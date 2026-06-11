Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Media
Thứ năm, ngày 11/06/2026 15:23 GMT+7

Chiêm ngưỡng Bộ Phủ Việt đền vua Đinh Tiên Hoàng, kiệt tác điêu khắc gỗ thế kỷ XVII

+ aA -
Vũ Thượng Thứ năm, ngày 11/06/2026 15:23 GMT+7
Nằm trong không gian linh thiêng của Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), bộ Phủ Việt tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng không chỉ là món đồ tế khí linh thiêng mà còn là một kiệt tác độc bản, đánh dấu giai đoạn đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian Việt Nam thế kỷ XVII.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bộ Phủ Việt đền thờ vua Đinh, báu vật trầm tích trong lòng Cố đô ngàn năm

Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) từ lâu đã được biết đến là nơi lưu dấu những trang sử hào hùng của dân tộc gắn liền với ba triều đại: nhà Đinh, nhà Tiền Lê và thời kỳ đầu của nhà Lý.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Nơi đây không chỉ có núi non trùng điệp làm thành quách tự nhiên mà còn là "bảo tàng sống" lưu giữ hàng loạt hiện vật quý giá được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Trong số những báu vật vô giá ấy, bộ Phủ Việt tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng nổi lên như một biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao, khiến bất cứ ai khi chiêm ngưỡng cũng phải trầm trồ, thán phục trước tài năng của tiền nhân.

Ngày 15/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 88/QĐ-TTg chính thức công nhận bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (cùng với bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành) là Bảo vật Quốc gia. Sự kiện này không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử độc bản của hiện vật mà còn khẳng định vị thế của mỹ thuật cổ Việt Nam trong dòng chảy văn hóa phong kiến.

Phủ Việt, bảo vật quốc gia được công nhận năm 2020. Ảnh: VT

Bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng hiện đang được lưu giữ, bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư. Đây là những đồ tế khí được lưu giữ trong nội tự, có vị trí trang trọng trong không gian thờ cúng và là "chứng nhân" cho lòng thành kính của nhân dân qua nhiều thế kỷ đối với vị vua có công thống nhất giang sơn, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt.

Chi tiết số đo "khủng" của cặp Phủ Việt độc bản nặng gần 100kg

Phủ Việt vốn là một loại binh khí được chế tác dựa trên hình dáng của chiếc rìu chiến. Trong hệ thống nghi lễ của người Việt, Phủ Việt đóng vai trò là một trong số các binh khí làm đồ chấp kích và lỗ bộ (đồ rước, đồ thờ), trở thành vật thiêng biểu thị cho quyền lực của thiên tử và thần quyền trong không gian thờ cúng.

Phủ Việt (phải) làm bằng gỗ sơn son thếp vàng độc đáo. Ảnh: VT

Tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, bộ Phủ Việt gồm hai chiếc (bên trái và bên phải) được tạo tác với kích thước vô cùng đồ sộ, tương đương nhau nhưng mang những thông số kỹ thuật riêng biệt, thể hiện tính toán nghiêm ngặt của nghệ nhân xưa:

Cụ thể, Phủ Việt bên trái tổng thể dài 300cm, độ dày thân 7cm. Phần đầu rộng 81cm, dài 115cm; phần cán dài 185cm với chu vi cán lên tới 25cm; phần lưỡi rộng 29cm, cao 31cm.

Riêng Phủ Việt bên phải tổng thể dài 299cm, độ dày thân 7cm. Phần đầu rộng 81,5cm, dài 118cm; phần cán dài 181cm, chu vi cán 25cm; phần lưỡi rộng 29cm, cao 30cm.

Phủ Việt tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian Việt Nam thế kỷ XVII. Ảnh: V.T.

Đặc biệt, trọng lượng của mỗi hiện vật lên tới 45kg (tổng cộng cả cặp nặng tới 90kg). Phần thân của Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng có tiết diện hình bát giác kích thước rất lớn, đến mức một tay người trưởng thành không thể nắm hết. Đây là một đặc điểm độc nhất vô nhị, bởi hầu hết các Phủ Việt hiện có ở Việt Nam đều có phần thân tiết diện hình tròn.

