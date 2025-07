Trong lần gặp lại chị Mỹ, ở một không gian được trưng bày rất nhiều những sản phẩm gốm, PV Dân Việt đã cùng trò chuyện và được nghe những trải lòng từ chị, cũng từ đây một câu chuyện thú vị về người phụ nữ đam mê và dành tình yêu với gốm Việt dần hé mở.

Video: PV Dân Việt trò chuyện với chị Đỗ Thị Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH gốm quốc tế MT. Thực hiện: Ngọc Hải

Cơ duyên nào đã đưa chị đến với ngành gốm?

- Khi còn là sinh viên cũng như đi làm, tôi thường dành thời gian để đọc rất nhiều sách về Nho giáo và các tôn giáo khác trên thế giới để hiểu được ý nghĩa của các lễ, nghĩa và sự tương giống, khác nhau giữa các quan điểm về cái đẹp của các vùng miền trên Việt Nam và Thế giới. Ở Việt Nam, Nho giáo và Phật giáo có những ảnh hưởng rất rộng, sâu đến lễ nghĩa và quan điểm mỹ thuật trong đời sống hàng ngày.

Quanh chúng ta, tính thẩm mỹ, sự hài hòa, cân đối trong các tài liệu, công trình kiến trúc, hiện vật cho thấy rõ các hoa văn, tạo hình trang trí trên đồ gốm, thường mang tính tượng trưng, biểu đạt các giá trị đạo đức, triết lý của Nho giáo và Phật giáo, các triết lý ẩn dụ, trong đó đã phần nào ảnh hưởng tới tôi từ lúc nào cũng không rõ.

Chị Đỗ Thị Mỹ trò chuyện với PV Dân Việt. Tại đây, chị đã chia sẻ về hành trình đến với ngành gốm. Ảnh: Ngọc Hải

Tôi tốt nghiệp ngành Điện tử-Viễn Thông, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2001. Sau hơn 20 năm làm việc tại một công ty Nhật Bản với thu nhập cao, trải nghiệm tốt nhưng, tôi vẫn quyết định nghỉ việc để tận hưởng tuổi thơ của con và dự định dành 1000 ngày để viết tặng con gái mình và các bà mẹ khác một cuốn sách về hành trình tìm con, làm mẹ của mình.

Nhưng dự án đó đã không thành hiện thực vì tôi thấy rằng sẽ ý nghĩa hơn, nếu tôi chuyển nội dung cuốn sách đó sang kể những câu chuyện, truyền những cảm hứng, gói những thông điệp ẩn dụ một cách cụ thể hơn qua những vật dụng hằng ngày như bình hoa, đồ bếp, đồ bàn học, tên các con vật… bằng gốm và các vật liệu tự nhiên khác trong mỗi gia đình.

Tôi cũng đã được đặt chân đến nhiều thành phố trên thế giới, mỗi nơi, tôi luôn tham quan Viện bảo tàng địa phương và tôi thấy thứ còn được lưu giữ lại nhiều nhất, niên đại lâu nhất là đồ gốm và đồ đá. Vậy, thay vì đi sưu tầm cổ vật, con người hoàn toàn có thể tạo ra những đồ gốm có giá trị, mỹ thuật cao dành cho thế hệ mai sau, từ đó, tôi dành sự quan tâm đến gốm nhiều hơn.

Một góc trong gian trưng bày các sản phẩm gốm do chính tay chị Mỹ thiết kế. Ảnh: Ngọc Hải

Từ bỏ công việc với mức thu nhập cao tại tập đoàn lớn để bước vào ngành gốm với con số 0, chắc hẳn sẽ không dễ dàng với chị?

- Phải nói là vô cùng khó khăn, gia đình phản đối nhiều nhất vì ai cũng nghĩ tôi bị trầm cảm sau sinh con. Ngoài 40 tuổi còn bỏ công việc theo đuổi từ thanh xuân với mức thu nhập cao để chuyển sang một nghề hoàn toàn mới, không có kiến thức, hiểu biết gì về nó trong khi đang nuôi con nhỏ… khiến gia đình không khỏi lo lắng. Chồng tôi phải làm thêm phần của “người mẹ”. Có lúc chồng tôi bảo “bây giờ em cần bao nhiêu cái bình để anh mua về, em đỡ phải đi làm, đi học…”. Diện mạo tôi thay đổi với những bộ đồ tối giản thay cho chỉn chu, tóc buộc đuôi ngựa thay cho hấp, sấy, mặt mộc rám nắng thay cho son đỏ trước đây…



Bộ sản phẩm gốm có tên "Bình An" gia đình (ảnh trái) và "Bình An" bố mẹ được chị Mỹ thiết kế và hoàn thiện, cho ra mắt sản phẩm tháng 8/2024.

Chiếc bình gốm được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt tên là "Bình An" (ảnh trái) và bộ sản phẩm gốm có tên "Bình An" chị em (ảnh phải) được chị Mỹ thiết kế và hoàn thiện, cho ra mắt sản phẩm tháng 8/2025.

Thanh xuân ở Canon đã dạy tôi rất nhiều thứ như quản lý vận hành tinh gọn, sản phẩm an toàn, vật liệu bền vững, tinh thần cộng sinh… trong đó, có nguyên tắc “3 hiện”: hiện trường - hiện vật - hiện nhận. Những điều trên rất có ích với tôi trong quá trình tìm hiểu về thiết kế và phương thức sản xuất gốm thủ công. Mọi thứ tôi đều phải tự làm, tự cảm nhận, không lãng phí và luôn giữ uy tín cá nhân. Tôi luôn đòi hỏi sự chỉn chu, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm phải đặt lên hàng đầu, cho cả cảm xúc và sức khoẻ của con người.

Giờ đây, thay vì quản lý chất lượng của cả triệu máy in thì tôi chuyển sang quản lý chất lượng của gốm thủ công. Thay vì làm việc với những công ty công nghiệp lớn, nay tôi làm việc với các nghệ nhân ở làng nghề; từ tốc độ rất nhanh sang rất chậm, từ sản xuất hàng loạt sang chế tác đơn chiếc; … sự khác biệt trong giao tiếp, và yêu cầu công việc rất lớn. Tất cả, tôi đều bắt đầu với con số 0.

Không được đào tạo chuyên ngành mỹ thuật và đến với gốm từ con số 0, chị học thiết kế từ đâu?

- Sâu trong tiềm thức, tôi muốn để lại cái gì đó cho thế hệ sau nên phải làm tới nơi, tới chốn và tràn đầy năng lượng tích cực. Đầu tiên, tôi phải đam mê với nó, sau đó, tham khảo những người bạn xung quanh để có những phản biện. Tôi có những người bạn rất giỏi thiết kế, đồ họa, hội hoạ tôi thường trao đổi, chia sẻ với họ và nhận lại những lời góp ý rất chân thành.

Trong số các bạn bè – những người có chuyên môn đều nhìn thấy trên các thiết kế của tôi có nhiều phá cách dù đơn giản, khó sản xuất nhưng dể sử dụng, màu sắc đơn giản nhưngchan hoà. Bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình và chắc là cũng muốn động viên tôi nên tôi được chia sẻ rất nhiều.

Hơn nữa, tôi học từ thiên nhiên, cây cỏ. Những điều xinh đẹp nhỏ bé quanh tôi nhưng rõ ràng là nó đã được thiên nhiên tạo ra từ triệu năm, được thích nghi và tồn tại tới bây giờ, đương nhiên là nó rất đẹp, tôi chỉ còn tìm cách mang những xinh đẹp đó vào gốm.

Vậy bản thiết kế và sản phẩm gốm đầu tiên của chị ra đời thế nào?

