Chiếc coupe 4 cửa Brabus Rocket mạnh hơn 900 mã lực ra mắt toàn cầu

Mẫu xe Brabus Rocket 900 được phát triển từ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC mang công suất 900 mã lực.​ Như nhiều dòng sản phẩm khác của Mercedes-AMG, Brabus đã chọn phiên bản “flagship” Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC của dòng GT 4-Door Coupe mới làm “xe nền” để độ thành mẫu xe Brabus Rocket 900 “One of Ten”. Cái tên “One of Ten” đằng sau tên gọi – Brabus Rocket 900 thể hiện số lượng sản xuất của siêu phẩm này trọn vẹn 10 chiếc để đảm bảo sự độc quyền cho các chủ sở hữu.​

Hãng độ Đức đã bắt tay vào công việc sửa đổi động cơ V8 4.0L tăng áp kép (Biturbo) nguyên bản của Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC . Tuy nhiên dung tích động cơ được nâng từ 4.0L lên 4.5L, đây là thay đổi về mặt phần cứng của động cơ, bên cạnh việc thay đổi, gia tăng sức bền của những bộ phận mang tính cốt lõi bên trong động cơ như piston, tay dên (thanh truyền).​

Bên cạnh đó, động cơ còn được trang bị hệ thống tăng áp kép mới để phù hợp với cấu hình động cơ mới. Brabus không tiết lộ cụ thể những thay đổi kỹ thuật chi tiết động cơ, cũng như áp suất turbo, tỷ số nén, những thay đổi về hệ thống giải nhiệt làm mát.​

Động cơ V8 4.5L biturbo mang lại công suất tối đa 900 mã lực (888 bhp) và mô-men xoắn cực đại lên đến 1.250 Nm, nhưng để đảm bảo độ bền và an toàn mô-men xoắn bị giới hạn ở mức 1.050 Nm. Mô-men xoắn của động cơ V8 4.5L biturbo này thậm chí còn mạnh hơn động cơ V12 6.0L biturbo mà Mercedes-AMG sản xuất trên dòng S65 bản “Final Edition” trước đó, vốn có mô-men xoắn cực đại lên đến 1.000Nm.​

Tuy nhiên, những sửa đổi của Brabus chỉ dừng lại ở việc nâng công suất, hãng độ Brabus ra đời cho phép khách hàng có thể sở hữu những mẫu xe hiệu năng cao mạnh hơn xe của Mercedes-AMG. So với xe Nhật hay Mỹ, động cơ xe Đức phức tạp hơn, đòi hỏi tay nghề và trình độ cao để có thể can thiệp sửa đổi công suất, bên cạnh đó thị trường cung cấp “đồ chơi” những phụ tùng để độ xe Đức không thực sự rộng rãi và phổ biến bằng động cơ xe Nhật.​

Sức mạnh của động cơ V8 4.5L biturbo được truyền đến bốn bánh – 4MATIC thông qua hộp số thể thao 9 cấp SPEEDSHIFT MCT. Nhờ đó, chiếc coupe 4 chỗ có thể tự tăng tốc 0 – 100m km/h chỉ trong 2,8 giây và có thể đạt đến vận tốc 300 km/h chỉ trong 23,9 giây.​

Do giới hạn cho phép của lốp xe và trọng lượng của xe, BRABUS đã giới hạn tốc độ điện tử của xe ở mức 330 km/h. Mặc dù Brabus đã bắt tay với hãng lốp PIRELLI cung cấp lốp xe hiệu suất cao dòng P ZERO cho Brabus Rocket 900 “One of Ten”.

So với nguyên mẫu Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC , ngoại thất của Brabus Rocket 900 “One of Ten” mang nhiều điểm khác biệt và dễ dàng nhận diện với logo nổi bật, body thân rộng mang đến kiểu dáng hầm hố, sử dụng nhiều vật liệu sợi carbon, đi kèm với thiết kế khí động học mới với cánh gió sau nổi bật.​

Ngoại thất khí động học của Brabus Rocket 900 được hãng phát triển trong đường hầm gió, nhằm tăng lực nén xuống mặt đường để đạt độ ổn định cho xe khi xử lý ở tốc độ cao. “Dàn chân” của xe đi kèm với bộ mâm “Monoblock Z” kích thước 21 và 22 inch trước sau. Brabus đã phát triển hệ thống treo (khí nén) mới cho xe, giúp hạ trọng tâm xe khoảng 1 inch (25mm) với các chế độ Comfort (Thoải mái) và Thể thao (Sport) có thể lựa chọn.​

Như tên gọi “One Of Ten”, hãng Brabus chỉ sản xuất giới hạn 10 chiếc Brabus Rocket 900 để đảm bảo sự độc quyền, đi kèm với mức giá không hề rẻ. Mẫu Brabus Rocket 900 trong ảnh có giá khoảng khoảng 515.000 USD tương đương hơn 11,9 tỷ đồng.​