Đồ án "rồng ổ" cực hiếm và khát vọng độc lập tự chủ của cha ông

Nếu như ở các di tích khác tại Việt Nam, Phủ Việt thường được trang trí theo mô-típ hình con Nhai Xế ngậm lưỡi rìu (linh vật có nguồn gốc từ thuyết "long sinh cửu tử" của Trung Hoa, mang tính hiếu sát, dữ dằn) hoặc đồ án Makara ngậm lưỡi rìu của mỹ thuật Tây Tạng, thì Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng lại sở hữu một bước đột phá vĩ đại về tư duy thẩm mỹ: Đồ án Rồng ổ.

Đây là đồ án duy nhất xuất hiện trên Phủ Việt tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, minh chứng rõ nét cho nỗ lực thoát ly tầm ảnh hưởng của văn hóa ngoại bang, khẳng định bản sắc văn hóa độc lập, tự chủ của cha ông ta dưới thời Lê Trung Hưng.

Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân thế kỷ XVII, chiếc rìu chiến thô ráp đã hoàn toàn biến đổi thành một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ chạm bong, chạm nổi cầu kỳ, tinh xảo.

Hình rồng được điêu khắc trên Phủ Việt. Ảnh: V.T.

Phần đầu - Biểu tượng của sự che chở: Được tạo thành từ một con rồng lớn (rồng mẹ) và năm con rồng con, tạo nên một "ổ rồng" ấm áp nhưng đầy uy quyền. Thân rồng mẹ uốn lượn mềm mại thành 9 khúc. Năm con rồng con xoắn xuýt, ẩn hiện trong những đao lửa, đao mác của rồng mẹ.

Những chú rồng con có dáng nhào đầu xuống dưới, đuôi ngược lên phía trên tạo nên một nhịp điệu chuyển động sống động (chi tiết này khác biệt hoàn toàn với Phủ Việt đền thờ vua Lê Đại Hành chỉ chạm khắc 1 rồng mẹ uốn 5 khúc và 2 rồng con).

Phần lưỡi - Quầng lửa thiêng: Lưỡi Phủ Việt đền thờ Vua Đinh không làm bằng kim loại mà được tạo dáng từ một quầng lửa phun ra từ miệng rồng lớn. Toàn bộ phần lưỡi mang hình dáng như một mảnh trăng khuyết, được sơn son đỏ rực, đối lập với phần lưỡi thếp vàng cùng màu với phần đầu ở đền vua Lê.

Phủ Việt đền Vua Đinh Tiên Hoàng được chế tác dựa trên hình ảnh chiếc rìu chiến kết hợp đinh ba. Ảnh: V.T.

Họa tiết đặc trưng thế kỷ XVII: Các hoa văn đao mác, sóng nước, đảo lửa vuốt nhọn, khỏe khoắn bao bọc xung quanh hiện vật chính là "chứng minh thư" thẩm mỹ rõ nét nhất của nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian thời kỳ Lê Trung Hưng.

Trong cuốn sách "Đồ thờ trong di tích người Việt", cố PGS - TS Trần Lâm Biền từng nhận định sâu sắc về hiện vật này: “Ở thế kỷ XVII, đồ chấp kích chuyển hóa sang thành những hiện vật nghệ thuật khá đặc biệt ở đền vua Đinh... Con rồng lớn là rồng lửa, há miệng, cắn đuôi lưỡi phủ việt, phun lửa thành ngọn ở trên nền lưỡi... Năm con rồng nhỏ bám lấy thân rồng lớn, ẩn hiện trong những đao mác”.

Đồ án rồng ổ được các nhà nghiên cứu nhìn nhận như biểu tượng của vương quyền, sự sinh sôi và tinh thần tự chủ trong mỹ thuật Việt thời Lê Trung Hưng

Lai lịch báu vật từ những tấm văn bia cổ

Dựa trên hệ thống văn bia còn lưu giữ tại di tích, các nhà khoa học đã dựng lại được lịch sử thăng trầm cũng như niên đại chính xác của bộ Phủ Việt này. Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng đã trải qua nhiều lần trùng tu dưới thời Lê và thời Nguyễn, trong đó có hai đợt đại trùng tu vào thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII).

