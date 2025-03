Cho vay nặng lãi bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud, 8 đối tượng bị bắt

Ngày 7/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, liên quan vụ cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây, quá trình điều tra, cơ quan điều tra bắt giữ 8 đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Đức Tuân (SN 1994), Nguyễn Mạnh Tuyền (SN 1994), Phan Văn Chung (SN 1995), Phan Văn Quân (SN 1997), Nguyễn Tiến Thành (SN 1997), Kiều Văn Yên (SN 1996), Hà Duy Đạt (SN 1999) đều thường trú tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội và Lã Hữu Bảo (SN 2002; HKTT: Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội).

8 đối tượng bị bắt trong vụ cho vay nặng lãi bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud ở địa bàn thị xã Sơn Tây. Ảnh: CAHN

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2024, Nguyễn Đức Tuân nảy sinh ý định cho vay lãi cao bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud của khách vay tiền trên điện thoại iPhone.

Tuân sử dụng các tài khoản iCloud "Anh Khang iCloud", "Thiên Vân iCloud" và chạy quảng cáo vay tiền qua trang Facebook, Zalo mang tên "Anh Khang iCloud", "Thiên Vân iCloud".

Khi có khách muốn vay tiền thì Tuân sẽ tư vấn cho họ hình thức vay, lãi suất. Nếu khách đồng ý vay thì Tuân sẽ hướng dẫn các khách thay đổi tài khoản iCloud trên điện thoại.

Sau khi chiếm được quyền kiểm soát máy của khách thì Tuân mới chuyển tiền vay cho khách. Sau đó, Tuân rủ Nguyễn Tiến Thành và Phan Văn Chung, Nguyễn Mạnh Tuyền, Phan Văn Quân, Kiều Văn Yên về làm cho Tuân.

Ngoài cho vay trên iCloud, các đối tượng còn cho khách vay dưới hình thức bốc họ và phải để lại giấy tờ tùy thân. Các đối tượng sử dụng các số điện thoại 0898.586.983 và 0826.506.789 để liên lạc trao đổi với khách vay tiền. Hàng tháng Tuân sẽ trả tiền công từ 07 triệu đồng đến 08 triệu đồng/01 người. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, đã từng liên hệ với các số điện thoại, tài khoản Zalo, Facebook nêu trên và thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng thì trình báo sự việc đến Cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Điều tra viên; SĐT: 0968.564.263) để giải quyết theo quy định của pháp luật.