Pháp luật

Pháp luật

Sau trận chung kết U23 Đông Nam Á, nhiều thanh thiếu niên ở Đà Nẵng lợi dụng cổ vũ đội tuyển để lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự. Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai lực lượng tuần tra, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện và bàn giao các đối tượng cho công an phường tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.