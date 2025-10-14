Chồng "cắm sừng" vợ suốt 16 năm, bị phạt tù

Theo Đài Truyền hình Hà Nam, người phụ nữ họ Thường đến từ tỉnh Sơn Đông đã kết hôn với chồng là ông Vương được 19 năm. Hiện chưa rõ hai người có con hay không.

Vào tháng 6/2022, sau khi cha chồng qua đời, bà Thường nhận thấy có một người phụ nữ lạ mặt trong số những người đến dự tang lễ.

Người phụ nữ này, được xác định tên là Ôn, mặc đồ tang và tự giới thiệu mình là “con dâu”, khóc lóc bên linh cữu cha chồng bà Thường như thể là người trong gia đình.

Khi bà Thường chất vấn chồng về người phụ nữ tên Ôn, những câu trả lời quanh co của ông chỉ càng khiến bà thêm nghi ngờ.

Bà đã đưa sự việc ra tòa, tại đây sự thật về mối quan hệ ngoài luồng kéo dài 16 năm của chồng được phơi bày.

Ảnh minh họa: SCMP

Kết quả điều tra cho thấy ông Vương quen bà Ôn vào năm thứ ba sau khi kết hôn với bà Thường. Hai người bắt đầu qua lại và có với nhau một cậu con trai.

Trong khi đó, ông Vương nói dối vợ rằng mình phải đi lái xe đường dài, nhưng thực tế lại sống cùng bà Ôn ở một thành phố khác và lặng lẽ nuôi con chung.

Hàng xóm cho biết, dù không đăng ký kết hôn hợp pháp, song ông Vương và bà Ôn vẫn xưng hô với nhau như vợ chồng.

Có lần, khi bà Ôn phải nhập viện, ông Vương thậm chí còn ký vào giấy cam kết phẫu thuật, tự ghi mình là “chồng” của bệnh nhân.

Tại tòa, ông Vương biện minh rằng giữa ông và bà Ôn chưa từng đăng ký kết hôn, và họ “chỉ đơn thuần nương tựa lẫn nhau”.

Tuy nhiên, tòa án xác định rằng ông Vương đã thực chất chung sống như vợ chồng với bà Ôn trong khi vẫn đang trong hôn nhân hợp pháp với bà Thường, hành vi này cấu thành tội đa thê. Ông bị tuyên phạt một năm tù giam.

Ông Vương kháng cáo bản án, nhưng tòa phúc thẩm đã bác đơn.

Tại Trung Quốc, đa thê được xem là hành vi vi phạm sự trung thực trong hôn nhân và có thể bị phạt tù tối đa hai năm. Người vợ hợp pháp cũng có quyền yêu cầu bồi thường tài chính cho những tổn thất tinh thần và vật chất khi ly hôn.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn một triệu lượt xem.

Một người bình luận: “Hình phạt dành cho Vương là quá nhẹ. Ông ta đã hủy hoại hai gia đình chỉ vì lòng tham và sự phản bội".

Người khác nói thêm: “Ông ta đáng bị phạt số năm tù tương ứng với số năm ngoại tình".

Một người khác bày tỏ sự cảm thông với người vợ: “Bà ấy nên ly hôn với Vương và yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần. Còn nếu bà Ôn biết rõ mình là kẻ thứ ba mà vẫn sinh con với ông ta, thì cũng phải chịu trách nhiệm".

