Choáng với sự thay đổi của màn hình iPhone trong thập kỷ qua

Chúng ta có tự hỏi liệu mình đã nắm vững tất cả các thông tin về iPhone mà mình đã từng trải qua hay chưa? Tất nhiên, mới nhất và tốt nhất thuộc về iPhone 11, nhưng cũng đừng bỏ qua những chiếc iPhone 11 Pro, 11 Pro Max hay iPhone SE 2020.

Người dùng không cần phải mua một chiếc điện thoại cao cấp để có một iPhone với những tính năng sát thủ khi nhiều iPhone đời cũng cũng hấp dẫn không kém vì chúng rẻ hơn. Chúng ta hãy cùng điểm danh lại những điểm nhấn trên đại gia đình iPhone trong suốt những năm qua, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

- iPhone XS Max/iPhone 11 Pro Max: Đây là hai smartphone lớn nhất hiện nay, trong đó iPhone 11 Pro Max là đắt nhất. Chúng đều có màn hình OLED 6,5 inc với độ phân giải 2688 x 1242 pixel. Đây là màn hình có độ phân giải cao nhất mà Apple từng sử dụng trên iPhone. Và vì nó là OLED nên chất lượng hiển thị rất vượt trội. Người da đen trông tuyệt vời và người da trắng trở nên rực rỡ. OLED cũng sử dụng ít năng lượng hơn LCD nên cũng tiết kiệm pin hơn.

- iPhone XR/iPhone 11: iPhone 11 là điện thoại bán chạy nhất của Apple, và lý do cho điều đó khá đơn giản: nó cung cấp sản phẩm có giá trị đồng tiền tốt nhất. Nó có màn hình LCD 6,1 inch độ phân giải 1792 x 828 pixel trông tuyệt vời trong mọi điều kiện. Nó không tốt như tấm nền OLED trên iPhone 11 Pro Max nhưng vẫn là một sản phẩm thể hiện nội dung hấp dẫn. Giá bán mới thực sự là điểm nhấn, nơi người dùng chỉ phải chi 699 USD cho iPhone 11, rẻ hơn 300 USD so với iPhone 11 Pro mà vẫn mạnh mẽ không kém, chỉ thiếu tấm nền OLED.

- iPhone XS/X/11 Pro: iPhone X là iPhone OLED đầu tiên của Apple. iPhone XS theo sau 12 tháng, giữ nguyên thiết kế và công nghệ hiển thị giống nhau. Điều tương tự cũng xảy ra với iPhone 11 Pro. Chúng có màn hình OLED 5,8 inch độ phân giải 1125 x 2436 pixel cung cấp chất lượng hiển thị xuất sắc trong mọi điều kiện. Nếu người dùng muốn màn hình iPhone tốt nhất nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn, đó là những sản phẩm để mua.

- iPhone 7 Plus và 8 Plus: Đó là những iPhone trông rất giống nhau. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng là máy ảnh và thông số kỹ thuật bên trong. Hiệu suất của chúng không có nhiều khác biệt. Cả hai cùng có màn hình LCD 5,5 inch 1080p và mặc dù điều này không tốt bằng OLED, đó vẫn là loại màn hình rất tốt. Điều thực sự thú vị về các mẫu cao cấp này chính là mọi người có thể mua mà không tốt nhiều tiền thông qua các lựa chọn đã qua sử dụng.

- iPhone SE (2020): Ra mắt tháng 4/2020 và dựa trên thiết kế của iPhone 8, đó là sản phẩm có màn hình True Tone 4,7 inch và kích thước 67,3 x 138,4 x 7,3 mm, nặng 148 gram. iPhone SE (2020) chạy trên cùng chip với iPhone 11 là A13 Bionic. Nó cũng có tính năng camera tương tự từ iPhone XR.

