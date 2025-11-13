Chủ ao cho cá ăn 5 tấn ớt mỗi ngày, thịt thơm ngon đến kỳ lạ, dân mạng kêu khó tin!

Ao cá này nằm tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam – vùng nổi tiếng với văn hóa ẩm thực cay nồng. Ao cá được quản lý bởi Giang Sinh, 40 tuổi, một người nuôi cá có kinh nghiệm nhiều năm, theo nghề của cha, cùng người bạn học cũ thời trung học là Khoáng Kha.

Theo Khoáng Kha, ao rộng khoảng 10 mẫu (hơn 6 hecta), nuôi hơn 2.000 con cá. Mỗi ngày, họ cho cá ăn nhiều loại ớt khác nhau. “Vào thời điểm cao điểm, chúng tôi cho cá ăn tới 5.000kg ớt mỗi ngày”, Khoáng Kha chia sẻ với Jiupai News. “Các loại ớt mà con người ăn được cũng dùng cho cá, như ớt sừng và ớt chỉ thiên. Sau khi ăn, cá có thân hình săn chắc hơn, thịt ngon hơn, và vảy thì sáng bóng, ánh vàng hơn".

Ao cá nằm tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam - vùng đất nổi tiếng với văn hóa ẩm thực cay nồng đã trở thành hiện tượng mạng sau khi xuất hiện những đoạn video ghi lại cảnh các chủ ao cho cá ăn ớt. Ảnh: Baidu

Anh nói thêm: “Ban đầu, cá còn e dè, không dám ăn ớt. Nhưng giờ, khi chúng tôi thả cả cỏ và ớt xuống, cá lại chọn ăn ớt trước. Con người ăn cay thì phải uống nước, còn cá sống trong nước nên dù cay, chúng chỉ uống nhiều nước hơn thôi".

Giang Sinh giải thích rằng cá không có vị giác như con người mà chủ yếu dựa vào khứu giác, vì vậy chúng không sợ vị cay. “Ớt chứa nhiều vitamin, giống như các loại thực vật thủy sinh, và cá rất thích. Capsaicin trong ớt giúp kích thích nhu động ruột, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, từ đó giúp cá phát triển nhanh hơn. Ngoài ra, ớt còn giúp xua đuổi ký sinh trùng, khiến chúng khó bám lên cơ thể cá. So với cá nuôi bằng thức ăn thông thường, cá ăn ớt cho thịt mềm và đậm đà hơn”, ông nói với Changsha Evening News.

Giang Sinh giải thích rằng cá không có vị giác như con người, mà chủ yếu dựa vào khứu giác, vì vậy chúng không bị cay làm cho khó chịu. Ảnh: Baidu

Khoáng Kha cho biết thêm, toàn bộ số ớt này được thu gom miễn phí từ nông dân địa phương, thường là ớt ế hoặc sắp hư nên giá rẻ, thuận tiện hơn so với việc trồng và thu hoạch cỏ làm thức ăn cho cá.

Nhờ sự độc đáo này, ao cá hiện thu hút nhiều người đến tham quan và câu cá, đặc biệt là dân thành phố muốn trải nghiệm điều lạ.

Câu chuyện về ao cá “ăn cay” đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tạo ra nhiều bình luận hài hước.

Một người đùa: “Thật khó tin. Cá bây giờ còn ăn cay hơn cả người! Có nơi, con người còn chẳng đủ tiền mua từng ấy ớt để ăn".

Một cư dân mạng khác nói vui: “Giống như cá đã được tẩm ướp sẵn. Chỉ cần thêm tiêu Tứ Xuyên, gừng, tỏi và hành lá, vừa đẹp mắt vừa chắc chắn là ngon tuyệt".