- Tôi sinh con năm 2020 – thời điểm giữa mùa dịch Covid-19. Năm 2021, tôi tìm được những nghệ nhân, hoạ sỹ đầu tiên ở Bát Tràng để cùng chuyển hóa thiết kế và câu chuyện lên thành sản phẩm. Sau gần 3 tháng trao đổi và điều chỉnh cho phù hợp với ngôn ngữ và công đoạn sản phẩm của gốm, bộ sản phẩm Bình gốm đầu tiên có tên “Gia Đình” đã hoàn thành với đầy đủ thông điệp về gia đình ẩn dụ trong hoạ tiết hoa sen hiện đại trên các tạo hình gốm và men rạn cổ Bát Tràng.

Rồi phiên bản thứ hai, ba,… của bộ sản phẩm “Gia Đình” được thiết kế cho một số khách hàng ở Hà Nội, TP HCM, Dubai và một số sản phẩm đơn chiếc đã trở thành quà tặng tới một số nhân vật quan trọng. Tôi nhận được những đánh giá cao về sự tinh tế của câu chuyện trong sản phẩm, tinh xảo và mỹ thuật cao, đặc biệt là các tạo hình hiện đại, có tính thử thách kỹ thuật nhưng vẫn dịu dàng. Từ đây, mọi người trong gia đình bắt đầu yên tâm hơn.

Chị Mỹ cho biết bản thân từng làm tại rất nhiều công ty, tập đoàn lớn ở nước ngoài nhưng chị đã từ bỏ để chính thức bước chân vào ngành gốm. Ảnh: Ngọc Hải

Sau “Gia Đình”, tiếp tục là bộ sản phẩm gốm “Liên Tử” (Liên là liên tục, Tử là con), “Tại Tâm”, “Giác ngộ”,”Hạt”, “Thiên hà”, “Heart Leaf”,… đã ra đời và đều được đón nhận tốt, gia đình tôi cũng bớt lo lắng hơn và dần ủng hộ sự lựa chọn của mình.

Để tiếp tục học tập và để những sản phẩm gốm tiếp theo được lan toả rộng hơn, tôi thuyết phục một số kiến trúc sư trẻ, nhà điêu khắc trẻ, hoạ sĩ trẻ cùng hợp tác và tiếp tục hỗ trợ các sinh viên đại học về mỹ thuật trong các dự án nhỏ hợp tác với các nghệ nhân gốm, thủ công và trong những dự án với đối tác khách sạn cao cấp. Những sản phẩm chúng tôi hướng tới đều có chủ đề, câu chuyện liên quan đến gia đình, văn hóa truyền thống, thiên nhiên, cộng đồng… Chính họ cũng không nghĩ tôi là một người không được đào tạo bài bản về mỹ thuật nhưng lại có thể kể những câu chuyện qua gốm một cách nhẹ nhàng và đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cùng chất lượng hoàn thiện như vậy.



Cặp bình gốm có tên "Vợ chồng" được chị Mỹ thiết kế để tặng một người bạn khi đám cưới. Cặp bình gốm này chị cho biết lấy cảm hứng từ ô cửa sổ nơi hẹn gặp và chiếc bình ngân hà. Ảnh: Ngọc Hải

Vì sao chị lại hướng đến những sản phẩm gốm đòi hỏi tính kỹ thuật cao như vậy mà không phải những sản phẩm gốm truyền thống?

- Như bạn biết đó, tôi gửi cả thanh xuân của mình ở công việc tại một doanh nghiệp công nghiệp lớn nước ngoài. Vì vậy, sau khi nghỉ công việc đó, để và giờ đây, tôi muốn tạo ra một “thanh xuân” mới cho mình, ở một môi trường khác, sản phẩm khác, con người khác, tôi muốn mình sẽ tạo ra một mảnh ghép mới trong thủ công nước nhà, đặc biệt là gốm thủ công. Với góc nhìn từ người sử dụng cẩn thận, tối ưu, tôi ngây ngô đưa ra đề bài khó cho các nghệ nhân về về thiết kế đương đại, công năng và ngụ ý nhưng an toàn cho sản phẩm.

