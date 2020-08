Chộp khoảnh khắc hài hước trước khi "thảm họa" ập đến

Vừa mua bộ máy ảnh lần đầu mang đi chụp thế là xong rồi.

Ông anh cũng khỏe ra phết đấy chứ nhỉ?

Người đàn ông bị hàng rào giữ lại không cho qua.

Khoảnh khắc khó đỡ trước khi thảm họa ập đến.

Không phải do em say mà do nhà nghiêng thôi nhá.

Trả gậy lại cho chú đánh bóng nè.

Ồ, bay đẹp lắm anh bạn à.

Lại gần đây cho thơm má cái nào bà chị.

Xe đạp bay nhưng đang bay thì "gãy cánh".

Trò chơi vừa vui mà lại còn vừa mát nữa chứ.

Em xin anh đấy, không phải lỗi do em đâu.