Chủ nhà nghỉ thu về 700 triệu đồng trong 3 ngày nhờ chó cưng

Tại khu nhà nghỉ ở Lệ Giang, Trung Quốc, một chú chó Husky tên Hakimi đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng và du khách. Không qua bất kỳ khóa huấn luyện nào, Hakimi vẫn có thể tự kéo xe chở hành lý cho khách lưu trú. Nhờ sự đặc biệt này, chú chó không chỉ mang lại niềm vui cho khách mà còn giúp chủ nhà nghỉ thu về doanh thu lên tới 700 triệu đồng chỉ trong 3 ngày.

Chủ nhân của Hakimi, ông Từ, cho biết con vật này chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng lại tự phát triển kỹ năng vận chuyển hành lý một cách tự nhiên. Những đoạn video ghi lại hình ảnh Hakimi làm việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem.

"Mọi việc mà Hakimi làm đều xuất phát từ bản năng. Nó tự kéo xe chở đồ mà không cần ai hướng dẫn. Chúng tôi thực sự bất ngờ khi thấy nó làm công việc này một cách thành thục và nhiệt tình", ông Từ chia sẻ.

Chủ nhà nghỉ thu về 700 triệu đồng trong ba ngày nhờ chó cưng

Chú chó không chỉ mang lại niềm vui cho khách mà còn giúp chủ nhà nghỉ thu về doanh thu lên tới 700 triệu đồng chỉ trong ba ngày. Sohu.

Được biết, Hakimi chủ yếu hoạt động trên quãng đường dài 200m từ cổng phía nam của phố cổ Lệ Giang đến khu nhà nghỉ. Mỗi ngày, nó chạy từ 3 đến 6 lượt, nhưng nếu khách có yêu cầu, nó vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Chính sự nhiệt tình và đáng yêu của Hakimi đã thu hút một lượng lớn khách lưu trú, với hơn 80% trong số đó đến nhà nghỉ chỉ để gặp chú chó đặc biệt này.

Nhờ sức hút của Hakimi, khu nhà nghỉ của ông Từ đã nhanh chóng nổi tiếng. Trong thời gian cao điểm, chỉ trong ba ngày, Hakimi đã giúp nhà nghỉ đạt doanh thu 200.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng). Thành công này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên về sự ảnh hưởng của một chú chó đối với hoạt động kinh doanh.

Ông Từ cho biết ban đầu, ông nuôi Hakimi đơn thuần như một thú cưng. Tuy nhiên, từ tháng 4/2024, khi thấy Hakimi năng động và thích chạy nhảy, ông đã thử để nó kéo xe đẩy. Điều bất ngờ là chú chó học rất nhanh và tỏ ra thích thú với công việc này.

"Chúng tôi chưa bao giờ ép buộc hay huấn luyện Hakimi làm việc. Nó tự rèn luyện kỹ năng và dần cải thiện qua từng ngày. Nó cũng rất khéo léo, ít khi làm hỏng đồ đạc trong nhà và được khách thuê phòng đặc biệt yêu mến", ông Từ chia sẻ.

Những đoạn video ghi lại cảnh Hakimi làm việc được ông Từ đăng tải lên mạng xã hội chỉ với mục đích giải trí. Nhưng không ngờ, mỗi video đều nhận được lượng tương tác khổng lồ, có video đạt hàng chục triệu lượt xem. Nhờ đó, danh tiếng của khu nhà nghỉ nhanh chóng lan rộng, trở thành điểm đến được nhiều du khách quan tâm.

Nhiều du khách từng tiếp xúc với Hakimi đều ấn tượng với sự thông minh của chú chó này. Một tài khoản trên Weibo chia sẻ: "Tôi từng thấy Hakimi kéo xe rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nó còn quay lại kiểm tra xem hành lý có bị rơi xuống đường không. Khi xuống dốc, nó cũng tự động giảm tốc độ để không bị ngã. Đây thực sự là một chú chó rất thông minh".

Câu chuyện về những chú chó đặc biệt luôn có sức hút lớn với cộng đồng mạng Trung Quốc. Trước đây, vào tháng 11/2020, một chú chó tên Bình An đã gây xúc động mạnh khi đi bộ hơn 100km để tìm về nhà chủ cũ. Con vật này thuộc giống chó săn mồi, từng sống cùng chủ nhân tại thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô. Khi chủ nhân gửi Bình An đến nhà một người bạn do sửa chữa nhà cửa, chú chó đã trốn khỏi nơi ở mới để quay lại nhà cũ.

Sau nhiều ngày lang thang, Bình An được một nhóm công nhân phát hiện trong tình trạng kiệt sức, với những ngón chân rớm máu. Nhờ sự hỗ trợ của mạng xã hội, chủ nhân đã tìm lại được chú chó trung thành và cam kết sẽ chăm sóc nó suốt quãng đời còn lại.