Tôi cũng đã đi nước ngoài nhiều, thấy sản phẩm gốm của họ rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo tính truyền thống và đặc biệt nhưng không bị “lạc” so với không gian xung quanh. Nên luôn đau đáu về việc đẹp hay tốt thì cũng phải phù hợp, thích nghi với môi trường sử dụng, trung bày xung quanh.

Các nghệ nhân Việt Nam vốn vẫn quen sản xuất gốm truyền thống, để tạo ra sự khác biệt trên sản phẩm, chị đã thuyết phục họ thay đổi ra sao?

- Tôi luôn đồng hành với nghệ nhân, bất luận dù mưa nắng thế nào, 1 tuần tôi cũng có mặt ở Bát Tràng làm việc với các nghệ nhân 3-4 ngày. Có những sản phẩm làm đi làm lại rất nhiều, đòi hỏi sự công phu, thời gian, chi phí… nhưng bằng sự quyết tâm, các nghệ nhân và tôi đã tìm được “tiếng nói chung” và nhìn về một hướng.

Sau hơn 5 năm bước chân vào ngành gốm, đến nay, chị Mỹ đã sở hữu trên 30 sản phẩm gốm đều do chị tự thiết kế. Ảnh: Ngọc Hải

Chúng tôi được giúp đỡ trong một số dự án nhỏ giữa các nhà thiết kế trẻ tử Thụy Điển với các nghệ nhân gốm trẻ. Sự hội tụ của tư duy thiết kế mỹ thuật, kỹ năng nghề thủ công điêu luyện và yêu cầu cao về chất lượng hoàn thiện đã dần thuyết phục các nghệ nhân trẻ để đưa ra được khoảng hơn 30 sản phẩm gốm được ra đời từ những thiết kế của tôi, trong đó, dự định phát triển mạnh khoảng 10 sản phẩm có câu chuyện rất nhẹ nhàng về gia đình. Gần 1 năm qua, tôi gần như chỉ làm mẫu, trải nghiệm các kỹ thuật sản xuất để rút ra điều được và chưa được của từng thiết kế. Và bây giờ là giai đoạn các thiết kế được tinh chỉnh chỉn chu để đưa vào sản xuất.

Nền tảng đã có, liệu chị có hướng đến xuất khẩu gốm hay đi theo thị trường ngách?

- Tôi đi ra từ một tập đoàn rất lớn, mỗi ngày sản xuất ra hàng triệu sản phẩm ra thế giới. Tôi hiểu rằng nếu làm gốm, xuất khẩu theo hàng loạt mà chưa có những cái tiến về năng suất, ngôn ngữ quản lý, công năng sản phẩm, kỹ thuật mới thì sẽ rất khó cạnh tranh với gốm Trung Quốc và đồng thời, tôi phải là người chủ động kỹ thuật sản xuất. Nếu như tôi bắt đầu sản xuất và xuất khẩu nhiều khoảng 20 năm trước thì có thể được. Còn bây giờ, bắt đầu với gốm, tôi muốn bằng sức và kinh nghiệm của mình, tôi sẽ đồng hành cùng các nghệ nhân điêu luyện của Việt Nam mình để tạo thành một hệ sinh thái tốt và bền vững cho gốm và thủ công Việt Nam. Từ đó, xuất khẩu ra nước ngoài hay trong nước sẽ không còn là vấn đề.

Năm 2018, khi sang Thổ Nhĩ Kỳ, trực tiếp cảm nhận được vẻ đẹp của những lâu đài vài trăm năm tuổi với trang trí nội thất tường, sàn lâu đài hoàn toàn bằng gốm rất tinh xảo, các món đồ dùng bằng gốm vài trăm năm, nghìn năm ở những lâu đài, viện bảo tàng được bảo quản tốt tới mức như chúng vừa được đưa vào sử dụng mới.

