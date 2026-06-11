Bộ Phủ Việt đền thờ vua Đinh, báu vật trầm tích trong lòng Cố đô ngàn năm

Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) từ lâu đã được biết đến là nơi lưu dấu những trang sử hào hùng của dân tộc gắn liền với ba triều đại: nhà Đinh, nhà Tiền Lê và thời kỳ đầu của nhà Lý.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Nơi đây không chỉ có núi non trùng điệp làm thành quách tự nhiên mà còn là "bảo tàng sống" lưu giữ hàng loạt hiện vật quý giá được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Trong số những báu vật vô giá ấy, bộ Phủ Việt tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng nổi lên như một biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao, khiến bất cứ ai khi chiêm ngưỡng cũng phải trầm trồ, thán phục trước tài năng của tiền nhân.

Ngày 15/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 88/QĐ-TTg chính thức công nhận bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (cùng với bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành) là Bảo vật Quốc gia. Sự kiện này không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử độc bản của hiện vật mà còn khẳng định vị thế của mỹ thuật cổ Việt Nam trong dòng chảy văn hóa phong kiến.

Phủ Việt, bảo vật quốc gia được công nhận năm 2020. Ảnh: VT

Bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng hiện đang được lưu giữ, bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư. Đây là những đồ tế khí được lưu giữ trong nội tự, có vị trí trang trọng trong không gian thờ cúng và là "chứng nhân" cho lòng thành kính của nhân dân qua nhiều thế kỷ đối với vị vua có công thống nhất giang sơn, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt.

Chi tiết số đo "khủng" của cặp Phủ Việt độc bản nặng gần 100kg

Phủ Việt vốn là một loại binh khí được chế tác dựa trên hình dáng của chiếc rìu chiến. Trong hệ thống nghi lễ của người Việt, Phủ Việt đóng vai trò là một trong số các binh khí làm đồ chấp kích và lỗ bộ (đồ rước, đồ thờ), trở thành vật thiêng biểu thị cho quyền lực của thiên tử và thần quyền trong không gian thờ cúng.

Phủ Việt (phải) làm bằng gỗ sơn son thếp vàng độc đáo. Ảnh: VT

Tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, bộ Phủ Việt gồm hai chiếc (bên trái và bên phải) được tạo tác với kích thước vô cùng đồ sộ, tương đương nhau nhưng mang những thông số kỹ thuật riêng biệt, thể hiện tính toán nghiêm ngặt của nghệ nhân xưa:

Cụ thể, Phủ Việt bên trái tổng thể dài 300cm, độ dày thân 7cm. Phần đầu rộng 81cm, dài 115cm; phần cán dài 185cm với chu vi cán lên tới 25cm; phần lưỡi rộng 29cm, cao 31cm.

Riêng Phủ Việt bên phải tổng thể dài 299cm, độ dày thân 7cm. Phần đầu rộng 81,5cm, dài 118cm; phần cán dài 181cm, chu vi cán 25cm; phần lưỡi rộng 29cm, cao 30cm.

Phủ Việt tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian Việt Nam thế kỷ XVII. Ảnh: V.T.

Đặc biệt, trọng lượng của mỗi hiện vật lên tới 45kg (tổng cộng cả cặp nặng tới 90kg). Phần thân của Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng có tiết diện hình bát giác kích thước rất lớn, đến mức một tay người trưởng thành không thể nắm hết. Đây là một đặc điểm độc nhất vô nhị, bởi hầu hết các Phủ Việt hiện có ở Việt Nam đều có phần thân tiết diện hình tròn.

Đồ án "rồng ổ" cực hiếm và khát vọng độc lập tự chủ của cha ông

Nếu như ở các di tích khác tại Việt Nam, Phủ Việt thường được trang trí theo mô-típ hình con Nhai Xế ngậm lưỡi rìu (linh vật có nguồn gốc từ thuyết "long sinh cửu tử" của Trung Hoa, mang tính hiếu sát, dữ dằn) hoặc đồ án Makara ngậm lưỡi rìu của mỹ thuật Tây Tạng, thì Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng lại sở hữu một bước đột phá vĩ đại về tư duy thẩm mỹ: Đồ án Rồng ổ.

