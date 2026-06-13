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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 13:01 GMT+7

Chim khổng lồ "mắt to hơn não" nuôi thành công ở TPHCM (địa phận Bình Dương cũ), nông dân này đổi đời luôn

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Trần Đáng Thứ bảy, ngày 13/06/2026 13:01 GMT+7
Từng nhọc nhằn bươn chải nuôi heo, nuôi bò, nhưng kinh tế gia đình anh Liêm, phường Tân Bình, TPHCM (địa phận TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) vẫn chẳng dư dả là bao. Anh quyết "đánh liều chơi lớn"-đầu tư nuôi đà điểu-giống chim khổng lồ được mệnh danh là “thực phẩm của thế kỷ XXI” và thực sự anh đã đổi đời.
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Chim đà điểu: Kẻ khổng lồ "mắt to hơn não" và các tập tính có một không hai nuôi thành công ở Dĩ An

Anh Ngô Thanh Liêm trong trại nuôi đà điểu. Ảnh: T.Đ

Đà điểu (tên tiếng Anh là Ostrich) là loài chim lớn nhất và nặng nhất hành tinh còn sống. Một con đà điểu trưởng thành có thể cao tới 2,5 – 2,7 mét và nặng 100 kg đến hơn 150 kg.

Vì trọng lượng quá "khủng" này, cơ bắp và cấu trúc xương không cho phép chúng cất cánh bay, đổi lại, thiên nhiên ban tặng cho chúng đôi chân dài săn chắc với vận tốc chạy nước rút lên đến 70 km/h.

Đà điểu cũng là loài chim duy nhất chỉ có 2 ngón chân trên mỗi bàn chân, sở hữu móng vuốt sắc nhọn dài tới 10cm làm vũ khí tự vệ cực kỳ nguy hiểm.

Một điểm vô cùng thú vị là đà điểu có cặp mắt to với đường kính khoảng 5cm, thậm chí to hơn cả bộ não của chính chúng.

Tại trang trại của anh Liêm, khách đến thăm không khỏi giật mình khi thấy những con đà điểu trống nặng hơn 100kg khệnh khạng lao đến, giương cặp mắt chừng chừng chồm qua hàng rào sắt cao 1,7m.

Dù vẻ ngoài có phần hung dữ và hiếu chiến, nhưng anh Liêm chia sẻ đà điểu thực chất rất lành tính.

Nếu được chăm sóc và tiếp xúc thường xuyên, chúng sẽ quấn quýt như thú cưng trong nhà, chủ nuôi có thể thoải mái đến gần vuốt ve, chơi đùa mà không sợ bị mổ hay đá.

Từ những quả trứng "bự chảng" đến bài học chăm sóc loài chim ăn tạp

Theo kinh nghiệm trong nghề của anh Liêm, đà điểu là loài có sức đề kháng cực tốt, hầu như không bị bệnh tật và rất dễ nuôi vì bản tính ăn tạp, dung nạp tốt mọi loại thức ăn.

“Mỗi ngày, một con đà điểu tiêu thụ hết khoảng 5kg cỏ tự trồng (như cỏ voi xanh, chuối, rau lang, rau muống...) và gần 1kg cám viên tự chế”, anh Liêm cho biết. Để cám có độ đạm cao, anh Liêm tự tay phối trộn bắp, lúa, đầu tôm, ruột cá, vỏ trứng, men tỏi... rồi nén viên với chi phí chỉ khoảng 10.000 đồng/kg

Thức ăn phối trộn đóng viên của đà điểu. Ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, nuôi đà điểu sinh sản đòi hỏi người nuôi phải nắm rõ những "mẹo" riêng. Theo anh Liêm:

Về chế độ dinh dưỡng: Khi đà điểu vào tuổi sinh sản, cần hạn chế lượng đạm và chủ yếu cho ăn cỏ để tránh việc chúng quá béo, gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản. Mỗi ngày chỉ nên cho ăn 2 lần vào sáng và chiều.

Thiết kế chuồng trại: Trái với nuôi thương phẩm chỉ cần khoảng 10m²/con, chuồng nuôi sinh sản cần không gian càng rộng càng tốt để chúng chạy nhảy. Đặc biệt, nền trại bắt buộc phải là nền cát, nếu dùng nền xi măng sẽ dễ làm hư hỏng đôi chân của chúng.

Canh giờ nhặt trứng: Đà điểu mái nuôi 2 năm bắt đầu đẻ. Chúng đẻ theo từng đợt (khoảng 8-10 trứng/đợt, nghỉ 10 ngày rồi đẻ tiếp) liên tục từ tháng 12 đến tháng 8 năm sau, 4 tháng còn lại sẽ nghỉ ngơi thay lông.

Đà điểu thường đẻ vào khoảng 2 giờ chiều đến 7 giờ tối. Lúc này, người nuôi phải túc trực nhặt trứng ngay để tránh việc chúng giẫm vỡ hoặc trứng bị nước ngấm làm giảm tỷ lệ nở khi đưa vào máy ấp. Mỗi quả trứng đà điểu nặng 1 – 1,7kg và mất 43 ngày ấp mới nở.

Thịt đà điểu- "thực phẩm của thế kỷ XXI" và thị trường xa xỉ

Trên thị trường hiện nay, giá thịt đà điểu đang khá ổn định và duy trì ở mức giá trị kinh tế cao do nhu cầu tiêu thụ thịt sạch tăng lên. Ảnh: T.Đ

Sự kiên trì và tư duy "tìm kiếm cơ hội mới từ những lối đi ít người chọn" đã mang lại cho anh Liêm nguồn thu nhập vô cùng bền vững. Đà điểu càng già đẻ càng sai, trong khi tuổi thọ của chúng kéo dài tới 50 – 70 năm, mở ra cơ hội khai thác lâu dài.

Hiện tại, trang trại của anh cung cấp ra thị trường: Đà điểu giống (7-10 ngày tuổi); trứng đà điểu; thịt đà điểu.

Bên cạnh đó, phân khúc đà điểu thương phẩm (nuôi khoảng 10 tháng đạt trọng lượng 100kg là xuất bán) cũng mang lại giá trị kinh tế rất cao. Thịt đà điểu ngày càng được các bà nội trợ ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, dai ngọt hơn thịt bò nhưng lại không gây nguy cơ thừa cân, béo phì hay bệnh tim mạch. Không chỉ dừng lại ở thịt, da đà điểu còn là một trong những loại da xa xỉ bậc nhất thế giới nhờ độ dày, bền và mềm mại, với giá bán lên tới hàng trăm USD cho mỗi mét vuông để sản xuất túi xách, giày dép cao cấp.

Trên thị trường hiện nay, giá đà điểu giống và các sản phẩm thịt đà điểu đang khá ổn định và duy trì ở mức giá trị kinh tế cao do nhu cầu tiêu thụ thịt sạch tăng lên. Cụ thể:

Giá đà điểu giống (tính theo con)

Giá đà điểu giống phụ thuộc rất lớn vào số ngày tuổi. Chim càng lớn, đã qua giai đoạn úm và được tiêm phòng đầy đủ thì giá càng cao:

Loại từ 1 – 7 ngày tuổi: Dao động từ 1.500.000 – 2.650.000 đồng/con (Tùy thuộc vào việc mua tại các trung tâm giống lớn ở miền Bắc/miền Trung hay các trang trại tư nhân ở phía Nam).

Loại 1 tháng tuổi: Từ 1.800.000 – 3.100.000 đồng/con.

Loại 2 tháng tuổi: Từ 2.100.000 – 3.500.000 đồng/con.

Loại 3 tháng tuổi: Từ 2.700.000 – 3.900.000 đồng/con.

Lưu ý cho người nuôi: Khi mua đà điểu giống, nên chọn những con có chân đứng thẳng, đi lại nhanh nhẹn, rốn khô và có giấy kiểm dịch, tiêm phòng rõ ràng.

Đà điểu giống. Ảnh: T.Đ

Giá thịt đà điểu và phụ phẩm (tính theo kg):

Thịt đà điểu được chia làm nhiều loại file/cắt lát và đóng gói hút chân không. Mức giá bán lẻ trên thị trường hiện tại dao động như sau:

Các loại thịt chính (Thịt đỏ, nạc):

Thịt Phi-lê (Fillet) đà điểu: 300.000 – 320.000 đồng/kg (Đây là phần thịt ngon nhất, mềm, không mỡ, chuyên làm bít tết hoặc né).

Thịt Đùi đà điểu: 285.000 – 295.000 đồng/kg.

Thịt đà điểu tươi chưa cấp đông: Khoảng 370.000 đồng/kg.

Đùi đà điểu nguyên chiếc (còn xương, từ 14kg - 18kg/đùi): Khoảng 290.000 đồng/kg.

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