Khám phá Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Ảnh: VT

Tấm bia “Tiền triều Đinh Tiên Hoàng đế miếu công đức bi ký tịnh minh” lập năm Mậu Thân - Hoằng Định thứ 9 (1608) ghi nhận chúa Trịnh Tùng đã sai Quận công Bùi Thời Trung đứng ra trùng tu đền. Đến năm Bính Thìn - niên hiệu Vĩnh Trị thứ nhất (1676), một cuộc đại trùng tu quy mô lớn tiếp tục diễn ra ở cả hai đền Vua Đinh và Vua Lê. Cuối thế kỷ XVII, vào năm Bính Tý - niên hiệu Chính Hòa thứ 17 (1696), ngôi đền lại được sửa sang một lần nữa.

Đặc biệt, căn cứ vào nội dung tấm bia năm 1696 do một vị Tiến sĩ họ Nguyễn (từng giữ chức Hàn lâm viện về hưu) soạn thảo, người viết chữ Hán là nhà sư Trần Đạo (tự Truy Lưu, hiệu Từ Tế Chân Nhân, trụ trì chùa Kim Cương, phủ Trường Yên), các nhà nghiên cứu khẳng định: Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng được tạo tác trong khoảng giai đoạn trùng tu từ năm 1608 đến năm 1696. Đây hoàn toàn là công đức của nhân dân tạo tác và tiến cúng vào nội tự để tưởng nhớ công ơn trời biển của Đinh Tiên Hoàng Đế.

Phần khung chân đặt Phủ Việt. Ảnh: V.T

Trải qua hàng thế kỷ với biết bao biến động lịch sử, các hiện vật khác trong bộ chấp kích chế tác cùng thời kỳ này phần lớn đã bị hư hỏng hoặc thất lạc (như bộ quả chùy hiện tại cũng bị sứt gãy nhiều hoa văn). Việc bộ Phủ Việt bằng gỗ này còn lưu giữ được nguyên vẹn gần như 100% các chi tiết cho đến ngày nay được xem là một kỳ tích, là tài liệu vật chất vô giá để nghiên cứu lịch sử mỹ thuật nước nhà.

Bảo vật quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ

Vì là đồ tế khí lưu giữ trong hậu cung, ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của nắng mưa nên tình trạng bảo tồn của bộ Phủ Việt hiện tại cực kỳ tốt. Để bảo vật vừa được gìn giữ cho muôn đời sau, vừa phát huy được giá trị văn hóa, công tác bảo vệ tại Cố đô Hoa Lư đang được triển khai ở cấp độ cao nhất.

Theo Ban quản lý di tích và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đơn vị bảo quản thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh khu nội tự, bao sái hiện vật định kỳ bằng các phương pháp chuyên dụng, khoa học. Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho bảo vật trước các nguy cơ xâm hại hay trộm cắp, ngành văn hóa Ninh Bình đã cho lắp đặt hệ thống báo động cảm biến hiện đại cùng mạng lưới camera an ninh giám sát nghiêm ngặt cả bên trong lẫn bên ngoài di tích.

Bên trong đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình. Ảnh: VT

Lực lượng bảo vệ chuyên trách được bố trí túc trực 24/24 giờ, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương. Ngay cả trong mùa mưa bão, công tác rà soát, chặt tỉa các cành cây cổ thụ có nguy cơ gãy đổ xung quanh hậu cung cũng được thực hiện nghiêm ngặt để không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào ảnh hưởng đến di tích và bảo vật.

Hiện nay, bộ Phủ Việt gốc được bảo vệ nghiêm ngặt trong hậu cung, trong khi các phiên bản phục chế có độ chính xác cao đã được bài trí tại không gian bái đường nhằm phục vụ nhu cầu chiêm ngưỡng, nghiên cứu của đông đảo du khách thập phương và các học giả trong, ngoài nước.