Đây là đồ án duy nhất xuất hiện trên Phủ Việt tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, minh chứng rõ nét cho nỗ lực thoát ly tầm ảnh hưởng của văn hóa ngoại bang, khẳng định bản sắc văn hóa độc lập, tự chủ của cha ông ta dưới thời Lê Trung Hưng.

Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân thế kỷ XVII, chiếc rìu chiến thô ráp đã hoàn toàn biến đổi thành một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ chạm bong, chạm nổi cầu kỳ, tinh xảo.

Hình rồng được điêu khắc trên Phủ Việt. Ảnh: V.T.

Phần đầu - Biểu tượng của sự che chở: Được tạo thành từ một con rồng lớn (rồng mẹ) và năm con rồng con, tạo nên một "ổ rồng" ấm áp nhưng đầy uy quyền. Thân rồng mẹ uốn lượn mềm mại thành 9 khúc. Năm con rồng con xoắn xuýt, ẩn hiện trong những đao lửa, đao mác của rồng mẹ.

Những chú rồng con có dáng nhào đầu xuống dưới, đuôi ngược lên phía trên tạo nên một nhịp điệu chuyển động sống động (chi tiết này khác biệt hoàn toàn với Phủ Việt đền thờ vua Lê Đại Hành chỉ chạm khắc 1 rồng mẹ uốn 5 khúc và 2 rồng con).

Phần lưỡi - Quầng lửa thiêng: Lưỡi Phủ Việt đền thờ Vua Đinh không làm bằng kim loại mà được tạo dáng từ một quầng lửa phun ra từ miệng rồng lớn. Toàn bộ phần lưỡi mang hình dáng như một mảnh trăng khuyết, được sơn son đỏ rực, đối lập với phần lưỡi thếp vàng cùng màu với phần đầu ở đền vua Lê.

Phủ Việt đền Vua Đinh Tiên Hoàng được chế tác dựa trên hình ảnh chiếc rìu chiến kết hợp đinh ba. Ảnh: V.T.

Họa tiết đặc trưng thế kỷ XVII: Các hoa văn đao mác, sóng nước, đảo lửa vuốt nhọn, khỏe khoắn bao bọc xung quanh hiện vật chính là "chứng minh thư" thẩm mỹ rõ nét nhất của nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian thời kỳ Lê Trung Hưng.

Trong cuốn sách "Đồ thờ trong di tích người Việt", cố PGS - TS Trần Lâm Biền từng nhận định sâu sắc về hiện vật này: “Ở thế kỷ XVII, đồ chấp kích chuyển hóa sang thành những hiện vật nghệ thuật khá đặc biệt ở đền vua Đinh... Con rồng lớn là rồng lửa, há miệng, cắn đuôi lưỡi phủ việt, phun lửa thành ngọn ở trên nền lưỡi... Năm con rồng nhỏ bám lấy thân rồng lớn, ẩn hiện trong những đao mác”.

Đồ án rồng ổ được các nhà nghiên cứu nhìn nhận như biểu tượng của vương quyền, sự sinh sôi và tinh thần tự chủ trong mỹ thuật Việt thời Lê Trung Hưng

Lai lịch báu vật từ những tấm văn bia cổ

Dựa trên hệ thống văn bia còn lưu giữ tại di tích, các nhà khoa học đã dựng lại được lịch sử thăng trầm cũng như niên đại chính xác của bộ Phủ Việt này. Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng đã trải qua nhiều lần trùng tu dưới thời Lê và thời Nguyễn, trong đó có hai đợt đại trùng tu vào thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII).

Khám phá Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Ảnh: VT

Tấm bia “Tiền triều Đinh Tiên Hoàng đế miếu công đức bi ký tịnh minh” lập năm Mậu Thân - Hoằng Định thứ 9 (1608) ghi nhận chúa Trịnh Tùng đã sai Quận công Bùi Thời Trung đứng ra trùng tu đền. Đến năm Bính Thìn - niên hiệu Vĩnh Trị thứ nhất (1676), một cuộc đại trùng tu quy mô lớn tiếp tục diễn ra ở cả hai đền Vua Đinh và Vua Lê. Cuối thế kỷ XVII, vào năm Bính Tý - niên hiệu Chính Hòa thứ 17 (1696), ngôi đền lại được sửa sang một lần nữa.

