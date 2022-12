Chồng say nắng cô hàng xóm còn đưa ra lý do ngớ ngẩn khiến tôi phẫn uất Chồng "say nắng" cô hàng xóm chỉ vì vợ cái gì cũng giỏi

Tôi và chồng vừa có một cuộc nói chuyện, và đau đớn thay chồng tôi đã thừa nhận anh "say nắng" cô hàng xóm. Nhưng thay vì nhận lỗi, anh ấy lại đổ lỗi cho tôi.

