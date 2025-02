Sáng 20/2, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp thứ 29, nhiệm kỳ 2021 – 2026, khoá VIII.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trình bày tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng thôi làm Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Võ Văn Hưng nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.



Ngày 15/11/2024, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước Kỳ họp thứ 29, ông Võ Văn Hưng có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi xem xét, HĐND tỉnh Quảng Trị đã biểu quyết, quyết nghị thống nhất cho thôi làm Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Như vậy, HĐND tỉnh Quảng Trị hiện nay giảm từ 48 đại biểu xuống còn 47 đại biểu.

Kỳ họp thứ 29, nhiệm kỳ 2021-2026, khoá VIII của HĐND tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có hợp nhất, sáp nhập sở, ban ngành; nhân sự... Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Võ Văn Hưng sinh năm 1972, quê quán ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Lâm nghiệp; trình độ lý luận: Cao cấp chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vào năm 2020, ông Võ Văn Hưng từng giữ chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị còn cho ý kiến, quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sở, ban thuộc UBND tỉnh; công tác nhân sự…

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong đó, HĐND tỉnh Quảng Trị đã quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 7 người, gồm bà Lê Thị Thanh - Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Văn Quảng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Xây dựng với cùng lý do điều động, bố trí công tác khác. Ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Văn Tường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng lý do tự nguyện nghỉ công tác để sắp xếp tổ chức bộ máy; ông Nguyễn Đức Hải - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, lý do đã điều động, bố trí công tác đến địa phương khác.