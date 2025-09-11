



Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở xây dựng. Ảnh: CH

Thông tin trên được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, chia sẻ tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 11/9.

Theo đó, Sở Xây dựng đã ban hành công văn yêu cầu các công ty quản lý trạm thu phí trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam về việc giảm giá vé dịch vụ sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Các đơn vị có trách nhiệm rà soát, đối chiếu thông tin chủ phương tiện với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác đối tượng được giảm giá. Việc miễn, giảm giá vé sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành và văn bản của UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, một số trạm thu phí đã và đang áp dụng chính sách giảm giá: Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội: Giảm giá cho ô tô dưới 12 chỗ ngồi, không kinh doanh, của các chủ xe có địa chỉ tại mặt tiền hai đường song hành Xa lộ Hà Nội (thuộc TP.Thủ Đức cũ).

Trạm thu phí BOT Phú Hữu: Giảm 50% giá vé cho ô tô dưới 12 chỗ ngồi không kinh doanh, thuộc sở hữu của doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động kinh doanh trên các tuyến đường Nguyễn Thị Tư, Đặng Thanh Hiếu. Chính sách này cũng áp dụng tương tự cho xe cá nhân của cán bộ, công nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp nói trên.

Trước đó, có 9 doanh nghiệp được yêu cầu giảm giá vé BOT cho các phương tiện giao thông vùng lân cận sau sáp nhập địa giới hành chính, gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố, Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên, Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Hạ tầng; Công ty CP BOT cầu Phú Cường, Công ty CP Lâm sản – Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương và Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật.