Chia sẻ của nam phóng viên từng ở rốn lũ: “Tôi nhiều lần rơi nước mắt khi bấm máy”

Thứ năm, ngày 27/11/2025 16:23 GMT+7
Cùng đồng nghiệp có mặt ở rốn lũ (nơi đặc biệt nguy hiểm) để ghi lại những câu chuyện chân thực gửi tới độc giả, nam phóng viên 25 tuổi đã nhiều lần rơi nước mắt vì những gì đang diễn ra.
Sáng 19/11, giữa lúc đang tác nghiệp tại TP.HCM, phóng viên ảnh Nguyễn Văn Nam Anh (Báo điện tử Dân Trí) bất ngờ nhận lệnh lên đường đi Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) - nơi tâm lũ lịch sử vừa quét qua, để lại những thiệt hại nặng nề. Chuyến đi ấy, với chàng trai gốc Huế, là một hành trình nhiều hiểm nguy nhưng cũng đầy xót xa.

Phóng viên ảnh Nguyễn Văn Nam Anh (áo phao đỏ) tác nghiệp tại tâm lũ Phú Yên cũ. Nơi rốn lũ, việc vừa tác nghiệp, vừa tìm nơi có sóng để kịp thời gửi ảnh cho tòa soạn - là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ảnh: NVCC

Gian nan đường vào tâm lũ

Khi tới gần địa phận Phú Yên, nước lũ và sạt lở xảy ra liên tục, nhiều đoạn công an phải dựng rào chắn, chỉ cho qua khi quan sát thấy an toàn.

Trong lúc loay hoay, may mắn thay Nam Anh gặp anh Tín (người dân Phú Yên cũ) cũng đang tìm đường về nhà. Anh Tín thông thuộc đường, dẫn Nam Anh vòng qua những con đường tắt rất nhỏ. Trời mưa, vượt qua nhiều điểm sạt lở mới, bùn nhão bám dày bánh xe, nhưng cả nhóm vẫn cố gắng, và cuối cùng, sau vài tiếng đi lòng vòng, họ cũng đến được nơi.

Khuôn mặt đầy lo lắng của những em bé khi được người lớn bồng đi sơ tán, khiến phóng viên Nam Anh nghẹn lại. Ảnh: NVCC

Hình ảnh đầu tiên khiến Nam Anh không thể quên chính là gương mặt những đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi được người lớn bồng đi sơ tán. “Các em khóc rất nhiều, ngơ ngác và đầy lo lắng. Tôi bắt được khoảnh khắc các bé ngồi trên thuyền, mặc áo mưa, ôm chặt túi đồ, được ông bà cha mẹ bế. Những ánh mắt ấy khiến tôi nghẹn lại”, anh kể.

Khi nước rút bớt, Nam Anh tìm đường vào xã Hòa Thịnh - nơi chịu nhiều thiệt hại trong trận lũ lịch sử. Trên đường, nhà cửa đổ sập la liệt, có nhà bị cuốn trôi chỉ còn trơ lại móng. Nam Anh chỉ cầu mong những tin đồn về con số thương vong cao không phải sự thật. Là người miền Trung, anh hiểu hơn ai hết nỗi vất vả của người dân nơi đây.

Những hình ảnh tang thương tại tâm lũ. Ảnh: NVCC

“Khi vào đến nơi, cả xã bao trùm không khí u ám, buồn bã. Nhiều thi thể vừa được người thân đưa về, có nhà chưa kịp có quan tài để khâm liệm. Đó là những hình ảnh ám ảnh và dày vò tôi.

Có một cụ ông vì bị cô lập bởi nước lũ, nên đói khát quá, một cụ ông khác bị khuyết tật kêu cứu nhưng hàng xóm bất lực vì nước lũ đục ngầu, chảy xiết. Một đôi vợ chồng bị lũ cuốn trôi, thi thể mỗi người một nơi... Những câu chuyện ấy có lẽ tôi sẽ day dứt suốt đời làm báo của mình”, Nam Anh xót xa.

