Bất động sản & cổ phiếu: Cùng bài toán giá trị và thời điểm giải ngân

Bất động sản và cổ phiếu là 2 kênh đầu tư khác biệt, nhưng có một điểm chung cốt lõi: đều là tài sản đầu tư dài hạn và cần sự tỉnh táo trong việc lựa chọn thời điểm vào lệnh. Nếu cổ phiếu đòi hỏi nhà đầu tư phải định giá đúng doanh nghiệp, thì bất động sản buộc phải “đọc vị” đúng giá trị nội tại của dự án – từ vị trí, pháp lý, quy hoạch, hạ tầng, đến tiềm năng khai thác thực tế.

Giá trị thực của dự án được nhà đầu tư ưu tiên.

Sau chu kỳ điều chỉnh mạnh từ 2022 đến nửa đầu 2024, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cân bằng. Nhà đầu tư không còn ồ ạt “lướt sóng” mà chuyển sang tư duy giữ tài sản, đón đầu chu kỳ phục hồi, tương tự như cách các tay chơi tài chính lựa chọn cổ phiếu có nền tảng vững trong thời điểm thị trường đã tạo đáy. Khi mặt bằng lãi suất đang giảm, pháp lý được tháo gỡ, thanh khoản dần hồi phục – đây chính là thời điểm mà những “mã BĐS tiềm năng” bắt đầu hình thành vùng mua tốt.

Tư duy đầu tư cũng thay đổi rõ nét. Nếu giai đoạn 2018–2021 là thời kỳ “mua nhanh chốt lời nhanh” thì hiện tại, nhà đầu tư đang ưu tiên sự an toàn của tài sản trước các biến số khó lường. Dự án bất động sản giờ đây phải đáp ứng được bài toán kép: vừa giữ giá bất chấp khủng hoảng, vừa gia tăng giá trị trong dài hạn. Trong bối cảnh đó, phân khúc bất động sản dòng tiền, đặc biệt là nhà phố có sổ đỏ sở hữu lâu dài trở thành lựa chọn tối ưu cho bài toán này.

Trên thị trường, BĐS vùng ven Hà Nội – đặc biệt là khu vực Gia Lâm đang nổi lên như một “mã ngành” hấp dẫn, hút dòng vốn mới. Không chỉ nhờ giá còn đang ở vùng hấp dẫn sau điều chỉnh, mà còn bởi loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang từng bước hình thành, biến khu vực này thành cực tăng trưởng mới ở phía Đông Thủ đô.

Vì sao Phú Thị Riverside được giới đầu tư xem như cổ phiếu “blue-chip” vùng ven?

Giữa hàng loạt dự án tại khu Đông Hà Nội, Phú Thị Riverside nổi bật như một mã cổ phiếu có nội tại mạnh, đang giao dịch dưới giá trị thật và chuẩn bị bước vào pha tăng trưởng. Dự án tọa lạc ngay trung tâm Gia Lâm – khu vực được quy hoạch trở thành đô thị vệ tinh trọng điểm, nằm trong hành lang phát triển phía Đông, hưởng lợi trực tiếp từ loạt hạ tầng tỷ đô như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở, đường vành đai 4 và tuyến đường sắt quốc tế Lào Cai – Hải Phòng. Đây là “lõi hạ tầng” mới của khu Đông Hà Nội, nơi được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong vòng 3–5 năm tới.

Vị trí ven sông Thiên Đức mang tới giá trị lớn về sinh thái và phong thuỷ.

Một trong những điểm cộng lớn của Phú Thị Riverside là vị trí ven sông Thiên Đức – quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại tại Hà Nội – mang lại lợi thế kép cho cả nhu cầu an cư và kinh doanh, đầu tư. Trong khi nguồn cung thấp tầng mặt sông đang mở bán tại Thủ đô không còn, Phú Thị Riverside sở hữu lợi thế gần như độc quyền về vị trí.

Quan trọng hơn, Phú Thị Riverside là một trong số ít dự án tại khu Đông có pháp lý minh bạch, sổ đỏ sở hữu lâu dài từng căn - một yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư yên tâm giải ngân. Hiện tại, tiến độ thi công tại dự án đang được đẩy mạnh từng ngày, với mục tiêu bàn giao đúng cam kết vào Quý IV/2025. Sự quyết liệt trong triển khai không chỉ phản ánh năng lực chủ đầu tư, mà còn củng cố niềm tin thị trường vào tính thực thi của dự án, đồng thời mở ra cơ hội tăng giá khi thời gian bàn giao cận kề.

Tiến độ dự án hiện tại đã xong phần hạ tầng và móng cọc.

Đáng chú ý là, mức giá của Phú Thị Riverside chỉ tương đương một căn hộ 3 phòng ngủ cao cấp quận trung tâm, chỉ từ 149 triệu/m2. Trong khi tiềm năng tăng giá khi hạ tầng xung quanh đi vào hoạt động là rất lớn. Với tầm nhìn đầu tư trung – dài hạn, đây là điểm vào hợp lý cho nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội sinh lời tiềm năng gắn liền với giá trị thực.

Chưa hết, khách hàng ký hợp đồng mua bán giai đoạn này còn được tặng ô tô VinFast VF5 hoặc VF3 tùy theo dòng sản phẩm, áp dụng đến hết 22/6/2025. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng mức chiết khấu lên tới 7,5% và hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng. Chính sách này không chỉ hỗ trợ tối ưu dòng tiền cho nhà đầu tư, mà còn mở ra cơ hội sở hữu tài sản kép – vừa tích lũy bất động sản tiềm năng, vừa sở hữu thêm phương tiện di chuyển cao cấp .

Thêm một bảo chứng cho Phú Thị Riverside là uy tín của chủ đầu tư PC1 – một doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán, có nền tảng tài chính vững vàng và kinh nghiệm phát triển nhiều dự án bất động sản trên cả nước. Việc hợp tác cùng SGO Land – hệ sinh thái dịch vụ BĐS toàn diện tại Việt Nam càng củng cố thêm niềm tin về năng lực triển khai và khả năng đồng hành lâu dài.

Được biết, Phú Thị Riverside cung cấp ra thị trường quỹ căn giới hạn, chỉ 182 sản phẩm, bao gồm 22 biệt thự view sông, 111 căn shopvillas và 49 căn shophouse. Các sản phẩm đều được thiết kế tối ưu công năng, đáp ứng nhiều mục tiêu đầu tư: từ an cư, cho thuê, kinh doanh, đến tích lũy tài sản gia đình. Thêm vào đó, 100% sản phẩm có sân vườn sau mang tới không gian sinh thái lý tưởng cho cả an cư và kinh doanh.

Trong bối cảnh dòng tiền thông minh đang chảy theo hướng đầu tư giá trị và dài hạn, Phú Thị Riverside nổi lên như một cổ phiếu blue-chip vùng ven – vừa có nội lực, vừa có dư địa tăng trưởng, phù hợp với những nhà đầu tư đang tìm kiếm “vùng mua an toàn” để tích sản và sinh lời trong chu kỳ hồi phục mới.



