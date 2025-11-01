Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Bạn đọc
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 10:34 GMT+7

Chính sách mới liên quan đến vàng, giấy tờ tùy thân và bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 11/2025

+ aA -
Hiếu Đam Thứ bảy, ngày 01/11/2025 10:34 GMT+7
Tháng 11/2025, hàng loạt các chính sách mới quan trọng liên quan đến vàng, giấy tờ tùy thân và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Phải báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng

Từ ngày 1/11, Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước và quốc tế, chính thức có hiệu lực.

Thông tư trên quy định, đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ tương đương; giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương phải báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền dưới dạng điện tử.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ xuất trình. Cụ thể, mức giá trị của kim loại quý (trừ vàng), đá quý là 400 triệu đồng.

Phải báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng.

Không phải xuất trình giấy tờ có trên VNeID

Theo Nghị định 280/2025 có hiệu lực từ 1/11, trường hợp người dân đề nghị chứng thực mà cơ quan Nhà nước có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác thì phải sử dụng thông tin đó, thay vì yêu cầu người dân xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Chính phủ quy định các chủ thể có thẩm quyền chứng thực gồm: Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu; người được ủy quyền hoặc phân công làm nhiệm vụ chứng thực; công chứng viên của phòng công chứng, văn phòng công chứng; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Như vậy, so với quy định cũ, diện được phép thực hiện chứng thực được mở rộng thêm người được ủy quyền hoặc phân công làm nhiệm vụ chứng thực.

Không phải xuất trình giấy tờ có trên VNeID.

Từ 15/11, ngân hàng được giao, nhận vàng miếng

Ngày 15/11, Thông tư số 33/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý, chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được phép giao, nhận vàng miếng theo hợp đồng mua, bán hoặc gia công. Việc giao nhận phải thực hiện theo đúng quy trình, có giấy tờ hợp pháp, niêm phong rõ ràng và chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng vàng miếng.

Thông tư cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn phân loại vàng làm ba nhóm: vàng trang sức - mỹ nghệ (hàm lượng từ 8 Kara trở lên), vàng miếng (có ký mã hiệu, thông số, tiêu chuẩn rõ ràng) và vàng nguyên liệu (dưới dạng thỏi, hạt, miếng). Bao bì vàng miếng phải được chống giả theo quy chuẩn của ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp được phép sản xuất vàng miếng.

Việc đóng gói và niêm phong được quy định: vàng miếng cùng chất lượng được đóng thành lô 100 hoặc bội số của 100 miếng (tối đa 500 miếng), vàng nguyên liệu đóng thành lô 5 hoặc bội số của 5 thỏi (tối đa 25 thỏi), trong hộp kim loại không gỉ, có niêm phong và ghi rõ thông tin kiểm nhận.

Nộp chậm bảo hiểm xã hội quá 60 ngày bị coi là trốn đóng

Nghị định 274/2025 có hiệu lực từ 30/11 quy định cụ thể về hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. Hành vi trốn đóng được chia thành ba nhóm trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, người sử dụng lao động chưa đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau 60 ngày kể từ khi hết hạn. Thời điểm trốn đóng được tính từ ngày 61 trở đi.

Trường hợp thứ hai, người sử dụng lao động đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn mức thực tế. Với đơn vị đóng hàng tháng, trốn đóng được tính từ sau ngày cuối cùng của tháng kế tiếp tháng phát sinh tiền lương đã đăng ký làm căn cứ đóng. Với đơn vị đóng ba hoặc sáu tháng một lần, hành vi trốn đóng được xác định từ sau ngày cuối cùng của tháng kế tiếp chu kỳ đã đăng ký làm căn cứ đóng.

Trường hợp thứ ba, người sử dụng lao động chậm đóng dù đã được cơ quan bảo hiểm đôn đốc. Nếu văn bản gửi trong 45 ngày kể từ khi hết hạn đóng mà doanh nghiệp vẫn không nộp sau 60 ngày, hành vi bị chuyển thành trốn đóng từ ngày thứ 61. Nếu đơn vị bị gửi văn bản sau 45 ngày thì thời điểm trốn đóng tính từ ngày thứ 15 kể từ khi cơ quan bảo hiểm ban hành văn bản.

Khoản tiền trốn đóng được xác định là số tiền mà doanh nghiệp không đăng ký, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc kê khai mức thấp hơn thực tế, sau 60 ngày kể từ khi hết hạn mà không khắc phục. Doanh nghiệp vi phạm phải nộp lại số tiền trốn cùng tiền lãi 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.

Hành vi trốn đóng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; đồng thời doanh nghiệp vi phạm sẽ không được xét thi đua, khen thưởng trong năm.

