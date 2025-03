Chính sách của ông Trump buộc "ông trùm" tấm pin điện mặt trời giảm lao động

First Solar đặt trụ sở chính tại thành phố Tempe (bang Arizona) và vận hành các nhà máy sản xuất toàn cầu tại Mỹ, Việt Nam, Malaysia và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, cả hai nhà máy nằm trong Khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ ở Củ Chi. Đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào 2 nhà máy này, First Solar trở thành một trong những công ty Mỹ có vốn đầu tư lớn nhất ở Việt Nam.



Một trong 2 nhà máy sản xuất của First Solar tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Ảnh T.L

Theo quyết định mới nhất từ First Solar, năng lực sản xuất module điện mặt trời tại Việt Nam và Malaysia của tập đoàn sẽ bị giảm khoảng 1 GW (1.000 MW) trong năm nay. Thông tin này nằm trong báo cáo thường niên 2024 được First Solar nộp lên cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), mẫu báo cáo mang ký hiệu Form 10-K, nhưng tập đoàn không nói cụ thể sẽ cắt giảm bao nhiêu từ Việt Nam và bao nhiêu từ Malaysia.

Báo cáo của First Solar cho biết sản phẩm phải cắt giảm sản xuất là các module trong thế hệ Series 6. Trong khi đó, Ấn Độ sản xuất thế hệ Series 7 mới hơn do nhà máy bên Ấn Độ là cơ sở mới hơn so với nhà máy tại TP.HCM và Malaysia.

Tập đoàn cho biết một trong những nguyên nhân phải cắt giảm sản xuất là do môi trường chính sách kinh doanh của Tổng thống Donald Trump khá bất ổn. First Solar cũng liệt kê với Ủy ban Chứng khoán Mỹ 3 nguyên nhân khác: Thị trường châu Âu bị đã tràn ngập sản phẩm từ Trung Quốc với giá bán thấp hơn chi phí sản xuất của First Solar; thị trường Ấn Độ dùng hàng sản xuất tại Ấn Độ; mức cung và cầu tại thị trường Đông Nam Á buộc tập đoàn phải thu hẹp sản xuất trong khu vực này.

First Solar không báo cáo chi tiết về số lượng lao động ở TP.HCM và Malaysia sẽ bị ảnh hưởng.

Báo cáo Form 10-K của First Solar nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Ảnh: Tường Thụy

Tháng 2 vừa qua, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam – trụ sở chính tại TP.HCM (AmCham) công bố kết quả cuộc khảo sát đối với các hội viên AmCham. Kết quả khảo sát cho thấy những lo ngại đáng kể về tác động có thể của việc áp thuế từ ông Trump lên hàng hóa từ Việt Nam.

Các lo ngại từ các doanh nghiệp Mỹ được khảo sát bao gồm bị gián đoạn hoạt động, áp lực tài chính, nguy cơ mất việc làm đối với người lao động và các tác động kinh tế lớn hơn.

Trong đó, 92% các doanh nghiệp sản xuất của Mỹ tại Việt Nam bày tỏ quan ngại trước nguy cơ áp thuế của Tổng thống Trump. Hơn 75% doanh nghiệp trong khảo sát tin rằng việc áp thuế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của họ, dẫn đến áp lực tài chính và thu hẹp cơ hội tiếp cận thị trường. Tới 94% doanh nghiệp sản xuất có dự báo sẽ chịu tác động tiêu cực.

Cũng theo khảo sát của AmCham, 46% doanh nghiệp Mỹ cho biết họ có thể phải cắt giảm nhân sự nếu ông Trump áp dụng thuế quan, và chỉ 25% khẳng định sẽ không cắt giảm. Đáng chú ý, gần 2/3 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dự báo khả năng cắt giảm nhân sự.