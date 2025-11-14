Chó nghiệp vụ, flycam được đưa vào hiện trường để tìm 3 người nghi bị vùi lấp ở Đà Nẵng

Chiều 14/11, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khẩn trương triển khai máy móc, thiết bị cùng chó nghiệp vụ đến hiện trường để tham gia tìm kiếm các nạn nhân nghi mất tích.

Theo đại tá Trần Hữu Ích, Bộ CHQS thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn nhằm thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: A.C

“Ngay khi xảy ra sự cố, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ và các lực lượng tại chỗ tiếp cận hiện trường; đồng thời 103 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ CHQS thành phố cùng lực lượng dân quân xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, Công an xã và UBND xã Hùng Sơn cùng với 2 flycam và 3 xe ô tô được huy động phục vụ công tác tìm kiếm”, đại tá Trần Hữu Ích thông tin.

Flycam được huy động để tì kiếm nạn nhân. Ảnh: A.C

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250m, xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn, vùi lấp nhiều điểm và gây tắc hơn 200m đường giao thông.