Tham khảo thêm

Chính sách mới nhất đang áp dụng cho công chức nghỉ việc do tinh giản biên chế

Chính sách mới nhất đang áp dụng cho công chức nghỉ việc do tinh giản biên chế

TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị 'bay màu'?

TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"?

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chiều nay (30/10), Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án trụ sở Bộ Ngoại giao hơn 4.000 tỷ đồng

Chiều nay (30/10), Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc
Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Thanh tra CP phát hiện hàng loạt vi phạm về đấu thầu, đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng

Bạn đọc
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Thanh tra CP phát hiện hàng loạt vi phạm về đấu thầu, đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Bạn đọc
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Mở khóa giá trị rừng tự nhiên: Kích hoạt nền lâm nghiệp bền vững

Bạn đọc
Mở khóa giá trị rừng tự nhiên: Kích hoạt nền lâm nghiệp bền vững

Đọc thêm

U quái treo trên mặt suốt 40 năm, như tảng đá đè nặng cuộc đời cụ bà người dân tộc Thái
Xã hội

U quái treo trên mặt suốt 40 năm, như tảng đá đè nặng cuộc đời cụ bà người dân tộc Thái

Xã hội

Khối u quái xuất hiện từ khi bệnh nhân còn trẻ, u lớn dần theo thời gian, đè nặng một bên mặt, khiến khuôn mặt biến dạng.

Một địa phương của Đà Nẵng hoàn thành 'Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai' chỉ trong 15 ngày
Tin tức

Một địa phương của Đà Nẵng hoàn thành "Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" chỉ trong 15 ngày
8

Tin tức

Một địa phương của Đà Nẵng hoàn thành "Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" chỉ trong 15 ngày, đó là UBND xã Hoà Vang.

Bán đất sân bay Nha Trang, tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu để ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng
Pháp luật

Bán đất sân bay Nha Trang, tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu để ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng

Pháp luật

Dù dự án tại khu vực sân bay Nha Trang chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo bán cho hàng trăm khách hàng và còn thông qua công ty môi giới để thu tiền ngoài hợp đồng, để ngoài sổ sách của Tập đoàn Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp bất động sản lớn bị “bêu tên” trong danh sách nợ thuế tại TP. HCM
Nhà đất

Loạt doanh nghiệp bất động sản lớn bị “bêu tên” trong danh sách nợ thuế tại TP. HCM

Nhà đất

Cục Thuế TP. HCM vừa công khai danh sách hơn 31.600 người nộp thuế còn nợ ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 25.356 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản và tên tuổi lớn xuất hiện trong danh sách.

UBND TP.HCM sẽ trực tiếp chỉ đạo nếu Thành phố có động đất, sóng thần cấp 4
Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM sẽ trực tiếp chỉ đạo nếu Thành phố có động đất, sóng thần cấp 4

Chuyển động Sài Gòn

Phương án phòng, chống và ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn TP.HCM quy định, nếu xảy ra động đất hoặc sóng thần ở cấp độ rủi ro cấp 4, UBND TP.HCM sẽ trực tiếp chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện để ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thương gửi “khúc ruột” miền Trung, Long Châu điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế hỗ trợ vùng lũ
Doanh nghiệp

Thương gửi “khúc ruột” miền Trung, Long Châu điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế hỗ trợ vùng lũ

Doanh nghiệp

Sáng 31/10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã khẩn cấp điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để ứng cứu người dân vùng lũ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi.

VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và Flazz, giá chỉ từ 14,9 triệu đồng
Kinh tế

VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và Flazz, giá chỉ từ 14,9 triệu đồng

Kinh tế

Ngày 01/11 - VinFast chính thức ra mắt hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới ZGoo và Flazz với mức giá tương ứng 14,9 và 16 triệu đồng, phù hợp với số đông người tiêu dùng, không yêu cầu bằng lái và được trang bị pin LFP tiên tiến, an toàn cao.

Sẽ có trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng máy bay lớn tại Sân bay quốc tế Vân Đồn
Kinh tế

Sẽ có trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng máy bay lớn tại Sân bay quốc tế Vân Đồn

Kinh tế

Ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm v à đoàn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group và các đối tác hàng không danh tiếng.

Dimash Kudaibergen: Tại sao cả thế giới “phát cuồng” trước một giọng hát?
Văn hóa - Giải trí

Dimash Kudaibergen: Tại sao cả thế giới “phát cuồng” trước một giọng hát?

Văn hóa - Giải trí

Nếu phải chọn một nghệ sĩ khiến cả thế giới “phát cuồng” vì khả năng hát live, Dimash là cái tên không thể bỏ qua. Sở hữu quãng giọng “phi giới hạn” và hát bằng 10 thứ tiếng. Việc anh xuất hiện tại 8Wonder Winter ngày 6/12 không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm âm nhạc của khán giả Việt mà còn mang tới chuẩn mực trình diễn nghệ thuật đúng nghĩa trên sân khấu đỉnh cao.

Vinhomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới
Nhà đất

Vinhomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới

Nhà đất

Ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC VIETNAM) để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản cho dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).

Ngoại binh Brazil cao 1m92 rời HAGL
Thể thao

Ngoại binh Brazil cao 1m92 rời HAGL

Thể thao

Tiền vệ người Brazil, Fraga Khevin Rodrigo đã được CLB HAGL cho phép rời phố Núi để trở về quê nhà để chịu tang sau khi bố anh qua đời.

TP.HCM yêu cầu kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng sau sáp nhập địa giới hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng sau sáp nhập địa giới hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng sau sáp nhập, đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường và tiến độ các công trình trọng điểm.

Sau khoản lợi nhuận cao nhất 6 quý gần đây, Mộc Châu Milk có kết quả kinh doanh quý III/2025 bất ngờ
Nhà nông

Sau khoản lợi nhuận cao nhất 6 quý gần đây, Mộc Châu Milk có kết quả kinh doanh quý III/2025 bất ngờ

Nhà nông

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - mã: MCM) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 chững lại. Kết thúc quý III/2025, lợi nhuận sau thuế của MCM chỉ đạt 28 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, Mộc Châu Milk có lợi nhuận quý II cao nhất trong 6 quý gần đây...

Ninh Bình: Quyết liệt đẩy mạnh đăng ký tàu cá để hướng tới gỡ “thẻ vàng” IUU
Nhà nông

Ninh Bình: Quyết liệt đẩy mạnh đăng ký tàu cá để hướng tới gỡ “thẻ vàng” IUU

Nhà nông

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công văn khẩn, yêu cầu các cấp, ngành và địa phương tăng tốc thực hiện việc đăng ký tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản. Động thái này nhằm tiếp tục siết chặt công tác quản lý, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Kết quả bầu cử gây chấn động ở Hà Lan đem tin vui cho Ukraine
Thế giới

Kết quả bầu cử gây chấn động ở Hà Lan đem tin vui cho Ukraine

Thế giới

Cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan mới đây vừa mang đến một kết quả bất ngờ, được xem là tin vui lớn, tích cực cho cả châu Âu và Ukraine.

Những phát ngôn đáng chú ý trên nghị trường về vấn đề tiền lương
Tin tức

Những phát ngôn đáng chú ý trên nghị trường về vấn đề tiền lương

Tin tức

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội (29-30/10), tiền lương trở thành vấn đề nóng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận. Dân Việt tổng hợp những phát ngôn đáng chú ý về nội dung này.

Dự báo may rủi của 12 con giáp trong tháng 11: Dần có lộc, Tỵ bất an, Dậu hưởng lợi bất ngờ
Gia đình

Dự báo may rủi của 12 con giáp trong tháng 11: Dần có lộc, Tỵ bất an, Dậu hưởng lợi bất ngờ

Gia đình

Tháng 11 sang, vận mệnh của 12 con giáp cũng có nhiều biến đổi, trong đó, Dần-Thìn-Dậu có tin vui, Ngọ-Tỵ-Mùi nên thận trọng.

TP.HCM khẩn trương xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1/1/2026
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khẩn trương xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1/1/2026

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026, nhằm đồng bộ dữ liệu, phản ánh sát giá thị trường và phục vụ công tác quản lý, thu thuế, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Diễn viên Lan Phương bị chê tơi tả vì điều này
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Lan Phương bị chê tơi tả vì điều này

Văn hóa - Giải trí

Vào vai Linh trong bộ phim truyền hình “Gió ngang khoảng trời xanh” đang chiếu trên giờ vàng VTV, diễn viên Lan Phương bị nhận nhiều lời chê từ khán giả.

'Chiến thần một quyền' đã dùng mưu gì lừa Tống Giang để được lên Lương Sơn Bạc?
Đông Tây - Kim Cổ

"Chiến thần một quyền" đã dùng mưu gì lừa Tống Giang để được lên Lương Sơn Bạc?

Đông Tây - Kim Cổ

Hảo hán nào tự xưng mình là "Chiến thần một quyền" và đã sử dụng cách gì để được Tống Giang chú ý, sau đó gia nhập Lương Sơn Bạc?

Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM mở ra chương mới nâng tầm dịch vụ logistics
Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM mở ra chương mới nâng tầm dịch vụ logistics

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM, siêu đô thị của cả nước, vừa thành lập hiệp hội duy nhất tại Việt Nam có kết hợp cả logistics và cảng biển nhằm tạo ra các xung lực mới, tăng sức cạnh tranh và tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả của chuỗi cung ứng.