Người dân xã Hòa Thịnh khóc nức nở khi hay tin ngôi nhà bị đổ sập và thân thiệt mạng do lũ lụt. Ảnh: NVCC

“Mỗi lần chụp những hình ảnh ấy, tôi lại rơi nước mắt. Họ trạc tuổi ông bà tôi khiến tôi nhớ đến bà tôi, cùng người thân của mình”, Nam Anh xúc động.

Nguy hiểm bủa vây

Tác nghiệp giữa tâm lũ, nhiều lần nam phóng viên trẻ đối mặt với hiểm nguy, anh từng bị tâm bão quét qua khi đang chạy xe máy trên đường, hay lần theo chân công an đi giải cứu người bị lũ cuốn - ôm trụ điện để giữ mạng sống.

“Một tay tôi ôm phao của công an, tay kia giơ máy lên khỏi nước. Có đoạn nước cao đến gần cổ. Tôi sợ lắm, chỉ cần sẩy chân là bị lũ cuốn ngay”, anh nhớ lại.

Lực lượng cứu hộ vượt dòng lũ dữ để tiếp cận giải cứu nạn nhân. Ảnh: NVCC

Những ngày ở Phú Yên (cũ), Nam Anh còn gây chú ý với bộ ảnh “Chú trâu mắc kẹt 6 ngày trên mái nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh được giải cứu”.

Anh bộc bạch, chiều tối hôm 24/11, khi đến nhà bà Phan Thị Điệp (65 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) anh bắt gặp chú trâu bị mắc kẹt gần cả tuần qua trên mái nhà. Anh xin phép bà Điệp để chụp ảnh chú trâu.

Chú trâu mặc kẹt 6 ngày trên mái nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh. Ảnh: NVCC

Với sự hỗ trợ của Sư đoàn 315 qua kết nối của Nam Anh, ngày 25/11, các chiến sĩ và người dân đã đưa chú trâu bị mắc kẹt xuống mái nhà. Chủ của chú trâu cũng đã đến nhận trong sáng hôm đó.

Ông Nguyễn Xuân Hội (chủ trâu) không giấu được niềm xúc động khi gặp lại chú trâu của mình. "Khi hay tin trâu nhà còn sống, tôi mừng rơi nước mắt vì đây là tài sản cơ nghiệp của cả gia đình. Cả đàn bò trong nhà cũng đã chết sạch, không còn gì nữa", ông Hội nghẹn ngào chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ Sư đoàn 315. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Dân Việt, đồng chí Hoàng Minh Tuấn (quân đội Sư đoàn 315, Quân khu 5) cho biết: “Sau khi phóng viên Nam Anh tìm tới nhờ các chiến sĩ hôm sau đến giúp đỡ đưa chú trâu xuống, nghe câu chuyện, chúng tôi lập tức nhận lời và bàn phương án tiếp cận chú trâu sao cho an toàn nhất. Điều làm tôi ấn tượng đó là thái độ của Nam Anh. Dù còn rất trẻ, cậu ấy làm nghề với sự tử tế và lòng trắc ẩn. Tôi thấy được ở Nam Anh sự nhiệt huyết của một phóng viên luôn đặt lợi ích người dân lên trước công việc của mình”.

Từ khóa:

Mức lương của chủ tịch ủy ban nhân tỉnh mới nhất sau sáp nhập

Sau sáp nhập, mức lương của chủ tịch UBND tỉnh về cơ bản được giữ nguyên. Các vị trí, chức vụ dù có thay đổi cũng sẽ được bảo lưu trong vòng 6 tháng kể từ ngày sáp nhập.