- iPhone 7 và 8: Chúng đều sử dụng màn hình LCD 4,7 inch với độ phân giải 720p. Apple đã sử dụng kích thước này cho một vài thế hệ iPhone của mình: iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 và iPhone 8. Hầu hết mọi người có iPhone đều có một trong những điện thoại đó. Do đó, màn hình LCD 720p của Apple có lẽ là màn hình iPhone được sử dụng nhiều nhất trên hành tinh.

- iPhone 5/iPhone SE: iPhone 5 và iPhone SE sử dụng màn hình LCD 720p 4 inch. iPhone 5 là iPhone cuối cùng sử dụng màn hình 4 inch. Apple đã phát hành iPhone 6 và chuyển sang các tấm nền lớn hơn. Không phải ai cũng hài lòng về điều này, vì vậy Apple đã phát hành iPhone SE cho hàng triệu người dùng iPhone muốn có iPhone màn hình 4 inch. Yếu tố thiết kế iPhone 4 inch hiện đã chính thức bị khai tử. Màn hình iPhone nhỏ nhất trên thị trường hiện nay là 4,7 inch trên iPhone 8. Nếu người dùng muốn có iPhone 4 inch sẽ phải tìm qua các con đường điện thoại cũ.

- iPhone 4 và 4s: Giống như iPhone ban đầu, các mẫu iPhone này sử dụng màn hình LCD 3,5 inch 720p 3,5 inch. Theo tiêu chuẩn ngày nay, màn hình iPhone 4/4s “trông cực kỳ lố bịch” khi nó quá nhỏ, đến nỗi khi chúng ta đào nó ra từ một kho hàng cũ sẽ thấy kích thước nhỏ bé đến cỡ nào, đặc biệt nếu so sánh với iPhone 11 Pro Max. Ngay cả khi so sánh với iPhone 5, nó trông cũng khá nhỏ dù chỉ thấp hơn 0,5 inch.

iPhone nào là lớn nhất?

iPhone lớn nhất của Apple luôn là mẫu Plus cho các mẫu trước đây hoặc Max và Pro Max trên các mẫu hiện đại hơn. Chẳng hạn chiếc iPhone lớn nhất năm 2019 là iPhone 11 Pro Max. Năm 2018 là iPhone XS Max và 2020 sẽ là iPhone 12 Pro Max (tên tạm gọi).

Đây sẽ vẫn là quy tắc chung về việc chuyển tiếp cho đến khi Apple thay đổi cách đặt tên cho thương hiệu iPhone của họ. Thật thú vị, chúng ta có thể thấy sự trở lại của phiên bản Plus trong thời gian tới, và đó là khi Apple phát hành iPhone SE Plus để thay thế iPhone 8 Plus đã ngừng sản xuất.

Tại sao iPhone ngày càng lớn hơn?

Điện thoại đã ngày càng lớn hơn trong vài năm qua. Nguyên nhân chính là các nội dung phương tiện truyền thông. Những thứ như Instagram, YouTube, Netflix và web đã phát triển cách mọi người sử dụng và tương tác với điện thoại của họ. Để tận dụng tối đa hình ảnh và video, người dùng cần một màn hình lớn và độ phân giải cao. Điện thoại được sử dụng nhiều cho đa phương tiện hơn là thực hiện và gửi cuộc gọi. Đây là lý do số 1 tại sao chúng ngày càng lớn hơn.

Trong thực tế, Apple chỉ tham gia bữa tiệc màn hình cỡ lớn chậm hơn so với các đối thủ, nơi iPhone 6 ra mắt vào năm 2014. Kể từ đó, kích thước đã tăng nhanh với độ phân giải cao hơn. iPhone XS Max và iPhone 11 Pro Max là màn hình lớn nhất và tốt nhất mà Apple từng tạo ra. Chúng lớn hơn và hiển thị đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, điều này có thể sớm thay đổi khi Apple tung loạt iPhone 12, nơi công ty có thể giới thiệu iPhone 12 Pro Max có màn hình lên đến 6,7 inch.