Thời tiết 1/11: Cả nước nhiều nơi có mưa, từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng mưa to
Video

Thời tiết 1/11: Cả nước nhiều nơi có mưa, từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng mưa to

Video

Video: Mưa lớn dịch chuyển ra Quảng Trị, hàng nghìn nhà dân ngập trong nước lũ
Video

Video: Mưa lớn dịch chuyển ra Quảng Trị, hàng nghìn nhà dân ngập trong nước lũ

Video

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị ngập trong nước lũ. Từng con đường, ngôi nhà, ruộng đồng đều ngập sâu trong làn nước đục ngầu. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương theo dõi sát tình hình mưa lũ, liên tục cập nhật cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để người dân nắm bắt kịp thời.

Các ngân hàng 'vay nóng' 3,4 triệu tỷ trong 1 tuần, lãi suất tăng vọt
Ngân hàng

Các ngân hàng "vay nóng" 3,4 triệu tỷ trong 1 tuần, lãi suất tăng vọt

Ngân hàng

Trong tuần từ 20 đến 24/10, thị trường tiền tệ ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Cụ thể, tỷ giá niêm yết tại ngân hàng thương mại đã có xu hướng giảm nhẹ, thế nhưng, "sân chơi" liên ngân hàng lại chứng kiến lãi suất VND tiếp tục nóng lên, đẩy doanh số giao dịch lên cao kỷ lục.

Tin sáng (1/11): Thép xanh Nam Định đàm phán gấp với HLV từng thành công ở Thai-League?
Thể thao

Tin sáng (1/11): Thép xanh Nam Định đàm phán gấp với HLV từng thành công ở Thai-League?

Thể thao

Thép xanh Nam Định đàm phán gấp với HLV từng thành công ở Thai-League?; M.U có thể thanh lý nhiều cầu thủ; Everton sẵn sàng chiêu mộ Nicolas Jackson; 5 đội bóng lớn theo đuổi Marc Guehi; Neymar phủ nhận việc sắp thành ông nội ở tuổi 33.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng: Nếu bị kết tội có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng: Nếu bị kết tội có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc, khi còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng và hàng chục tỷ đồng. Nếu bị kết tội, nữ diễn viên có thể đối mặt với hình phạt nào theo quy định pháp luật?

Khánh Hòa sáp nhập, hợp nhất thành công Ninh Thuận, cung đường ven biển tỉnh mới đẹp mê ly, liền mạch thế này đây
Nhà nông

Khánh Hòa sáp nhập, hợp nhất thành công Ninh Thuận, cung đường ven biển tỉnh mới đẹp mê ly, liền mạch thế này đây

Nhà nông

Theo cung đường biển chúng tôi đến Vĩnh Hy. Đứng trên đèo nhìn xuống, làng chài Vĩnh Hy nằm gọn trong một vòng cung biển rất đẹp. Chúng tôi vòng xe xuống làng và ăn sáng ở đây. Đủ các món ăn dân dã quen thuộc với người dân Khánh Hòa như bún cá, bánh hỏi, bánh bèo, bánh xèo, bánh căn, phở

HLV ĐT Malaysia có động thái khiến NHM bất an
Thể thao

HLV ĐT Malaysia có động thái khiến NHM bất an

Thể thao

HLV Peter Cklamovski của ĐT Malaysia đã có dòng trạng thái đầy bất ngờ trên mạng xã hội trong bối cảnh đội nhà sắp nhận phán quyết từ FIFA.

Một ông Bí thư xã ở Cần Thơ rủ hơn 1.500 nông dân trồng lúa kiểu gì mà có bao nhiêu doanh nghiệp mua hết?
Nhà nông

Một ông Bí thư xã ở Cần Thơ rủ hơn 1.500 nông dân trồng lúa kiểu gì mà có bao nhiêu doanh nghiệp mua hết?

Nhà nông

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ông Trần Thái Nghiêm - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) đã chỉ đạo tổ chức 5 cuộc họp với hơn 1.500 nông dân để giới thiệu và vận động tham gia Đề án “1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” trong vụ Đông Xuân 2025-2026.

Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất 'nổi hình vảy rồng' giữa miền Tây sông nước
Xã hội

Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất "nổi hình vảy rồng" giữa miền Tây sông nước

Xã hội

Tại Vĩnh Long, tồn tại một ngôi nhà có nền không bằng phẳng mà nổi lên thành từng mảng hình “vảy rồng” tự nhiên. Nhiều năm qua, ngôi nhà này đã trở thành điểm đến đặc biệt thu hút, không chỉ vì vẻ độc đáo hiếm thấy, mà còn bởi câu chuyện văn hoá, địa lý và nhân sinh đằng sau từng “vảy đất” ấy.

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

4

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

5

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới