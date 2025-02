Người ủng hộ Ukraine. Ảnh: RN.

"Vì sao ông Zelensky lại từ chối tổ chức bầu cử?… Ông ta chưa bao giờ kêu gọi đối thoại trước khi yêu cầu vũ khí," ứng cử viên Tổng thống Romania Călin Georgescu nói trong một cuộc phỏng vấn với Digi24.



Ông Georgescu cũng chỉ trích tham nhũng và sự đạo đức giả của các chính trị gia, bao gồm cả ở Kiev.

"Đúng vậy, tôi muốn hỏi Bộ Ngoại giao Ukraine: Có bao nhiêu vụ tham nhũng cấp cao đã được ghi nhận kể từ khi chiến tranh bắt đầu? Bao nhiêu tiền châu Âu đã bị đánh cắp?"

Ukraine là một quốc gia giả tưởng

"Ukraine là một quốc gia giả tưởng. Nó sẽ bị chia cắt và chia sẻ giữa các quốc gia láng giềng, điều này là không thể tránh khỏi" - chính trị gia cánh hữu của Romania cũng nói trong cuộc phỏng vấn.

"Thế giới đang thay đổi. Biên giới sẽ thay đổi. Hơn nữa, khi biên giới thay đổi, chúng ta sẽ ở đâu? Chúng ta có Bắc Bukovina, có Budjak, có Bắc Maramureș, đúng không? Từ cái mà trước đây gọi là… Zakarpattia! Sau đó là người Hungary… Lviv, sẽ thuộc về người Ba Lan, và Malorossiya (Tiểu Nga)…"

Khi được hỏi liệu ông có tin vào sự phân chia của Ukraine hay không, Georgescu đáp: "Một trăm phần trăm, điều đó sẽ xảy ra. Họ không có con đường nào khác! Con đường dẫn đến điều này là không thể tránh khỏi. Ukraine là một quốc gia giả tưởng".

Călin Georgescu sinh năm 1962 là một chính trị gia cánh hữu của Romania, nhà nông học, và là một nhà lý thuyết âm mưu nổi tiếng, đã làm việc trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Georgescu đang tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Romania năm 2024; quan điểm của ông được mô tả là thân Nga, chống NATO, và cánh hữu, và ông đã được miêu tả là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, một nhà dân túy cánh hữu và cực đoan.

Mặc dù bị xem là một ứng cử viên ngoài lề với tỉ lệ ủng hộ khoảng 5%, ông cuối cùng đã giành được 23% và nhận được số phiếu nhiều nhất trong vòng đầu tiên. Theo các tài liệu do các dịch vụ an ninh Romania cung cấp, chiến dịch của ông đã sử dụng các quỹ không khai báo lên đến hơn 1.000.000 euro và cơ sở hạ tầng bầu cử đã bị tấn công mạng được cho là xuất phát từ "một tác nhân nhà nước". Do đó, Tòa án Hiến pháp Romania đã hủy bỏ kết quả của vòng đầu tiên vào ngày 6/12.