Đặc biệt, căn cứ vào nội dung tấm bia năm 1696 do một vị Tiến sĩ họ Nguyễn (từng giữ chức Hàn lâm viện về hưu) soạn thảo, người viết chữ Hán là nhà sư Trần Đạo (tự Truy Lưu, hiệu Từ Tế Chân Nhân, trụ trì chùa Kim Cương, phủ Trường Yên), các nhà nghiên cứu khẳng định: Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng được tạo tác trong khoảng giai đoạn trùng tu từ năm 1608 đến năm 1696. Đây hoàn toàn là công đức của nhân dân tạo tác và tiến cúng vào nội tự để tưởng nhớ công ơn trời biển của Đinh Tiên Hoàng Đế.

Phần khung chân đặt Phủ Việt. Ảnh: V.T

Trải qua hàng thế kỷ với biết bao biến động lịch sử, các hiện vật khác trong bộ chấp kích chế tác cùng thời kỳ này phần lớn đã bị hư hỏng hoặc thất lạc (như bộ quả chùy hiện tại cũng bị sứt gãy nhiều hoa văn). Việc bộ Phủ Việt bằng gỗ này còn lưu giữ được nguyên vẹn gần như 100% các chi tiết cho đến ngày nay được xem là một kỳ tích, là tài liệu vật chất vô giá để nghiên cứu lịch sử mỹ thuật nước nhà.

Bảo vật quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ

Vì là đồ tế khí lưu giữ trong hậu cung, ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của nắng mưa nên tình trạng bảo tồn của bộ Phủ Việt hiện tại cực kỳ tốt. Để bảo vật vừa được gìn giữ cho muôn đời sau, vừa phát huy được giá trị văn hóa, công tác bảo vệ tại Cố đô Hoa Lư đang được triển khai ở cấp độ cao nhất.

Theo Ban quản lý di tích và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đơn vị bảo quản thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh khu nội tự, bao sái hiện vật định kỳ bằng các phương pháp chuyên dụng, khoa học. Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho bảo vật trước các nguy cơ xâm hại hay trộm cắp, ngành văn hóa Ninh Bình đã cho lắp đặt hệ thống báo động cảm biến hiện đại cùng mạng lưới camera an ninh giám sát nghiêm ngặt cả bên trong lẫn bên ngoài di tích.

Bên trong đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình. Ảnh: VT

Lực lượng bảo vệ chuyên trách được bố trí túc trực 24/24 giờ, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương. Ngay cả trong mùa mưa bão, công tác rà soát, chặt tỉa các cành cây cổ thụ có nguy cơ gãy đổ xung quanh hậu cung cũng được thực hiện nghiêm ngặt để không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào ảnh hưởng đến di tích và bảo vật.

Hiện nay, bộ Phủ Việt gốc được bảo vệ nghiêm ngặt trong hậu cung, trong khi các phiên bản phục chế có độ chính xác cao đã được bài trí tại không gian bái đường nhằm phục vụ nhu cầu chiêm ngưỡng, nghiên cứu của đông đảo du khách thập phương và các học giả trong, ngoài nước.

Đứng trước bộ Phủ Việt uy nghiêm, ngắm nhìn những thớ gỗ thế kỷ XVII được đục đẽo tinh xảo, mỗi người Việt lại thêm tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng và một nền văn hóa tâm linh đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc của cha ông.



Tài liệu tham khảo về Bộ Phủ Việt đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình:



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2. Chu Quang Trứ. Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật (tập 2). NXB Mỹ thuật. Hà Nội, 2002.

3. Tống Trung Tín (2008). Vài nét về giá trị của Khu di tích Cố đô Hoa Lư (thế kỷ X), qua đợt nghiên cứu khảo cổ học năm 1997 – 1998. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giá trị di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư và Khu du lịch sinh thái Tràng An, tr 28 – 33.

4. Lê Văn Thao (chủ biên). Đồ án trang trí mỹ thuật ở hai đền vua Đinh – vua Lê (Hoa Lư – Ninh Bình). NXB Thế giới. Hà Nội, 2012.

5. Trần Yên Thế. Nghệ thuật trang trí đền vua Đinh, vua Lê từ góc nhìn so sánh với Ấn Độ và Trung Hoa. Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học. Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Hà Nội – 2016.

6. Trần Lâm Biền. Đồ thờ trong di tích của người Việt. NXB Thế giới. Hà Nội, 2019.

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