Đứng trước bộ Phủ Việt uy nghiêm, ngắm nhìn những thớ gỗ thế kỷ XVII được đục đẽo tinh xảo, mỗi người Việt lại thêm tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng và một nền văn hóa tâm linh đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc của cha ông.

Tài liệu tham khảo về Bộ Phủ Việt đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình:

1. Thông tin từ lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình.

2. Chu Quang Trứ. Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật (tập 2). NXB Mỹ thuật. Hà Nội, 2002.

3. Tống Trung Tín (2008). Vài nét về giá trị của Khu di tích Cố đô Hoa Lư (thế kỷ X), qua đợt nghiên cứu khảo cổ học năm 1997 – 1998. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giá trị di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư và Khu du lịch sinh thái Tràng An, tr 28 – 33.

4. Lê Văn Thao (chủ biên). Đồ án trang trí mỹ thuật ở hai đền vua Đinh – vua Lê (Hoa Lư – Ninh Bình). NXB Thế giới. Hà Nội, 2012.

5. Trần Yên Thế. Nghệ thuật trang trí đền vua Đinh, vua Lê từ góc nhìn so sánh với Ấn Độ và Trung Hoa. Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học. Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Hà Nội – 2016.

6. Trần Lâm Biền. Đồ thờ trong di tích của người Việt. NXB Thế giới. Hà Nội, 2019.

7. Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình. Lý lịch di tích Cố đô Hoa Lư.


8. Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình. Tư liệu Hán Nôm khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư.

2. Chu Quang Trứ. Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật (tập 2). NXB Mỹ thuật. Hà Nội, 2002.

3. Tống Trung Tín (2008). Vài nét về giá trị của Khu di tích Cố đô Hoa Lư (thế kỷ X), qua đợt nghiên cứu khảo cổ học năm 1997 – 1998. Kỷ yếu Hội thảo khoa học  Giá trị di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư và Khu du lịch sinh thái Tràng An, tr 28 – 33.

4. Lê Văn Thao (chủ biên). Đồ án trang trí mỹ thuật ở hai đền vua Đinh – vua  Lê (Hoa Lư – Ninh Bình). NXB Thế giới. Hà Nội, 2012.

5. Trần Yên Thế. Nghệ thuật trang trí đền vua Đinh, vua Lê từ góc nhìn so sánh với Ấn Độ và Trung Hoa. Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học. Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Hà Nội – 2016.

6. Trần Lâm Biền. Đồ thờ trong di tích của người Việt. NXB Thế giới. Hà Nội, 2019.

7. Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình. Lý lịch di tích Cố đô Hoa Lư.

8. Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình. Tư liệu Hán Nôm khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư.

Tham khảo thêm

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Làng cổ là quê của danh tướng Lý Thường Kiệt, từng được vua đặt tên, lưu giữ Bảo vật quốc gia

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Làng cổ là quê của danh tướng Lý Thường Kiệt, từng được vua đặt tên, lưu giữ Bảo vật quốc gia

Bảo vật quốc gia nào ở nước ta từng được người dân giấu xuống đáy ao để giữ gìn?

Bảo vật quốc gia nào ở nước ta từng được người dân giấu xuống đáy ao để giữ gìn?

Làng này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai có bảo vật quốc gia là cặp voi đá cổ xưa, kích thước lớn, người ta 'tò mò'

Làng này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai có bảo vật quốc gia là cặp voi đá cổ xưa, kích thước lớn, người ta "tò mò"

Cận cảnh 12 bia đá 'Kim bảng lưu phương' dựng năm 1889 thời nhà Nguyễn ở Văn miếu Bắc Ninh là Bảo vật quốc gia

Cận cảnh 12 bia đá "Kim bảng lưu phương" dựng năm 1889 thời nhà Nguyễn ở Văn miếu Bắc Ninh là Bảo vật quốc gia

Điều gì làm nên giá trị 'vô giá' của Bảo vật quốc gia bộ tượng Kim Cương?

Điều gì làm nên giá trị "vô giá" của Bảo vật quốc gia bộ tượng Kim Cương?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giữ hồn cây thuốc Nam dưới chân núi Ba Vì: Từ vườn dược liệu đến sinh kế bền vững cho nông dân

Từ những cây thuốc quý đang dần mai một trong tự nhiên, nhiều hộ dân ở Ba Vì đã chủ động nhân giống, gây trồng và phát triển vùng dược liệu ngay tại địa phương. Không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen cây thuốc Nam, các mô hình này còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và mở ra hướng phát triển kinh tế xanh gắn với tri thức y học dân gian.

“Trước giờ bóng lăn”: Điều gì đang chờ đợi người hâm mộ ở kỳ World Cup lớn nhất lịch sử?

Media
“Trước giờ bóng lăn”: Điều gì đang chờ đợi người hâm mộ ở kỳ World Cup lớn nhất lịch sử?

Toàn cảnh cây cầu hơn 100 năm tuổi từng xuất hiện trong bài thơ "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm

Media
Toàn cảnh cây cầu hơn 100 năm tuổi từng xuất hiện trong bài thơ 'Bên kia sông Đuống' của Hoàng Cầm

Vị hoàng hậu nào trong sử Việt được dân gian gọi là "Bà chúa Kim Cương"?

Media
Vị hoàng hậu nào trong sử Việt được dân gian gọi là 'Bà chúa Kim Cương'?

Clip: Bộ Công an vừa triệt phá tận gốc đường dây ma túy xuyên quốc gia tinh vi,bắt giữ 403 đối tượng và kho vũ khí nóng

Media
Clip: Bộ Công an vừa triệt phá tận gốc đường dây ma túy xuyên quốc gia tinh vi,bắt giữ 403 đối tượng và kho vũ khí nóng

Đọc thêm

Hàn Quốc vs CH Czech (9h ngày 12/6, bảng A World Cup 2026): Cơ hội cho đại diện châu Á?
Thể thao

Hàn Quốc vs CH Czech (9h ngày 12/6, bảng A World Cup 2026): Cơ hội cho đại diện châu Á?

Thể thao

Hàn Quốc vs CH Czech là trận thứ hai thuộc bảng A World Cup 2026 và được dự đoán có tương quan cân bằng dù Hàn Quốc giàu kinh nghiệm hơn.

Nông thôn Tây Bắc: Ấm lòng những suất ăn miễn phí của người lính quân hàm xanh tiếp sức sĩ tử thi tốt nghiệp THPT
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Ấm lòng những suất ăn miễn phí của người lính quân hàm xanh tiếp sức sĩ tử thi tốt nghiệp THPT

Lai Châu Ngày Mới

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, 99 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Dào San (Lai Châu) đã được tiếp thêm động lực từ những cái bắt tay, những chuyến xe đưa đón và cả những bữa ăn nghĩa tình của các chiến sĩ biên phòng.

Bài dự thi 'Ngày mai trong mắt em': Không cần vĩ đại nhưng cần tốt hơn ngày hôm qua
Ngày mai trong mắt em

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Không cần vĩ đại nhưng cần tốt hơn ngày hôm qua

Ngày mai trong mắt em

Ngày mai trong mắt em là nụ cười của bố mẹ - nụ cười của người dành một đời để tin rằng một ngày nào đó, con của mình sẽ rực rỡ theo một cách khác.

KIA Sportage, Sorento chốt giá ở Việt Nam, lần đầu xuống hơn 700 triệu đồng
Khoa học Công nghệ

KIA Sportage, Sorento chốt giá ở Việt Nam, lần đầu xuống hơn 700 triệu đồng

Khoa học Công nghệ

KIA Sportage, Sorento vừa được cấp ở thị trường Việt Nam với điểm nhấn là mức giá rẻ nhất từ trước đến nay khi khởi điểm 769 triệu đồng.

Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang thông tin về việc có hay không con cá sấu 'khủng' xuất hiện trên kênh Vịnh Tre?
Nhà nông

Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang thông tin về việc có hay không con cá sấu "khủng" xuất hiện trên kênh Vịnh Tre?

