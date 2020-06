Chọn iPhone gắn mác “likenew” hay “CPO” tại Việt Nam?

Mỗi năm, rất nhiều thiết bị mới được đưa ra khiến nhiều người cảm thấy cần phải nâng cấp. Tuy nhiên, chỉ cần chờ vài thời gian, người dùng tại Việt Nam có thể tìm mua cho mình những sản phẩm đã qua sử dụng gán mác “likenew” hoặc “CPO”. Vậy chúng là gì? Khác nhau như thế nào?

Về cơ bản, những mặt hàng này là sở hữu trước bởi một ai đó theo cách nào đó, sau đó họ chán và bán lại cho người cần để “lên đời” hoặc thay đổi một mẫu nào đó, chẳng hạn như đổi từ iPhone 11 lên iPhone 11 Pro Max. Tại Việt Nam, hai kiểu máy cũ khá phổ biến là likenew (thiết bị đã qua sử dụng) và CPO (Certified Pre-Owned).

iPhone likenew

Tùy thuộc vào nơi mua hàng mà họ có thể sử dụng các định nghĩa khác nhau cho iPhone đã qua sử dụng, chẳng hạn như likenew, mới 99%,… nhưng nhìn chung hoạt động đầy đủ và như những gì mà mọi người mong đợi. Theo định nghĩa này, chúng có thể bị trầy xước nhẹ.

Nhìn chung, iPhone likenew là một dạng iPhone mà các cửa hàng “mua của người chán, bán cho người cần”. Dĩ nhiên mọi người có thể mua trực tiếp từ bên người bán thông qua một trang web trung gian như Chotot, hay Facebook Marketplace, nhưng iPhone likenew được các cửa hàng kiểm tra kỹ trước khi mua lại của người bán, đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt trước khi bán cho người cần. Về cơ bản, nó rất phù hợp cho những ai muốn mua iPhone đã qua sử dụng nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc kiểm tra máy từ bên bán - vốn rất dễ rơi vào trường hợp máy trộm cắp, máy bị tiếp xúc nước hay thậm chí là đã được ép kính…

Khi mua iPhone likenew có nghĩa người dùng sẽ phải vui vẻ chấp nhận những rủi ro trong quá trình sử dụng. Bù lại, họ được mua iPhone giảm giá đáng kể so với các điện thoại mới toanh hoặc tân trang. Nói đến rủi ro nghĩa là nếu xui, người dùng có thể gặp các rắc rối trong quá trình sử dụng, và sửa một món đồ điện tử bị hỏng thì rất mệt mỏi, thậm chí sau khi sửa xong, chi phí tổng lại còn cao hơn nhiều so với mua một máy mới hoàn toàn.

iPhone CPO

CPO là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp ô tô đã qua sử dụng mô tả một chiếc xe đã được kiểm tra bởi nhà sản xuất ô tô hoặc đại lý và đưa trở về các thông số kỹ thuật ban đầu. Cụ thể, một chiếc xe đã qua sử dụng được kiểm tra và nếu tìm thấy, các lỗi được sửa chữa và thay thế các bộ phận cần thiết. Bảo hành thường được gia hạn dựa trên số kilomet đã di chuyển, số tháng bảo hành ban đầu hoặc bảo hành phụ tùng. Nhưng với các mặt hàng CPO, không có quy tắc chung giữa các đại lý và nhà sản xuất ô tô, vì vậy tùy theo các hãng mà chiếc xe đó sẽ được điều chỉnh ra sao.

Quay trở lại với iPhone CPO, đó là một thuật ngữ dùng để chỉ những sản phẩm đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của Apple lần thứ 2 đối với những máy có vấn đề phát sinh trong khi xuất xưởng. Điều quan trọng nhất cần phải biết về iPhone CPO được cấp mã số IMEI mới. Tất cả những linh kiện hay bộ phận nào có dấu hiệu hư hỏng đều được thay mới hoàn toàn bởi hàng chính hãng.

Chính vì do Apple tự tay phục hồi, những sản phẩm CPO đều đi kèm đầy đủ hộp, phụ kiện, sách hướng dẫn và hiển nhiên là nguyên seal, chưa kích hoạt như một chiếc máy mới hoàn toàn, đồng thời vẫn được bảo hành 12 tháng. Nhìn chung, iPhone CPO đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt do chính Apple làm, đảm bảo thiết bị vượt qua được hết những tiêu chí chất lượng cao do Apple đặt ra cho toàn bộ sản phẩm của mình.

Những sản phẩm iPhone CPO sẽ có chất lượng như iPhone mới, được Apple bán lại thông qua các cửa hàng Apple Store hoặc từ trang web online của hãng, nhưng nhiều cửa hàng điện thoại đã nhập về và bán tại Việt Nam. Theo nghĩa này, iPhone CPO rất giống với một iPhone tân trang được chứng nhận bởi Apple, vì vậy giá thường cao hơn một iPhone likenew.

Đâu là lựa chọn phù hợp?

Trong phần lớn các trường hợp khi mua một sản phẩm cũ, iPhone CPO là lựa chọn mà người dùng nên ưu tiên. Thiết bị sẽ được đưa trở lại tình trạng gần giống với nguyên bản và sẽ rẻ hơn so với một sản phẩm mới hoàn toàn (hay brand new). Các sản phẩm được CPO được chứng nhận và được thêm bảo hành nên rất tuyệt vời.

Nhưng vì có tiêu chuẩn cao hơn nên iPhone CPO có giá cao hơn, vì vậy nhiều người muốn tiết kiệm ngân sách sẽ ưu tiên chọn iPhone likenew. Trong thực tế, iPhone likenew được bán rất phổ biến tại Việt Nam và được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt khi mua từ các cửa hàng có tên tuổi.