Rùng mình với tiên đoán từ 13 tháng trước về vụ cháy khiến hơn 90 người tử vong tại Hong Kong

Xã hội
Rùng mình với tiên đoán từ 13 tháng trước về vụ cháy khiến hơn 90 người tử vong tại Hong Kong

Nam thanh niên 25 tuổi "nghiện thủ dâm" sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị

Xã hội
Nam thanh niên 25 tuổi 'nghiện thủ dâm' sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị

Để phụ nữ, trẻ em gái không bị dụ dỗ, lạm dụng trên không gian mạng

Nhịp sống trẻ
Để phụ nữ, trẻ em gái không bị dụ dỗ, lạm dụng trên không gian mạng

Đọc thêm

Nghệ sĩ Ưu tú là mỹ nhân, thuộc gia đình Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng mừng sinh nhật mẹ 'phần quà đặc biệt'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là mỹ nhân, thuộc gia đình Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng mừng sinh nhật mẹ "phần quà đặc biệt"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú xinh đẹp, xuất thân từ gia đình Nghệ sĩ Nhân dân lừng danh, gây chú ý với món quà sinh nhật đặc biệt dành tặng mẹ.

'Ông ấy đến cùng tôi, ông ấy sẽ rời đi cùng tôi' - tuyên bố của ông Zelensky về Yermak lan truyền rộng rãi
Thế giới

'Ông ấy đến cùng tôi, ông ấy sẽ rời đi cùng tôi' - tuyên bố của ông Zelensky về Yermak lan truyền rộng rãi

Thế giới

Sau khi Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak từ chức, trên mạng xã hội đang lan truyền những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra cách đây 4 năm về kế hoạch cùng nhau rời bỏ quyền lực.

Soobin bật khóc
Văn hóa - Giải trí

Soobin bật khóc

Văn hóa - Giải trí

Soobin xúc động bật khóc khi chia sẻ với người hâm mộ trong buổi soundcheck trước thềm concert All-Rounder. Những ngày qua, nam ca sĩ đối diện ồn ào khán giả đòi hủy vé, hàng loạt fansite và tài khoản fan lớn tuyên bố tạm ngưng hoạt động.

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 đã tiến vào biển Đông, bão số 15 dự báo suy yếu trước khi đổ bộ đất liền
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 đã tiến vào biển Đông, bão số 15 dự báo suy yếu trước khi đổ bộ đất liền

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp mới đã đổ bộ biển Đông. Các chuyên gia khí tượng thủy văn đánh giá, áp thấp này có hướng di chuyển rất hiếm gặp, dự báo từ ngày 1/12 sẽ suy yếu dần.

Lập 17 doanh nghiệp để bán khống hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp, 4 người bị bắt
Pháp luật

Lập 17 doanh nghiệp để bán khống hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp, 4 người bị bắt

Pháp luật

Một nhóm người bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ vì lập 17 doanh nghiệp để bán khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4.000 tỷ đồng.

ĐT Việt Nam có xứng đáng giành vé dự VCK Asian Cup 2027?
Thể thao

ĐT Việt Nam có xứng đáng giành vé dự VCK Asian Cup 2027?

Thể thao

Tính cả thất bại 0-4 trước ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam đang đi qua giai đoạn đầy sóng gió khi liên tục nhận những cú trượt dài ở các giải đấu châu Á.

Giá vàng hôm nay (29/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC sắp lập kỷ lục mới
Thị trường

Giá vàng hôm nay (29/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC sắp lập kỷ lục mới

Thị trường

Giá vàng hôm nay 29/11, cả vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh theo xu hướng của thế giới. Trong đó, vàng SJC tiến rất gần với đỉnh cũ thiết lập trong tháng 10.

