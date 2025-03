Cho rằng con trai bị oan, người phụ nữ ở Bình Dương ròng rã 4 năm gõ cửa cơ quan chức năng

Liên quan đến vụ án, ngày 25/7/2023 TAND tỉnh Bình Dương gửi thông báo đến bà Thành về việc không thụ lý đơn tố cáo của bà Lưu Thị Nguyệt Thành, với nội dung: Tố cáo ông Nguyễn Đình Hiệp, Thẩm phán TAND thành phố Thuận An có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, xử ép bị cáo Nguyễn Khang (con của bà Thành).

Theo TAND tỉnh Bình Dương, kết quả xử lý thông tin ban đầu của đơn tố cáo: TAND thành phố Thuận An xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đổi với bị cáo Nguyễn Khang về tội "Cố ý gây thương tích" và tuyên án bằng bản án hình sự sơ thầm số 274/2022/HS-ST ngày 23/9/2022.

Không đồng ý với nội dung của Bản án nêu trên, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Ngày 9/1/2023, TAND tỉnh Bình Dương xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 279/2022/TLPT-HS ngày 4/11/2022 đối với bị cáo Nguyễn Khang và tuyên án vào ngày 12/1/2023 bằng bản án hình sự phúc thẩm số 09/2023/HS-PT của TAND tỉnh Bình Dương có nội dung như sau: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Khang, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 274/2022/HS-ST ngày 23/9/2022 của TAND TP. Thuận An, tuyên bố bị cáo Nguyễn Khang phạm tội "Cố ý gây thương tích" và xử phạt bị cáo Khang 2 năm 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 5 năm tính từ ngày 12/1/2023.

Sau khi nhận bản án phúc thẩm, bà Thành cho rằng thẩm phán Nguyễn Đình Hiệp, thẩm phần chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, xử ép bị cáo Nguyễn Khang nên đã làm đơn tố cáo đến TAND TP.Thuận An.

Ngày 16/3/2023, TAND TP. Thuận An đã ban hành Công văn số 05/TA-VP về việc trả lời đơn của bà, xác định nội dung đơn tố cáo của bà đối với Thẩm phán Nguyễn Đình Hiệp là không có căn cứ. Không đồng ý với nội dung trả lời của TAND TP.Thuận An, bà Thành tiếp tục làm đơn gửi TAND tinh Bình Dương với cùng nội dung tố cáo ông Nguyễn Đình Hiệp như trên.

Theo TAND tỉnh Bình Dương, tiến hành xem xét đơn tố cáo của bà Thành, hồ sơ giải quyết tố cáo của TAND TP.Thuận An, các bản giải trình của ông Nguyễn Đình Hiệp, thẩm phán TAND TP.Thuận An và ông Phạm Anh Thi, Phó Chánh án TAND TP.Thuận An và biên bản làm việc với bà Thành vào ngày 11/5/2023 cùng các chứng cứ do Tòa án thu thập, xét thấy: Sau khi có Bản án hình sự phúc thẩm số 09/2023/HS-PT ngày 12/1/2023 của TAND tỉnh Bình Dương, TAND TP.Thuận An đã họp rút kinh nghiệm đối với thẩm phán xét xử vụ án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa án.

Nội dung của bản án phúc thẩm có nhận định: " ...Việc bị cáo khai bị hại tấn công trước và bị hại khai bị cáo tấn công trước, ngoài lời khai của bị cáo, bị hại đều không có người làm chứng khác. Do vậy, cả bị cáo, bị hại đều có lỗi trong vụ việc xảy ra nhưng tòa án cấp sơ thấm đánh giá tính chất, mức độ phạm tội và quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Khang 3 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thế Hiển 2 năm 9 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) là chưa phù hợp.

Bị cáo Khang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là có căn cứ chấp nhận". Nhận định nêu trên khác với lời trình bày của bà Thành cho rằng có người làm chứng chứng kiến con bà bị đánh trước.

Tòa án cấp phúc thẩm đã xác định bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khang phạm tội "Cố ý gây thương tích" là phù hợp. Tuy nhiên, tòa án cấp phúc thẩm xét thấy việc xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho hưởng án treo của bị cáo là có cơ sở nên đã sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 274/2022/HS-ST ngày 23/9/2022; giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo hưởng án treo "thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải".

Bà Thành cho rằng Thẩm phán Hiệp có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp nhưng ngoài nhận định của cấp phúc thẩm là bản án sở thẩm tuyên theo hướng không có lợi cho bị cáo Khang thì bà Thành không có chứng cứ chứng minh thẩm phán Hiệp có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Do đó, TAND TP. Thuận An xác định nội dung đơn tố cáo của bà đối với thẩm phán Nguyễn Đình Hiệp không có căn cứ là phù hợp.