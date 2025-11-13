Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa kỷ lục

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo NPR, dự luật đã được thông qua với tỷ lệ 222-209, với 6 nghị sĩ Dân chủ gia nhập phe Cộng hòa, vốn chiếm đa số mong manh tại Hạ viện. Hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống. Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành dự luật vào tối 12/11.
Chính phủ liên bang đã ngừng hoạt động vào ngày 1/10 do tranh chấp liên quan đến khoản tín dụng thuế y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, mà đảng Dân chủ muốn gia hạn sang năm sau.
Sau nhiều tuần chỉ trích gay gắt, và khi tình trạng sa thải nhân viên liên bang và hủy chuyến bay ngày càng tăng, 8 Thượng nghị sĩ Dân chủ đã rời bỏ hàng ngũ và bỏ phiếu cùng với Đảng Cộng hòa vào thứ Hai để mở cửa lại chính phủ.
Nhiều nghị sĩ Dân chủ nổi tiếng đã lên án các đồng nghiệp của họ vì đã đứng về phía "những kẻ cực đoan MAGA" ở cả hai viện. "Chúng ta đã chứng kiến sự đầu hàng và phản bội người lao động Mỹ. Người dân Mỹ cần nhiều hơn từ các nhà lãnh đạo của họ", Thống đốc California Gavin Newsom viết trên X.
Phe Dân chủ bất đồng chính kiến đã bảo vệ hành động của mình, lập luận rằng việc sa thải đang gây tổn hại cho người dân Mỹ bình thường. "Việc duy trì chế độ đóng cửa chẳng đưa chúng ta đến đâu cả", Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen nói.
Trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, nữ dân biểu Marie Gluesenkamp Perez, một đảng viên Dân chủ khác đã phá vỡ nguyên tắc, cho biết "cuộc chiến ngăn chặn phí bảo hiểm y tế tăng cao sẽ không thể giành chiến thắng bằng cách bắt người dân Mỹ đang đói làm con tin".
Ông Trump cho biết việc đóng cửa chính phủ đã khiến họ "trông rất tệ" khi ông ký dự luật mở cửa lại chính phủ.
Trước chiến tranh, Kseniia Kalmus là một nghệ nhân cắm hoa, sở hữu một cửa hàng hoa ở Kiev. Nhưng giờ đây cô chế tạo UAV để dùng chống lại lực lượng Nga. Ở Ukraine hiện có nhiều cơ sở chế tạo UAV tự phát như vậy, biến vũ khí này trở thành thứ thống trị trên chiến trường.