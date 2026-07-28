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Thứ ba, ngày 28/07/2026 12:38 GMT+7

Chống ngập mùa mưa 2026: TP.HCM triển khai 9 dự án hơn 7.150 tỷ đồng

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Hồ Văn Thứ ba, ngày 28/07/2026 12:38 GMT+7
TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng chống ngập mùa mưa năm 2026, tăng cường ứng dụng công nghệ xử lý các điểm ngập.
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UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thoát nước, chống ngập mùa mưa năm 2026, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phi công trình và công trình nhằm giải quyết các vị trí ngập nước trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ rà soát, đánh giá các quy hoạch thoát nước trên toàn địa bàn để đề xuất điều chỉnh, tích hợp các giải pháp mới vào quy hoạch tổng thể phòng chống lụt bão, tiêu thoát nước theo hướng liên lưu vực, thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu.

Thành phố cũng sẽ điều chỉnh Đề án Chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045, đồng thời cập nhật các giải pháp quản lý hiện đại như ứng dụng GIS, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu thời gian thực, phát triển mô hình hồ điều tiết và các giải pháp xanh trong quản lý thoát nước.

Bên cạnh đó, TP.HCM yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hệ thống thoát nước, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hoàn thiện Phần mềm Báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (nền tảng FEDS) để đưa vào khai thác, vận hành.

TP.HCM chi hơn 7.150 tỷ đồng chống ngập mùa mưa 2026. Trong ảnh là khu vực phía dưới chân cầu Ba Son, hướng về TP Thủ Đức trước đây ngập nặng sau cơn mưa. Ảnh: CH

Trong lĩnh vực thủy lợi, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ rà soát quy hoạch, xác lập hành lang thoát lũ, xây dựng phương án phát triển công trình thủy lợi đến năm 2030, tầm nhìn 2050; nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo từ xa, tăng cường chia sẻ dữ liệu thủy văn và triển khai các giải pháp hạn chế sụt lún đất trên địa bàn thành phố.

Về giải pháp công trình, TP.HCM sẽ tập trung duy tu, sửa chữa hệ thống cống, nạo vét kênh rạch, lắp đặt và vận hành van ngăn triều, tăng cường khả năng tiêu thoát nước, đồng thời tổ chức lực lượng trực ứng cứu 24/7 trong mùa mưa.

Mưa dông dữ dội, nhiều đường ở TP.HCM bị ngập, cây xanh đổ la liệt

Đáng chú ý, năm 2026, TP.HCM tổ chức thực hiện và hoàn thành 9 dự án với tổng mức đầu tư 7.150,985 tỷ đồng nhằm giải quyết 3 trong số 50 vị trí ngập nước từ 30 cm trở lên, thời gian ngập quá 30 phút trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, thành phố sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục thuộc dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), đồng thời đẩy nhanh các công trình kiểm soát triều, hạ tầng tiêu thoát nước và hoàn thiện các đoạn đê bao xung yếu để nâng cao năng lực phòng, chống ngập trên địa bàn.

9 dự án chống ngập sẽ hoàn thành trong năm 2026

Khu vực TP.HCM (trước đây): Hoàn thành 3 dự án, tổng mức đầu tư 1.342,923 tỷ đồng, xử lý 2 điểm ngập tại đường Phan Văn Hớn và đường Bình Quới; đồng thời hoàn thành 3 dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.
Khu vực Thành phố Thủ Đức (trước đây): Hoàn thành 1 dự án nạo vét các tuyến rạch thoát nước khu vực chợ Tăng Nhơn Phú A, tổng mức đầu tư 4,208 tỷ đồng.
Khu vực Bình Dương (trước đây): Hoàn thành 4 dự án với tổng mức đầu tư 5.437,258 tỷ đồng, gồm nâng cấp đường ĐT.748, xây dựng hệ thống thoát nước ĐT.744, dự án thoát nước Dĩ An - KCN Tân Đông Hiệp và gia cố bờ sông Sài Gòn.

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