi hay tin trâu nhà còn sống, tôi mừng rơi nước mắt vì đây là tài sản cơ nghiệp của cả gia đình. Cả đàn bò trong nhà cũng đã chết sạch, không còn gì nữa", ông Hội nghẹn ngào chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ Sư đoàn 315. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Dân Việt, đồng chí Hoàng Minh Tuấn (quân đội Sư đoàn 315, Quân khu 5) cho biết: “Sau khi phóng viên Nam Anh tìm tới nhờ các chiến sĩ hôm sau đến giúp đỡ đưa chú trâu xuống, nghe câu chuyện, chúng tôi lập tức nhận lời và bàn phương án tiếp cận chú trâu sao cho an toàn nhất. Điều làm tôi ấn tượng đó là thái độ của Nam Anh. Dù còn rất trẻ, cậu ấy làm nghề với sự tử tế và lòng trắc ẩn. Tôi thấy được ở Nam Anh sự nhiệt huyết của một phóng viên luôn đặt lợi ích người dân lên trước công việc của mình”.