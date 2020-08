Choáng ngợp trước concept iPhone 12 Pro phiên bản SpaceX

Video concept iPhone 12 Pro phiên bản Space X.

Công ty chế tác thiết bị xa xỉ Caviar đã tiết lộ sản phẩm giới hạn mới nhất của mình: iPhone 12 Pro Musk be on Mars. Chiếc điện thoại thông minh được thiết kế riêng có đồ họa tàu vũ trụ SpaceX Dragon, kỷ niệm con tàu SpaceX đầu tiên được phóng lên vũ trụ cũng như khẩu hiệu "Musk be on Mars".

Trong nhiều năm nay, Caviar được biết đến là thương hiệu chuyên chế tác lại điện thoại thông minh phổ biến và các thiết bị khác bằng kim loại quý và đồ trang sức. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên công ty tung ra một chiếc iPhone tùy chỉnh để tôn vinh Elon Musk - CEO Tesla; Caviar trước đây đã tiết lộ “Cyberphone”, một chiếc iPhone 11 Pro được thiết kế để trông giống như Tesla Cybertruck.

Chiếc iPhone Musk be on Mars đã cho phép đặt hàng trước và được cho là sẽ áp dụng thiết kế lên iPhone 12 Pro chưa được công bố. Giá khởi điểm của cực phẩm này ở mức 5.000 USD (tương đương 115,87 triệu đồng) và có thể lên đến 6.150 USD (khoảng 142,52 triệu đồng) cho iPhone 12 Pro Max 512GB. Caviar cho biết đang sản xuất tổng cộng 19 chiếc trong loạt sản phẩm giới hạn này.

Theo công ty Nga, mặt lưng iPhone sẽ hoàn toàn tùy chỉnh với hình ảnh tàu vũ trụ Crew Dragon, cụm từ "Musk be on Mars" và chữ ký Elon Musk sẽ được làm từ titan. Ngoài ra, Caviar tuyên bố mặt lưng sẽ đính một mảnh vật chất nhỏ đến từ "SpaceX trong không gian".

Mặc dù độc đáo nhưng với giá bán cao ngất ngưởng như trên, chắc chắn sẽ có rất ít người muốn mua những chiếc iPhone 12 bản giới hạn này. Có lẽ chúng chỉ dành cho những “tay chơi” yêu thích không gian và vũ trụ, muốn sở hữu iPhone SpaceX để .... triển lãm trong tủ.