Nhà nông

Trưa 11/6, thông tin từ Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ thông tin cá sấu “khủng”, nặng khoảng 80kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre thuộc xã Núi Cấm.

Vay 15 tỷ đồng lập công ty sấy lúa, chàng trai giải quyết đầu ra cho 1.200ha lúa ở Hưng Yên
Nhà nông

Vay 15 tỷ đồng lập công ty sấy lúa, chàng trai giải quyết đầu ra cho 1.200ha lúa ở Hưng Yên

Nhà nông

Bằng tư duy đổi mới và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp, anh Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1989, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất lúa gạo quy mô lớn, đưa hạt gạo quê hương từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

MTTQ Việt Nam triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031
Thời sự

MTTQ Việt Nam triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, chuyển đổi số và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay: Giảm 2 lần liên tiếp từ khi xăng E10 bán đồng loạt
Kinh tế

Điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay: Giảm 2 lần liên tiếp từ khi xăng E10 bán đồng loạt

Kinh tế

Giá xăng dầu trong nước chiều 11/6 tiếp tục giảm mạnh liên tiếp kể từ Việt Nam bán đồng loạt các loại xăng sinh học, loại bỏ xăng khoáng từ ngày 1/6.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Hải Phòng: Cần tháo gỡ 2 'điểm nghẽn' để nhân rộng mô hình lúa phát thải thấp tại ĐBSH
Nhà nông

Phó Giám đốc Sở NN&MT Hải Phòng: Cần tháo gỡ 2 "điểm nghẽn" để nhân rộng mô hình lúa phát thải thấp tại ĐBSH

Nhà nông

Hải Phòng là một trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên tại miển Bắc triển khai thí điểm mô hình trồng lúa phát thải thấp trong khuôn khổ Dự án sử dụng phân bón đúng (Fertilize Right) với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt tại hội thảo sơ kết mô hình, bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phòng đã thông tin về hiệu quả thí điểm mô hình tại địa phương cũng như định hướng để nhân rộng mô hình canh tác xanh này trong thời gian tới.

TP.HCM đưa di sản ở phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn lên TikTok, tiếp cận giới trẻ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đưa di sản ở phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn lên TikTok, tiếp cận giới trẻ

Chuyển động Sài Gòn

Chiến dịch “Chạm di sản - Ký ức đô thị” được TP.HCM triển khai trên TikTok với quy mô lớn nhằm quảng bá văn hóa, di sản, thúc đẩy du lịch bền vững, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong việc đưa di sản đến với giới trẻ.

Bỏ nghề gỗ, chàng trai Bắc Ninh xây trang trại dưa lưới hữu cơ hơn 1ha, xuất khẩu sang thị trường khó tính
Media

Bỏ nghề gỗ, chàng trai Bắc Ninh xây trang trại dưa lưới hữu cơ hơn 1ha, xuất khẩu sang thị trường khó tính

Media

Từ những ngày đầu chật vật vì vốn và kỹ thuật, anh Vũ Chí Đức đã kiên trì theo đuổi nông nghiệp công nghệ cao. Hơn 11.000m² nhà màng cùng quy trình chăm sóc dưa lưới bằng dinh dưỡng hữu cơ đang giúp nông sản Bắc Ninh tạo dấu ấn trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Chiềng Hặc đề xuất giữ nguyên 10 bản bởi lý do đặc biệt gì?
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Chiềng Hặc đề xuất giữ nguyên 10 bản bởi lý do đặc biệt gì?

Nhà nông

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Yên Châu cũ) dự kiến giảm từ 41 bản xuống còn 26 bản; đồng thời đề xuất giữ nguyên 10 bản đặc thù do điều kiện địa hình đặc biệt.

Mexico - Chứng nhân lịch sử tại World Cup
Thể thao

Mexico - Chứng nhân lịch sử tại World Cup

Thể thao

Khi tiếng còi khai cuộc World Cup 2026 vang lên tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến một cột mốc chưa từng có trong lịch sử: Mexico trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai World Cup, sau các kỳ năm 1970, 1986 và 2026.