'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine
Thế giới

'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã lên tiếng về thay đổi rúng động ở Văn phòng Tổng thống Ukraine trong bối cảnh diễn ra các sự kiện sôi nổi xung quanh kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Bắc Ninh: Hành trình thoát nghèo của gia đình 6 con nhờ đàn dê từ chương trình hỗ trợ sinh kế
Nhà nông

Bắc Ninh: Hành trình thoát nghèo của gia đình 6 con nhờ đàn dê từ chương trình hỗ trợ sinh kế

Nhà nông

Từ hộ nghèo với 6 người con, gia đình ông Trần Quang Sơn ở xã Sơn Động, Bắc Ninh đã chính thức thoát nghèo năm 2024 nhờ mô hình chăn nuôi dê được Nhà nước hỗ trợ, minh chứng cho hiệu quả của chính sách giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh đấu tranh với luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
Tin tức

Đẩy mạnh đấu tranh với luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

Ngày 28/11/2025, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng”.

Lời tự sự của một lính cứu hỏa Hong Kong: Chúng tôi biết, có người đang chờ mình trở về
Xã hội

Lời tự sự của một lính cứu hỏa Hong Kong: Chúng tôi biết, có người đang chờ mình trở về

Xã hội

Lời tâm sự của lính cứu hỏa Hong Kong, những người luôn đối mặt hiểm nguy, nhưng luôn vững tin vì biết có người thân yêu chờ đợi họ trở về.

Đừng trồng trầu bà, 4 cây cảnh lá màu đẹp nhất này sẽ khiến bạn mê hoặc, dễ chăm sóc còn mang lại may mắn, tài lộc
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, 4 cây cảnh lá màu đẹp nhất này sẽ khiến bạn mê hoặc, dễ chăm sóc còn mang lại may mắn, tài lộc

Gia đình

4 cây cảnh lá đẹp hơn hoa, giống như bảng màu tự nhiên rực rỡ có thể giúp tâm trạng của bạn vui vẻ mỗi ngày, thúc đẩy sự thư giãn và giảm căng thẳng.

Tin Showbiz 24h: Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm

Văn hóa - Giải trí

Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm... là những thông tin đáng chú ý của Tin Showbiz 24h.

Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Bất ngờ vụt tăng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Bất ngờ vụt tăng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 29/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, bất ngờ bật tăng trở lại trong ngày cuối tuần.

Toàn thắng 4 trận, ghi 26 bàn, HLV U17 Việt Nam gửi “chiến thư” tới U17 Malaysia
Thể thao

Toàn thắng 4 trận, ghi 26 bàn, HLV U17 Việt Nam gửi “chiến thư” tới U17 Malaysia

Thể thao

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam sẽ chuẩn bị thật kỹ cho màn so tài với U17 Malaysia vào ngày 30/11 tới, lượt cuối vòng loại U17 châu Á 2026- bảng C.

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm?
Nhà nông

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm?

Nhà nông

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm? “Chợ ma”-chợ Tha La nằm nép mình bên kênh Tha La, con kênh lớn đấu nối cùng kênh Trà Sư, kênh Vĩnh Tế (ở tỉnh An Giang); góp phần chuyển nước, phù sa và nguồn tôm sông, cá sông từ sông Hậu vào ruộng đồng vùng Tứ giác Long Xuyên.

Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt
Tin tức

Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt

Tin tức

Sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ. Do vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP quy định mới về phân loại đơn vị hành chính.

Quảng Trị: Xử lý 2 tàu cá không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình
Nhà nông

Quảng Trị: Xử lý 2 tàu cá không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình

Nhà nông

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt 2 tàu cá vì không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình, vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Airbus bất ngờ kêu gọi triệu hồi gấp hàng nghìn máy bay để sửa chữa
Thế giới

Airbus bất ngờ kêu gọi triệu hồi gấp hàng nghìn máy bay để sửa chữa

Thế giới

Nhà sản xuất máy bay Châu Âu Airbus đã yêu cầu triệu hồi và sửa chữa ngay lập tức đối với 6.000 chiếc A320 – dòng máy bay được sử dụng rộng rãi – trong một đợt thu hồi lớn ảnh hưởng tới hơn một nửa đội bay toàn cầu, đe dọa gây xáo trộn vào cuối tuần du lịch bận rộn nhất trong năm tại Mỹ và gây gián đoạn trên toàn thế giới.

