CHÍNH THỨC: Samsung gửi giấy mời sự kiện ra mắt Galaxy S21

Video giới thiệu sự kiện công bố dòng Galaxy S21 của Samsung.

Cuối cùng, sau bao nhiêu tin đồn, “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc đã lên tiếng xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo của Samsung sẽ diễn ra vào ngày 14/01. Sự kiện sẽ là buổi giới thiệu trực tiếp dòng Galaxy S21, bao gồm Galaxy S21 và Galaxy S21 Ultra.

Lời mời qua video cho sự kiện có phụ đề "Welcome to the Everyday Epic" (Tạm dịch: Chào mừng đến với Bản hùng ca quen thuộc), xác nhận tin đồn về việc ra mắt vào ngày 14/ 01, sẽ được phát trực tuyến trên YouTube vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Đông Mỹ. Được công bố vào tối Chủ nhật, lời mời cung cấp tương đối ít manh mối về các flagship nhưng vô số tin đồn đã hé lộ hầu hết mọi thứ về dòng Galaxy S21.

Hình ảnh mờ ảo về cụm camera trên Galaxy S21.

Đoạn video ngắn cho thấy một vật thể màu đen mờ lơ lửng trong một khối kính mờ, với vật thể dường như có ba dấu chấm ở một bên. Dựa trên những tin đồn trước đây, điều này có thể liên quan đến một thiết kế camera mới cho các mẫu Galaxy S 2021, tất cả sẽ được đặt ở góc bên trái của mặt lưng.

Cho đến nay, Samsung dự kiến ​ tung ra Galaxy S21, Galaxy S21 và Galaxy S21 Ultra, là "đối thủ" chính của dòng sản phẩm iPhone 12 của Apple. Ba mẫu smartphone được cho là sẽ có màn hình OLED 6,2 inch, 6,7 inch và 6,8 inch, phiên bản Ultra sẽ hỗ trợ bút S-Pen.

Tất cả các phiên bản được cho là chạy chip Qualcomm Snapdragon 888 SoC hoặc Exynos 2100 SoC của Samsung, bộ nhớ RAM 12 gigabyte. Hiện giới công nghệ đang khá tò mò về việc liệu một trong hai con chip có thể “đánh bại” A14 của Apple hay không.

Ảnh concept Galaxy S21.

Ở mặt sau, cụm camera mới của Galaxy S21 và Galaxy S21 được cho là sẽ cung cấp camera rộng và siêu rộng 12 megapixel cùng với ống kính tele 64 megapixel. Trên Galaxy S21 Ultra, Samsung có thể sử dụng camera siêu rộng 12 megapixel, camera chính 108 megapixel, cảm biến laser để lấy nét tự động và một cặp camera 10 megapixel với khả năng chống rung quang học - OIS để xử lý chụp ảnh tele, với zoom quang học 3x và zoom 10x.

Tất cả các phiên bản dự kiến ​​cung cấp khả năng kết nối 5G LTE, sạc nhanh, Bluetooth 5.1 và Wi-Fi 6 (bản Ultra có thể tiến thêm một hỗ trợ nữa là Wi-Fi 6E). Cùng đếm ngược thời gian công bố dòng Galaxy S21.