EU xem xét cải tổ bộ máy ngoại giao và tước bỏ quyền lực của bà Kallas
Thế giới

EU xem xét cải tổ bộ máy ngoại giao và tước bỏ quyền lực của bà Kallas

Thế giới

Các nước EU đang xem xét việc tổ chức lại hoàn toàn ngành ngoại giao của Liên minh do không hài lòng với hiệu quả làm việc của người đứng đầu, bà Kaja Kallas, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết.

Khutulun là ai mà từng khiến Hốt Tất Liệt treo thưởng lớn để lấy mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Khutulun là ai mà từng khiến Hốt Tất Liệt treo thưởng lớn để lấy mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Khutulun - Hốt Thốc Luân, còn được biết tới với những cái tên như Aigiarne, Aiyurug hay Khotol Tsagaan (cùng có nghĩa: Ánh Trăng) sinh ra vào khoảng 1260-1270. Cha Khutulun là Hải Đô, cháu Thành Cát Tư Hãn, một trong số những anh em họ của Hoàng đế nhà Nguyên - Hốt Tất Liệt.

Giá trị nhân văn của đoàn viên Công đoàn Cty TNHH Long Hải trong Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” 2026
Doanh nghiệp

Giá trị nhân văn của đoàn viên Công đoàn Cty TNHH Long Hải trong Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” 2026

Doanh nghiệp

Hưởng ứng kế hoạch số 55/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” năm 2026, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Long Hải đã vận động và ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của 26 đoàn viên công đoàn trong Công ty.

Giải phóng mặt bằng thần tốc, Hà Nội chuẩn bị xây thêm hầm chui nghìn tỷ trên trục Tây Thăng Long
Media

Giải phóng mặt bằng thần tốc, Hà Nội chuẩn bị xây thêm hầm chui nghìn tỷ trên trục Tây Thăng Long

Media

Nút thắt giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm trên tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn qua Cổ Nhuế - Vành đai 3) đã được TP Hà Nội gỡ khó thành công chỉ trong thời gian ngắn. Tuyến đường hiện đã cơ bản thông tỏa, sẵn sàng mặt bằng để khởi công hầm chui trị giá 1.156 tỷ đồng vào tháng 8 tới đây.

Sau giải phóng mặt bằng, hình hài tuyến đường nối trung tâm Hà Nội và đại công trường cầu Tứ Liên đã lộ diện
Media

Sau giải phóng mặt bằng, hình hài tuyến đường nối trung tâm Hà Nội và đại công trường cầu Tứ Liên đã lộ diện

Media

Con đường nối trung tâm Hà Nội và đại công trường cầu Tứ Liên đã hình thành, mở ra một diện mạo mới nhằm thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng cây cầu trọng điểm.

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 11/6, vàng SJC và nhẫn tiếp tục đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Lượng khách mua và bán đều ồ ạt xếp hàng từ sớm, trước lúc nhà vàng mở cửa giao dịch.

Loại quả đặc sản Thái Nguyên vỏ vàng, ăn giòn ngọt, có thời điểm bán 85.000 đồng/kg
Nhà nông

Loại quả đặc sản Thái Nguyên vỏ vàng, ăn giòn ngọt, có thời điểm bán 85.000 đồng/kg

Nhà nông

Là giống cây bản địa gắn bó với người dân xóm Việt Cường, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Đồng Hỷ cũ) từ hàng chục năm nay, hồng da tre đang từng bước khẳng định giá trị kinh tế nhờ chất lượng đặc trưng và thị trường tiêu thụ ổn định. Việc khôi phục diện tích trồng quả hồng da tre, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất đang mở ra hướng phát triển mới cho loại quả đặc sản.

Lá cờ Thánh George và một xã hội Anh chia rẽ vì... World Cup
Thể thao

Lá cờ Thánh George và một xã hội Anh chia rẽ vì... World Cup

Thể thao

Biểu tượng của phe cực hữu hay đại diện cho một nước Anh đa văn hóa? Lá cờ Anh đã trở thành quân cờ trong cuộc chiến về bản sắc hiện đại.

Đây là một phường mới của tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận tỉnh Bình Thuận cũ) là điểm lướt ván diều hàng đầu châu Á
Nhà nông

Đây là một phường mới của tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận tỉnh Bình Thuận cũ) là điểm lướt ván diều hàng đầu châu Á

Nhà nông

Điều kiện gió ổn định, khí hậu thuận lợi và cảnh quan độc đáo, bãi biển ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến lướt ván diều hấp dẫn nhất châu Á, thu hút đông đảo du khách và vận động viên quốc tế mỗi năm.

Khởi tố vụ án đầu tiên về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính
Pháp luật

Khởi tố vụ án đầu tiên về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính

Pháp luật

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự đầu tiên trên cả nước về hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.

Cuộc sống bình yên của Vương Tổ Hiền sau nhiều năm rời showbiz
Văn hóa - Giải trí

Cuộc sống bình yên của Vương Tổ Hiền sau nhiều năm rời showbiz

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền đang tận hưởng nhịp sống chậm rãi tại Canada sau thời gian dài vắng bóng. Cô bằng lòng với hạnh phúc giản đơn bên công việc kinh doanh cùng thú cưng.

Mỹ đã cảnh báo Kiev về hậu quả của việc từ chối hòa bình
Thế giới

Mỹ đã cảnh báo Kiev về hậu quả của việc từ chối hòa bình

Thế giới

Theo một báo cáo từ viện nghiên cứu Stratfor của Mỹ, Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ tài chính nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình dài hạn.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026
Thể thao

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026

Thể thao

Sau khi LPBank V.League 1-2025/26 khép lại, tâm điểm chú ý tiếp theo chính là Cúp QG Chứng khoán LPBank với 2 trận bán kết cùng diễn ra tại tỉnh Ninh Bình, nơi Thép xanh Nam Định và Ninh Bình FC đều là đội chủ nhà khi tiếp đón CLB Công an TP.HCM và Thể Công Viettel vào chiều T5 (11/6).

Làm rõ nguyên nhân bé trai 14 tuổi tử vong trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa
Chuyển động Sài Gòn

Làm rõ nguyên nhân bé trai 14 tuổi tử vong trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thiếu niên được phát hiện trong tình trạng phân hủy tại khuôn viên tầng 4, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc
Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc

Thời sự

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Bên trong tàu ngầm lớp Yasen-M của Nga: Công nghệ tàng hình và hỏa lực đáng gờm
Khoa học Công nghệ

Bên trong tàu ngầm lớp Yasen-M của Nga: Công nghệ tàng hình và hỏa lực đáng gờm

Khoa học Công nghệ

Việc tàu ngầm hạt nhân tấn công Arkhangelsk của Nga gần đây hoạt động tại Bắc Cực và phóng thử tên lửa hành trình trên biển Barents đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của NATO.

Liên tiếp bị sa thải ở Việt Nam, HLV Bồ Đào Nha sang Indonesia dẫn dắt “ông lớn'
Thể thao

Liên tiếp bị sa thải ở Việt Nam, HLV Bồ Đào Nha sang Indonesia dẫn dắt “ông lớn"

Thể thao

Mùa giải 2025/2026 diễn ra không suôn sẻ với HLV Mauro Jeronimo khi bị Thép xanh Nam Định sa thải chỉ sau vài trận. Mới đây, nhà cầm quân này được đồn đoán chuẩn bị sang Indonesia dẫn dắt Borneo FC.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua "mất hút", cửa hàng bán ra không giới hạn

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua 'mất hút', cửa hàng bán ra không giới hạn

3

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

4

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky

5

Từ vài chục con gà, nay một ông nông dân xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây dựng trang trại 14.000 con/lứa

Từ vài chục con gà, nay một ông nông dân xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây dựng trang trại 14.000 con/lứa