Một tòa nhà lạ kỳ tại Philippines kiểu kiến trúc con gà trống khổng lồ nhằm tôn vinh ngành công nghiệp chọi gà
Nhà nông

Một tòa nhà lạ kỳ tại Philippines kiểu kiến trúc con gà trống khổng lồ nhằm tôn vinh ngành công nghiệp chọi gà

Nhà nông

Với hình dáng của một con gà trống khổng lồ được mô tả chân thực đến từng chiếc lông, tòa nhà 6 tầng này ở Philippines cao gần 35m và có 15 phòng, tất cả đều được trang bị máy lạnh.

'Truy tìm Long Diên Hương' mất ngôi đầu phòng vé vẫn thu về 165 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

"Truy tìm Long Diên Hương" mất ngôi đầu phòng vé vẫn thu về 165 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Phim "Truy tìm Long Diên Hương" mất ngôi đầu phòng vé vào tay siêu phẩm hoạt hình Zootopia: Phi Vụ Động Trời 2, nhưng vẫn thu về 165 tỷ doanh thu sau 2 tuần công chiếu.

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha
Nhà nông

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Nhà nông

Chương trình Hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba đóng một vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy sản xuất một mặt hàng lương thực thiết yếu trên bàn ăn của người dân Cuba.

Đất nông nghiệp 'xen kẹt' có được cấp sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất nông nghiệp "xen kẹt" có được cấp sổ đỏ không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định "đất xen kẹt" có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

3 người nhập viện do chơi vật tay, nhìn phim chụp mới thấy quá nguy hiểm
Xã hội

3 người nhập viện do chơi vật tay, nhìn phim chụp mới thấy quá nguy hiểm

Xã hội

Khi chơi trò vật tay, lực xoay đột ngột tác động lên xương cánh tay có thể vượt ngưỡng chịu đựng, gây gãy xoắn xương cánh tay, thậm chí di lệch.

Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng
Nhà nông

Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng

Nhà nông

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 34.361ha trồng sầu riêng (chủ yếu diện tích trồng sầu riêng là ở địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây), trong đó, có 393 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 14.011,7ha, sầu riêng Đồng Tháp chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; Nhật Bản, EU, Nga.

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây
Nhà nông

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây

Nhà nông

Thất Sơn hay còn gọi Bảy Núi ở tỉnh An Giang (vùng Tịnh Biên) là ngọn núi cao hơn 700m so với mực nước biển (cách TPHCM khoảng 260km) được mệnh danh là “nóc nhà” của Đồng bằng sông Cửu Long, với ngọn núi cao nhất là núi Thiên Cấm Sơn huyền bí và lãng mạn gắn liền nhiều truyền thuyết ly kỳ.

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP
Nhà nông

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP

Nhà nông

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã dành trọn tâm huyết cùng bà con nông dân xây dựng nên thương hiệu gạo sạch Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP. Thương hiệu gạo sạch đã mở ra cơ hội phát triển bền vững cho nông dân địa phương.

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây
Nhà nông

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông

Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình nuôi cá rô phi Na Uy, dòng đơn tính Genomar thương phẩm. Thành công của mô hình nuôi cá rô phi Na Uy mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ
Thể thao

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ

Thể thao

HLV Kim Sang-sik chia sẻ, chia sẻ việc rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ U22 Việt Nam là thử thách rất khó khăn: “Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển”.

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ
Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ

Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ. Còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người trồng cây cảnh, trồng hoa, trong đó có quấy cảnh, hoa cúc tết ở Thanh Hóa đã tất bật bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm để chuẩn bị những sản phẩm đẹp nhất phục vụ thị trường cuối năm.

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

Đại biểu Quốc hội: 'Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ'

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?