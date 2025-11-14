Chủ động quản lý lúa cỏ đầu vụ, nâng cao hiệu quả canh tác lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp Sofit ®300EC từ Syngenta

Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới. Trong đó, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp hơn 50% sản lượng lúa của cả nước(1)và giữ vai trò trung tâm trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và chuỗi cung ứng gạo toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với biến đổi khí hậu, thiếu hụt lao động nông nghiệp và gia tăng chi phí đầu vào, cỏ dại, đặc biệt là lúa cỏ, đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với người trồng lúa.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, lúa cỏ và các loài cỏ có đặc tính sinh học gần giống với cây lúa: mọc cùng thời điểm, tốc độ sinh trưởng nhanh, cạnh tranh ánh sáng, dinh dưỡng và nước ngay từ giai đoạn đầu vụ. Với khả năng rụng hạt sớm và tồn lưu lâu dài trong đất, lúa cỏ có thể xuất hiện trở lại nhiều vụ liên tiếp nếu không được quản lý đúng cách(2). Trong nhiều trường hợp, nông dân chỉ phát hiện ra lúa cỏ khi cây đã vươn cao hơn lúa trồng, khiến việc xử lý muộn vừa tốn công, vừa ảnh hưởng đến năng suất. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự cần thiết của các giải pháp quản lý lúa cỏ tiên tiến, đặc biệt là giải pháp chủ động từ đầu vụ.

Trong bối cảnh lúa cỏ là đối tượng mà bà con vẫn rất khó khăn trong việc tìm giải pháp phòng trừ hiệu quả, trong các vụ Đông Xuân và Hè Thu 2025 vừa qua, Syngenta Việt Nam đã phối hợp với Viện lúa ĐBSCL, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp thực hiện các khảo nghiệm nhằm đánh giá hiệu lực của các giải pháp quản lý lúa cỏ trên đồng ruộng. Các khảo nghiệm cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong giai đoạn đầu vụ: các khảo nghiệm sử dụng Sofit ®300EC cho kết quả ruộng lúa thông thoáng, lúa bén rễ nhanh và đẻ nhánh tập trung, cây lúa sinh trưởng đồng đều hơn và dễ quản lý hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Tại hội thảo, các chuyên gia từ Syngenta Việt Nam phân tích sâu hơn về Sofit®300EC như một công cụ quản lý lúa cỏ ngay từ đầu vụ, tiếp cận lúa cỏ ngay từ giai đoạn mầm trong đất. Khi được xử lý ở thời điểm đầu vụ, Sofit®300EC tạo nên một lớp “hàng rào bảo vệ” trên bề mặt đất, tác động lên mầm lúa cỏ khi chúng bắt đầu phát triển, giúp ruộng thông thoáng trong những ngày đầu tiên sau gieo sạ. Đây cũng là giai đoạn quan trọng nhất để lúa bén rễ, đẻ nhánh và xác lập lợi thế cạnh tranh về sinh trưởng. Nhờ ruộng sạch ngay từ đầu, cây lúa có điều kiện phát triển đồng đều hơn, giảm nhu cầu can thiệp muộn ở giai đoạn sau. Việc canh tác từ nền ruộng sạch cũng giúp nông dân quản lý mùa vụ dễ dàng hơn, giảm áp lực nhân công và hạn chế lãng phí vật tư.

Tiếng nói từ chuyên gia

Chia sẻ tại hội thảo, TS Nguyễn Thế Cường - Trưởng bộ môn Nông học Viện Lúa ĐBSCL, cho biết:“Một trong những thách thức lớn trong canh tác lúa hiện nay là sự phát sinh và phát triển mạnh của cỏ dại và lúa cỏ. Lúa cỏ cạnh tranh trực tiếp với cây lúa về dinh dưỡng, ánh sáng và không gian sống, ảnh hưởng đến năng suất cây lúa.Cần phải quản lý lúa cỏ sớm ở giai đoạn đầu vụ để diệt lúa cỏ triệt để, bảo vệ năng suất đồng ruộng.

Theo ThS. Nguyễn Văn Minh - Giám Đốc Kỹ Thuật Thương Mại Syngenta Việt Namcho biết:“Sofit là giải pháp quản lý lúa cỏ hiệu quả trên đồng ruộng ngay từ đầu vụ, giúp bà con yên tâm canh tác, đảm bảo năng suất tối ưu cho ruộng đồng.

Ông Minh cũng nhấn mạnh thêm: “Một vụ mùa thắng lợi không chỉ nằm ở giống hay phân bón, mà bắt đầu từ một nền ruộng sạch ngay những ngày đầu tiên. Chúng tôi tin rằng quản lý lúa cỏ đầu vụ bằng giải pháp khoa học không chỉ là câu chuyện bảo vệ năng suất của một mùa, mà là chiến lược dài hạn để tăng hiệu quả sản xuất, giảm gánh nặng chi phí và giúp nông dân làm chủ ruộng đồng một cách bền vững.

Trong hành trình hơn 30 năm tại Việt Nam, Syngenta cam kết tiếp tục hợp tác với các đối tác trong chuỗi giá trị lúa gạo, bao gồm hệ thống phân phối, hợp tác xã và các đơn vị kỹ thuật tại địa phương, để mở rộng mô hình trình diễn trên nhiều vùng sinh thái khác nhau. Việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế thông qua các mô hình đồng ruộng là cách Syngenta hỗ trợ nông dân tiếp cận phương pháp canh tác tiên tiến một cách trực quan và hiệu quả nhất.

Hội thảo khép lại với kỳ vọng Sofit®300EC sẽ trở thành một trong những công cụ giúp nông dân quản lý lúa cỏ chủ động ngay từ đầu vụ, giúp cây lúa khỏe từ nền ruộng và mang lại những mùa vụ bền vững hơn.