Chiếc ô tô phiên bản lai thuyền 60 năm tuổi, chuyên dụng đóng phim "bom tấn"

Theo đó, nhà thiết kế nổi tiếng người Đức Hans Trippel chính là người đã tạo ra chiếc Amphicar - ô tô phiên bản lai thuyền, với khoảng 4.000 chiếc được sản xuất trong ba năm. Xe được đưa ra thị trường từ năm 1961 đến năm 1964. Sau đó, dòng xe này chính thức bị dừng sản xuất vào năm 1965.

Amphicar 770 phiên bản lai thuyền. Ảnh: @Hans Trippel.

Ít ai biết rằng, Amphicar 770 còn là một ô tô lội nước hiếm hoi từng được giới thiệu tại Triển lãm New York Auto Show 1961, tạo nên tiếng vang nhất định nhờ "khả năng" siêu đỉnh vào thời điểm đó.

Kề từ đó tới bây giờ, có rất ít kiểu ô tô phiên bản lai thuyền ra đời. Thế nên, việc những chiếc xe cổ tương tự còn lại đang được rao báo ở hiện tại ít nhiều gì cũng thu hút được sự quan tâm tò mò của nhiều người.

Ảnh: @Hans Trippel.

Nhờ thiết kế đặc biệt, Amphicar 770 thu hút ánh nhìn mọi người ngay cái nhìn đầu tiên. Điều này cũng khiến vị Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson mê mẩn vì nó, ông cũng sở hữu một chiếc để chạy dưới nước. Thực tế, chiếc xe này mang lại tính giải trí cao cho rất nhiều người, nghe có vẻ mông lung như một trò đùa nhưng lại là câu chuyện có thật.

Ảnh: @Hans Trippel.

Amphicar 770 hiện đang được bán trên EBAY và người bán là hãng Classic Auto Mall đến từ Morgantown, Pennsylvania.

Trên bảng đồng hồ, chiếc xe cổ này đã chạy được 3.188 km. Amphicar 770 có chiều dài 4,343 m, rộng 1,549 m, được trang bị động cơ 1.1 lít bé nhỏ được gắn ở phía sau, cùng một hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau để di chuyển trên cạn cho ra công suất chỉ với 38,3 mã lực.

Ảnh: @Hans Trippel.

Không những thế, xe cũng trang bị thùng nhiên liệu dung tích tới 49,7 lít, mang tải trọng tầm khoảng 1.050 kg, tính luôn khối lượng nhiên liệu và người ngồi trên xe. Vì thế xe di chuyển rất chậm trên cạn (khoảng 120 km/h), cũng như trên mặt nước (19 km/h), nhờ tích hợp bộ đẩy thủy lực kết hợp hai chân vịt thiết kế bên dưới.

Ảnh: @Hans Trippel.

Hiện Amphicar 770 đang được bán với giá 29.870 đô la. Trước khi được rao bán, chủ sở hữu đã phục chế lại chiếc xe này, với mong muốn xe sẽ thu hút được nhiều người mua hơn, không chỉ với biệt tài "lưỡng cư" có một không hai.

Về lịch sử, dòng Amphicar này từng được xuất hiện trong các phim như Rotten to the Core (1965), The Sandwich Man (1966), The President's Analyst (1967), The Laughing Woman (1969), Savannah Smiles (1982), Pontiac Moon (1994) ), Castle De'ath (1965). Thậm chí, nó cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình đình đám All the Way (2016) gây xôn xao với rất nhiều người.