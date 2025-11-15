Chính thức ra mắt giải đua ngựa hàng tuần trên vùng cao Bắc Hà (Lào Cai)

Giải đua ngựa hàng tuần đã chính thức diễn ra tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đông Hải.

Chiều ngày 15/11, tại sân vận động trung tâm xã, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc giải đua ngựa hằng tuần, đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Ngựa Bắc Hà.

Lễ khai mạc bắt đầu với màn trống hội rộn ràng, tạo không khí náo nhiệt cho ngày hội. Điểm nhấn chương trình là màn diễu hành của các nài ngựa, kết hợp với tiết mục múa gậy sinh tiên do 500 em học sinh biểu diễn, mang đến một không gian nghệ thuật đầy màu sắc.

Tại buổi lễ, UBND xã Bắc Hà cũng công bố quyết định thành lập và chính thức ra mắt Câu lạc bộ ngựa Bắc Hà. Ngay sau đó, 30 nài ngựa bước vào các lượt đua vòng loại kịch tính, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Kinh phí tổ chức giải được huy động từ Quỹ bảo tồn và phát triển văn hóa – du lịch Bắc Hà cùng các nguồn xã hội hóa.

Mọi nguồn lực này được đầu tư cho công tác tổ chức, quảng bá, trao giải và duy trì hoạt động lâu dài của Câu lạc bộ Ngựa Bắc Hà.

Tiết mục múa gậy sinh tiên do 500 em học sinh biểu diễn, mang đến một không gian nghệ thuật đầy màu sắc. Ảnh: Đông Hải.

Trong ba tuần đầu tháng 11/2025, các vòng loại diễn ra với từ 24–30 nài ngựa, chia thành 8 lượt đua. Mỗi lượt gồm 3 nài ngựa tranh tài ở cự ly 1.900 mét (tương đương 5 vòng sân), các nài ngựa có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng tiếp theo.

Tuần cuối cùng của tháng 11 sẽ diễn ra các vòng 24, 16 và chung kết, với 4 nài ngựa tranh tài để xác định các thứ hạng Nhất, Nhì, Ba và tư, mỗi vòng thi đấu ở cự ly 1.900 mét (4 vòng sân).

Lễ khai mạc giải đua ngựa hằng tuần đồng thời ra mắt Câu lạc bộ ngựa Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Đông Hải.

Việc tổ chức giải đua ngựa hằng tuần và ra mắt Câu lạc bộ được xem là bước đi quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách và khẳng định Bắc Hà là điểm đến giàu bản sắc, đầy hấp dẫn