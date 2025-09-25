Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Kinh tế
Thứ năm, ngày 25/09/2025 17:33 GMT+7

Chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo đã ban hành nhưng chưa đạt được điều này

+ aA -
Nguyễn Thụy Thứ năm, ngày 25/09/2025 17:33 GMT+7
Chưa thể triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) hiệu quả thì chưa thể hình thành thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, theo nhận định của các chuyên gia.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tại diễn đàn “Điện tái tạo thúc đẩy doanh nghiệp phát triển – Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thực hiện” tại TP.HCM chiều 25/9, ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã nêu ra các khó khăn trên thị trường điện Việt Nam.

Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành (thứ 2 từ bên phải) tại diễn đàn về phát triển thị trường điện cạnh tranh cho Việt Nam, diễn ra ngày 25/9/2025 tại TP.HCM. Ảnh: T.T.

“Khung pháp lý cho cơ chế DPPA còn thiếu rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp muốn mua điện trực tiếp từ các dự án năng lượng tái tạo”, ông Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lúng túng trong việc kết hợp nhiều nguồn điện, nhất là tận dụng điện mặt trời áp mái song song với hệ thống lưới điện quốc gia.

Các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo đã ban hành nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống, khiến doanh nghiệp khó tận dụng hiệu quả, Phó Chủ tịch VCCI nhận định.

“Những điểm nghẽn này đang làm chậm lại quá trình xanh hóa sản xuất, thậm chí làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại các khu vực có tiêu chuẩn khắt khe về phát triển bền vững như EU, Mỹ và Nhật Bản”, ông Thành phát biểu.

Trong bối cảnh Việt Nam thiếu thị trường điện cạnh tranh (do còn trở ngại trong mua bán điện trực tiếp) Nghị định 57/2025/NĐ-CP đã được Chính phủ ban với kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc kéo dài. Tuy nhiên, các chuyên gia tại diễn đàn hôm nay chia sẻ nhận định chung rằng Việt Nam chưa có thị trường điện cạnh tranh.

Đến nay, vẫn còn thiếu thông tư hướng dẫn chi tiết cách tính phí truyền tải, phân phối, điều độ vận hành hay chi phí bù trừ chênh lệch, khiến doanh nghiệp khó dự báo tài chính, hạn chế thu hút vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính liên quan còn phức tạp, quy trình phê duyệt dự án điện còn thiếu hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự, vai trò phối hợp của các bên liên quan. Những khoảng trống này cho thấy để DPPA thực sự đi vào cuộc sống, cần sớm được tháo gỡ bằng chính sách minh bạch, khả thi hơn.

Các chuyên gia cho rằng nếu giải quyết được điểm nghẽn về mua bán điện trực tiếp sẽ giúp thị trường điện cạnh tranh Việt Nam phát triển. Ảnh minh họa do AI tạo

Theo quan điểm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Nghị định 57/2025/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trọng tâm là minh bạch hóa, đơn giản hóa và đảm bảo tính khả thi tài chính. Về hình thức mua bán điện qua đường dây chung, trước hết, phải ban hành 1 thông tư hướng dẫn chi tiết, làm rõ công thức tính phí truyền tải, phân phối, điều độ, dịch vụ phụ trợ và đặc biệt là chi phí cân bằng công suất; đồng thời xây dựng khung giá, cơ chế thanh toán minh bạch giữa các bên.

Cũng theo chuyên gia này, thủ tục DPPA cần tinh gọn theo cơ chế một cửa, phân định trách nhiệm rõ ràng giữa Bộ Công Thương, EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Cục Điện lực. Bên cạnh đó, cần sớm ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật đấu nối, hạ tầng đo đếm điện năng thông minh để đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống.

Ngoài ra, Việt Nam cần có lộ trình chuyển đổi chi tiết sang thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, bắt đầu thí điểm với khách hàng công nghiệp lớn rồi mở rộng dần.

Đại diện các doanh nghiệp tại diễn đàn cho biết mong muốn các cơ quan quản lý sớm hoàn thiện bộ khung pháp lý, ban hành các quy định cụ thể, tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai được cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, sớm tiến tới thị trường điện bán lẻ cạnh tranh nhằm phát triển nguồn năng lượng xanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

DPPA là gì?
Cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA cho phép các khách hàng lớn, chủ yếu là doanh nghiệp công nghiệp, ký hợp đồng mua điện tái tạo trực tiếp từ nhà sản xuất thay vì chỉ mua từ EVN.
Điểm đặc biệt của DPPA gồm: Khách hàng có thể lựa chọn nguồn cung cấp điện tái tạo phù hợp; giá bán điện được thỏa thuận trực tiếp, giúp tối ưu chi phí dài hạn; góp phần thúc đẩy phát triển nguồn điện sạch và giảm phát thải carbon. DPPA được coi là bước đệm quan trọng để tiến tới thị trường điện bán lẻ cạnh tranh, nơi nhiều nhà cung cấp cùng tham gia, tạo ra sự minh bạch và bình đẳng cho cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.

Tham khảo thêm

EVN phân trần gì về đề xuất phân bổ khoản lỗ 'khủng' hơn 44.000 tỷ đồng vào giá điện?

EVN phân trần gì về đề xuất phân bổ khoản lỗ "khủng" hơn 44.000 tỷ đồng vào giá điện?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tập đoàn Sơn Hải vượt 3 liên danh, thắng thầu gói cao tốc nghìn tỷ Hoà Bình - Mộc Châu

Do giá dự thầu của Tập đoàn Sơn Hải chỉ bằng 70,2% giá dự toán, Tổ chuyên gia đã đề nghị nhà thầu giải thích, làm rõ tính khả thi khi thực hiện dự án.

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

Kinh tế
Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10

Kinh tế
Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng

Kinh tế
Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10

Kinh tế
Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10

Đọc thêm

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật
Xã hội

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật

Xã hội

Ông Dương cho biết, vào khoảnh khắc đó ông không nghĩ đến hậu quả, điều duy nhất trong đầu là cứu người.

Tin sáng (29/9): Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?
Thể thao

Tin sáng (29/9): Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?

Thể thao

Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?; M.U muốn chiêu mộ Joao Neves; Liverpool theo đuổi Ronald Araujo; Tottenham có điều khoản mua lại Harry Kane; Vợ Fred tạo sức hút tại eo biển hẹp nhất thế giới.

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng
Nhà nông

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng

Nhà nông

Bão số 10 gây thiệt hại nặng cho gia đình ông Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) với 20 tấn cá chết, ước tính tổn thất 1 tỷ đồng. Hàng trăm người đang nỗ lực hỗ trợ đưa bè cá ra vùng nước sâu để khắc phục hậu quả.

'Chiến sĩ quả cảm': Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối
Văn hóa - Giải trí

"Chiến sĩ quả cảm": Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối

Văn hóa - Giải trí

Phan Mạnh Quỳnh đạt thành tích tuyệt đối với 5/5 lần trúng tâm 10 tại chương trình “Chiến sĩ quả cảm”.

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, chuyên gia nhấn mạnh bão số 10 (bão BUALOI) dù suy yếu nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra những tác động rất mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An...

Quảng Trị 'căng mình' tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10
Tin tức

Quảng Trị "căng mình" tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10

Tin tức

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh lên tàu tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10 tại ven sông Gianh. Vụ việc xảy ra đêm qua khi hai tàu cá bị đứt neo do khiến các thuyền viên vẫn chưa được tìm thấy. Hiện tại, công tác cứu nạn diễn ra khẩn trương.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích
Gia đình

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích

Gia đình

Tuần mới (từ 29/9 đến 5/10), vận mệnh của 12 con giáp có nhiều thay đổi. Để tránh vận rủi và tìm kiếm may mắn, chìa khóa nằm ở việc vun đắp thiện chí và điều độ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26
Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26

Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Từ 2026, cấp xã được thực hiện thêm 3 thủ tục liên quan đến thu hồi đất
Nhà đất

Từ 2026, cấp xã được thực hiện thêm 3 thủ tục liên quan đến thu hồi đất

Nhà đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới ban hành quyết định trao thêm quyền cho cấp xã trong quản lý đất đai với 3 thủ tục thu hồi đất mới, đồng thời chuyển thẩm quyền quyết định bảng giá đất từ UBND sang HĐND cấp tỉnh, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu
Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu

Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9 đồng loạt suy yếu tại thị trường quốc tế và trong nước. Còn thị trường tự do ghi nhận không biện động, hiện giao dịch ở mức 26.490 - 26.590 VND/USD (mua - bán).

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường
Chuyển động Sài Gòn

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường

Chuyển động Sài Gòn

Diễn viên Quang Anh thử sức với vai trò biên kịch trong dự án web drama “Chàng trai siu quậy”. Góp mặt trong phim còn có NSƯT Hoài Linh.

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga
Điểm nóng

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Điểm nóng

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Ukraine đã bị thiệt hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga vào đêm 28-29/9.

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói'
Kinh tế

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói"

Kinh tế

Ngày 01/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói". Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương trực tiếp thực hiện.

Thảm án Phú Thọ: Chồng ghen tuông sát hại 3 người có thể lĩnh án cao nhất tội danh gì?
Bạn đọc

Thảm án Phú Thọ: Chồng ghen tuông sát hại 3 người có thể lĩnh án cao nhất tội danh gì?

Bạn đọc

Vụ thảm án tại Phú Thọ tối 26/9 khiến 3 người tử vong do Vũ Phương Nhung gây ra đã gây chấn động dư luận. Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của đối tượng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng như có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm và giết từ 2 người trở lên.

'Bàn tay khổng lồ' trên biển Hải Tiến chới với trong mưa to sóng lớn ảnh hưởng từ bão Bualoi
Media

"Bàn tay khổng lồ" trên biển Hải Tiến chới với trong mưa to sóng lớn ảnh hưởng từ bão Bualoi

Media

Ảnh hưởng từ bão số 10 (Bualoi), 7h30 sáng nay, 29/9 tại bờ biển xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa có gió giật mạnh kèm mưa rất to. 5 cánh tay khổng lồ ở khu vực này chới với trong mưa bão, sóng lớn.

Video 'chứng khoán hóa' bất động sản: Lời giải cho cơn khát minh bạch từ Bộ Xây dựng
Video

Video "chứng khoán hóa" bất động sản: Lời giải cho cơn khát minh bạch từ Bộ Xây dựng

Video

Trước thực trạng các chiêu trò thổi giá, thao túng ngày càng tinh vi, việc thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và Quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để làm rõ sự minh bạch, bền vững và bảo đảm quyền an cư chính đáng của đại bộ phận người dân.

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Đã có 7 tên tuổi lớn 'rót tiền' lập sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Đã có 7 tên tuổi lớn "rót tiền" lập sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại đã có hàng loạt "ông lớn" nhập cuộc.

Cụ bà 68 tuổi 'gây sốt' với màn trượt ván vô cùng điêu luyện
Xã hội

Cụ bà 68 tuổi "gây sốt" với màn trượt ván vô cùng điêu luyện

Xã hội

Một cụ bà ở Trung Quốc đã phá vỡ định kiến về tuổi tác, trở thành hiện tượng mạng nhờ kỹ năng trượt ván dẻo dai, đầy năng lượng.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 10 (bão BUALOI) đi sâu vào Nghệ An, những tỉnh này mưa to, cảnh báo mưa cường suất lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 10 (bão BUALOI) đi sâu vào Nghệ An, những tỉnh này mưa to, cảnh báo mưa cường suất lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) giật cấp 12 đã trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Tin bão mới nhất cảnh báo các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... mưa lớn kéo dài.

Phát hiện khảo cổ chấn động ở Ninh Bình, bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa
Nhà nông

Phát hiện khảo cổ chấn động ở Ninh Bình, bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa

Nhà nông

Trong khuôn khổ Dự án khảo cổ học SUNDASIA, tại hang Thung Bình 1, thuộc Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An (Ninh Bình), các nhà khoa học đã phát hiện và công bố các thông tin khoa học quý giá về một bộ xương người đàn ông khỏe mạnh, cao khoảng 1,7m và qua đời khi 35 tuổi.

'Điều này thật đáng báo động': Đức lo sợ về các kế hoạch của châu Âu chống lại Nga
Điểm nóng

"Điều này thật đáng báo động": Đức lo sợ về các kế hoạch của châu Âu chống lại Nga

Điểm nóng

Các nước châu Âu đang cố tình phóng đại hậu quả của các vụ việc máy bay không người lái, đổ lỗi vô căn cứ cho Nga, tờ báo Đức Berliner Zeitung đưa tin.

'Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký': Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách
Đông Tây - Kim Cổ

"Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký": Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách

Đông Tây - Kim Cổ

Từng hóa thân thành hoàng hậu đẹp nhất trong Tây Du Ký nhưng sau ánh hào quang, cuộc đời của nữ diễn viên Chiêm Bình Bình lại là chuỗi dài thăng trầm, bệnh tật và kết thúc trong cô đơn nơi đất khách quê người.

Bão số 10 quét qua, nhiều địa phương tan hoang
Bạn đọc

LIVE
Bão số 10 quét qua, nhiều địa phương tan hoang
21

Bạn đọc

Nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hại ban đầu sau bão số 10. Hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận được cho thấy nhiều nhà đổ, tốc mái, cây đổ, cột điện gãy ở nhiều nơi.

Đại Nghĩa gặp sự cố
Văn hóa - Giải trí

Đại Nghĩa gặp sự cố

Văn hóa - Giải trí

Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Sự cố khiến suất diễn đầu tiên của vở kịch phải hủy giữa chừng.

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà
Tin tức

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà
5

Tin tức

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà, thông tin được các địa phương thuộc TP Đà Nẵng cho biết sáng nay.

Bão số 10 cuốn bay mái nhà, nhiều người mắc kẹt ở Nghệ An
Tin tức

Bão số 10 cuốn bay mái nhà, nhiều người mắc kẹt ở Nghệ An

Tin tức

Bão số 10 khiến căn nhà ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bị tốc mái, 4 người mắc kẹt phía, trong đó có 1 người bị thương. Giữa mưa bão, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão số 10
Media

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão số 10

Media

Bão số 10 tàn phá biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), gây cảnh đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều hộ kinh doanh chưa kịp khắc phục hậu quả bão số 5 nay lại gánh thêm tổn thất nặng nề.

Cô gái miền biển Lâm Đồng (sau sáp nhập Bình Thuận) làm nước mắm truyền thống từ cá cơm đạt 3 OCOP
Nhà nông

Cô gái miền biển Lâm Đồng (sau sáp nhập Bình Thuận) làm nước mắm truyền thống từ cá cơm đạt 3 OCOP

Nhà nông

Nói đến nước mắm truyền thống làm từ cá cơm nguyên chất không thể không nhắc đến miền Phan Thiết, Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng. Cô gái miền biền Bình Thuận-Phan Thị Minh Thi cho biết, khi được thông báo nước mắm Tâm Ý của gia đình đạt 3 OCOP năm 2024, gia đình cô mừng lắm.

“Nữ tướng” người Việt nằm trong thành phần Ban kỷ luật FIFA là ai?
Thể thao

“Nữ tướng” người Việt nằm trong thành phần Ban kỷ luật FIFA là ai?

Thể thao

Sự xuất hiện của luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung trong Ủy ban kỷ luật FIFA khiến dư luận Malaysia dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.

Sự thay đổi bất ngờ của ông Trump về Ukraine liên quan đến Vua Charles
Điểm nóng

Sự thay đổi bất ngờ của ông Trump về Ukraine liên quan đến Vua Charles

Điểm nóng

Tờ The Telegraph dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, lập trường mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Ukraine được hình thành sau chuyến thăm Anh gần đây của ông. Chánh văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky, Andrey Yermak, nói với tờ báo rằng chuyến thăm này rất quan trọng.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

4

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?

5

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn