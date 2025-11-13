Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa kỷ lục

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật tài trợ để mở cửa lại chính phủ liên bang tại Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 12/11/2025. Ảnh Getty Images

Theo NPR, dự luật đã được thông qua với tỷ lệ 222-209, với 6 nghị sĩ Dân chủ gia nhập phe Cộng hòa, vốn chiếm đa số mong manh tại Hạ viện. Hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống. Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành dự luật vào tối 12/11.

Chính phủ liên bang đã ngừng hoạt động vào ngày 1/10 do tranh chấp liên quan đến khoản tín dụng thuế y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, mà đảng Dân chủ muốn gia hạn sang năm sau.

Sau nhiều tuần chỉ trích gay gắt, và khi tình trạng sa thải nhân viên liên bang và hủy chuyến bay ngày càng tăng, 8 Thượng nghị sĩ Dân chủ đã rời bỏ hàng ngũ và bỏ phiếu cùng với Đảng Cộng hòa vào thứ Hai để mở cửa lại chính phủ.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ nổi tiếng đã lên án các đồng nghiệp của họ vì đã đứng về phía "những kẻ cực đoan MAGA" ở cả hai viện. "Chúng ta đã chứng kiến ​​sự đầu hàng và phản bội người lao động Mỹ. Người dân Mỹ cần nhiều hơn từ các nhà lãnh đạo của họ", Thống đốc California Gavin Newsom viết trên X.

Phe Dân chủ bất đồng chính kiến ​​đã bảo vệ hành động của mình, lập luận rằng việc sa thải đang gây tổn hại cho người dân Mỹ bình thường. "Việc duy trì chế độ đóng cửa chẳng đưa chúng ta đến đâu cả", Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen nói.

Trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, nữ dân biểu Marie Gluesenkamp Perez, một đảng viên Dân chủ khác đã phá vỡ nguyên tắc, cho biết "cuộc chiến ngăn chặn phí bảo hiểm y tế tăng cao sẽ không thể giành chiến thắng bằng cách bắt người dân Mỹ đang đói làm con tin".

Ông Trump cho biết việc đóng cửa chính phủ đã khiến họ "trông rất tệ" khi ông ký dự luật mở cửa lại chính phủ.