Tại diễn đàn “Điện tái tạo thúc đẩy doanh nghiệp phát triển – Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thực hiện” tại TP.HCM chiều 25/9, ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã nêu ra các khó khăn trên thị trường điện Việt Nam.

Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành (thứ 2 từ bên phải) tại diễn đàn về phát triển thị trường điện cạnh tranh cho Việt Nam, diễn ra ngày 25/9/2025 tại TP.HCM. Ảnh: T.T.

“Khung pháp lý cho cơ chế DPPA còn thiếu rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp muốn mua điện trực tiếp từ các dự án năng lượng tái tạo”, ông Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lúng túng trong việc kết hợp nhiều nguồn điện, nhất là tận dụng điện mặt trời áp mái song song với hệ thống lưới điện quốc gia.

Các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo đã ban hành nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống, khiến doanh nghiệp khó tận dụng hiệu quả, Phó Chủ tịch VCCI nhận định.

“Những điểm nghẽn này đang làm chậm lại quá trình xanh hóa sản xuất, thậm chí làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại các khu vực có tiêu chuẩn khắt khe về phát triển bền vững như EU, Mỹ và Nhật Bản”, ông Thành phát biểu.

Trong bối cảnh Việt Nam thiếu thị trường điện cạnh tranh (do còn trở ngại trong mua bán điện trực tiếp) Nghị định 57/2025/NĐ-CP đã được Chính phủ ban với kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc kéo dài. Tuy nhiên, các chuyên gia tại diễn đàn hôm nay chia sẻ nhận định chung rằng Việt Nam chưa có thị trường điện cạnh tranh.

Đến nay, vẫn còn thiếu thông tư hướng dẫn chi tiết cách tính phí truyền tải, phân phối, điều độ vận hành hay chi phí bù trừ chênh lệch, khiến doanh nghiệp khó dự báo tài chính, hạn chế thu hút vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính liên quan còn phức tạp, quy trình phê duyệt dự án điện còn thiếu hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự, vai trò phối hợp của các bên liên quan. Những khoảng trống này cho thấy để DPPA thực sự đi vào cuộc sống, cần sớm được tháo gỡ bằng chính sách minh bạch, khả thi hơn.

Các chuyên gia cho rằng nếu giải quyết được điểm nghẽn về mua bán điện trực tiếp sẽ giúp thị trường điện cạnh tranh Việt Nam phát triển. Ảnh minh họa do AI tạo

Theo quan điểm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Nghị định 57/2025/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trọng tâm là minh bạch hóa, đơn giản hóa và đảm bảo tính khả thi tài chính. Về hình thức mua bán điện qua đường dây chung, trước hết, phải ban hành 1 thông tư hướng dẫn chi tiết, làm rõ công thức tính phí truyền tải, phân phối, điều độ, dịch vụ phụ trợ và đặc biệt là chi phí cân bằng công suất; đồng thời xây dựng khung giá, cơ chế thanh toán minh bạch giữa các bên.

Cũng theo chuyên gia này, thủ tục DPPA cần tinh gọn theo cơ chế một cửa, phân định trách nhiệm rõ ràng giữa Bộ Công Thương, EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Cục Điện lực. Bên cạnh đó, cần sớm ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật đấu nối, hạ tầng đo đếm điện năng thông minh để đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống.

Ngoài ra, Việt Nam cần có lộ trình chuyển đổi chi tiết sang thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, bắt đầu thí điểm với khách hàng công nghiệp lớn rồi mở rộng dần.

Đại diện các doanh nghiệp tại diễn đàn cho biết mong muốn các cơ quan quản lý sớm hoàn thiện bộ khung pháp lý, ban hành các quy định cụ thể, tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai được cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, sớm tiến tới thị trường điện bán lẻ cạnh tranh nhằm phát triển nguồn năng lượng xanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

DPPA là gì?

Cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA cho phép các khách hàng lớn, chủ yếu là doanh nghiệp công nghiệp, ký hợp đồng mua điện tái tạo trực tiếp từ nhà sản xuất thay vì chỉ mua từ EVN.

Điểm đặc biệt của DPPA gồm: Khách hàng có thể lựa chọn nguồn cung cấp điện tái tạo phù hợp; giá bán điện được thỏa thuận trực tiếp, giúp tối ưu chi phí dài hạn; góp phần thúc đẩy phát triển nguồn điện sạch và giảm phát thải carbon. DPPA được coi là bước đệm quan trọng để tiến tới thị trường điện bán lẻ cạnh tranh, nơi nhiều nhà cung cấp cùng tham gia, tạo ra sự minh bạch và bình đẳng cho cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.