Bộ sản phẩm bình gốm có tên "Nàng" (váy hoa và áo dài hoa) ra mắt năm 2025. Ảnh: Ngọc Hải

Với một chút kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng và quản trị rủi ro; với bản năng của người mẹ trong gia đình, với mong muốn kết nối quá khứ với hiện tại để gửi tặng tương lai, tôi cũng đang nỗ lực để kết nối sản các thiết kế của chúng tôi với các nghệ nhân, đơn vị sản xuất hàng thủ công uy tín nước ngoài,

Từ những cóp nhặt như vậy, tôi quyết định chọn lối đi khác biệt cho gốm của mình. Tất cả để tạo nên một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh toàn cảnh của gốm Việt nam nói riêng và thủ công Việt Nam vươn xa.



Để lan tỏa sản phẩm gốm có thiết kế phá cách mà đơn giản, tính kỹ thuật, mỹ thuật cao, thời gian qua, chị đã có những bước đi thế nào?

- Năm 2024, một số ý tưởng của tôi với gốm được thành hiện thực sau những dự án với các nhà thiết kế trẻ Thuỵ Điển và nghệ nhân trẻ ở làng gốm cổ Bát Tràng, tôi lập Công ty TNHH gốm sứ quốc tế MT để đem những để lan tỏa câu chuyện, văn hóa Việt Nam được khắc họa trên những sản phẩm gốm ra với thế giới.

MT có nghĩa là Mỹ và Tương lai (Tomorow), Mỹ và Thật (Transperance), Mỹ và Tin tưởng (Trust). Biểu tượng là một cành bát sen bao tròn quanh bàn xoay lem đất, nghĩa là những sản phẩm của MT, những công việc MT làm được đặt ở trung tâm của tư tưởng xuyên suốt vì tương lai hàm ý trong bát sen đang nuôi dưỡng các hạt giống bên trong nó.

Hơn 1 năm thành lập Công ty, tôi có hợp tác với một số hoạ sỹ, nhà giáo, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, đơn vị bán hàng trong một số dự án về đồ trang trí khách sạn, quà tặng doanh nghiệp nước ngoài cao cấp ở Bình Định, Nha Trang, Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Trong những sản phẩm của chị luôn đòi hỏi yếu tố kỹ thuật cao, có sự đột phá. Vậy chị tìm cảm hứng ở đâu vẽ ra những bản thiết kế, quan trọng là nó không bị trùng ý tưởng?

- Tôi tìm cảm hứng cho những thiết kế của mình từ thiên nhiên, hoa lá, đặc biệt từ gia đình… Những gì tồn tại trong thiên nhiên, nó tồn tại hàng tỷ năm rồi… đủ để đẹp.

Tôi luôn đặt trọn vẹn tình yêu vào trong gia đình, tôi thấy những gì các em bé thích, làm cho con cười khà khà là lại có cảm hứng, liên tưởng để đưa vào trong các bản thiết kế. Hôm nay phải đẹp hơn ngày mai, thì cái đẹp đó càng được nuôi dưỡng.

Cá nhân tôi dù không học trường lớp nào về mỹ thuật chính quy nhưng mỗi tháng mình dành ra 10% thu nhập cho các hiệu sách, các workshop, các sự kiện để chất vấn lại bản thân về việc học hành đã nghiêm túc chưa. Đồng thời, mỗi năm phải đi đến 2 vùng đất ở Việt Nam và thế giới để cảm nhận khí hậu, con người ở đó.

Bình gốm có tên "Tại tâm" được chị Mỹ thiết kế trong những thời gian đầu tiên bước chân vào ngành gốm. Ảnh: Ngọc Hải

Bình gốm tên "Liên tử 1" (ảnh trái) ra mắt tháng 10/2021 và "Liên tử 2" (ảnh phải) ra mắt tháng 5/2025.



Vậy có khi nào chị cạn ý tưởng?

- Có chứ, ví dụ như bộ sản phẩm “Gia Đình”. Ban đầu tôi nghĩ sẽ làm cho những hộ dân sống ở chung cư bằng thiết kế ngang nhưng nhiều khách hàng thích thiết kế dọc. Đặc biệt, có một khách hàng ở Dubai ngồi trước quầy trưng bày của Công ty trong triển lãm Lifestyle ở TP. HCM năm ngoái tới 8 tiếng chỉ để ngắm bộ “Gia Đình”. Họ đề nghị thiết kế một bộ sản phẩm gốm “Gia Đình” có biểu tượng của Dubai, lúc đó tôi cạn ý tưởng, chưa nghiên cứu gì về Dubai cả, và sau này, tôi đã tặng câu chuyện “Gia Đình” cho vị khách hàng Dubai đó với mong muốn lan toả giá trị về gia đình qua câu chuyện của tôi trên gốm Việt Nam.

Là một người chân ướt, chân ráo bước vào ngành gốm, chị nhìn nhận ngành gốm Việt Nam hiện nay thế nào?

- Theo quan điểm của cá nhân tôi, thế giới đang phẳng hơn về văn hoá và thương mại, và làn sóng từ Trung Quốc, các nghệ nhân của ngành gốm Việt Nam cần phải “mở lòng” với các phương thức sản xuất, các quan điểm mỹ thuật và ứng dụng, các mong muốn từ khách hàng, không chỉ cố thủ với kỹ năng của mình. Có như vậy, sản phẩm tốt nhất của các nghệ nhan cũng sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải liên kết với nhau để tạo thành hệ sinh thái. Người này làm gốm, người kia làm gỗ, mây tre đan… từ đó, kết hợp với nhau để đưa ra giải pháp tổng thể cho khách hàng chứ không phải là cạnh tranh, chỉ biết tôi là tôi.

Chị Mỹ giới thiệu với PV Dân Việt về các sản phẩm gốm đang được trưng bày tại công ty. Ảnh: Ngọc Hải

Bên cạnh đó, các sản phẩm đều cần được thiết kế nghiêm túc. Thiết kế không chỉ là thiết kế về mặt hình học, mà người thiết kế phải khả thi cho sản xuất, vật liệu, quan tâm đến cảm xúc của người dùng. Kể cả xuất khẩu với số lượng lớn hay hàng đơn chiếc thì mình đều phải quan tâm đến việc đó.

Cuối cùng là khâu tổ chức sản xuất. Với con mắt của một người làm quản lý chất lượng sản xuất và quản trị trách nhiệm xã hội ở doanh nghiệp lớn, thì tôi thấy ngành gốm nói riêng mà các ngành thủ công của Việt Nam nói chung phải cải tiến về phương thức sản xuất, tính đến sự lãng phí, không có thao tác thừa, nhà xưởng sạch sẽ, môi trường làm việc phải chan hòa… như vậy mới tạo ra môi trường làm việc bền vững.

Tôi gặp chị tại tại một Hội nghị tổ chức ở Văn phòng Chính phủ. Hôm đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt tên cho 1 bình gốm do chị thiết kế là “Bình An”. Vậy, "Bình An" có điều gì đặc biệt?

- Trước tiên nói về ý tưởng làm ra chiếc bình này, thì khoảng năm 2023, tôi cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của một chiếc liễn gốm cổ Việt Nam với tạo hình lá sen ở Viện nghệ thuật Minneapolis Institute of Art ở Mỹ. Tháng 8/2024, tôi bắt đầu lên ý tưởng cải tiến tạo hình lá sen trên cái liễn đó kết hợp với một phần hình dáng của chiếc bát phật. Chiếc bình có lớp men màu vàng với ý tưởng từ màu áo của thầy tu trong đạo phật khi học tập và hành lễ làm tôi tâm đắc.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng NTM và Chương tình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm gian trưng bày sản phẩm gốm của chị Mỹ và đặt tên cho chiếc bình gốm Thủ tướng đang cầm trên tay là "Bình An". Ảnh: Bình Minh

Trước đó, ông xã tôi cũng thường xuyên hỏi, vì sao em chỉ thiết kế bình gốm đầu tiên mà không phải là sản phẩm khác thì tôi nói rằng, bình là bình an, bình thường, bình dị… “Bình An” có 3 size: cao, vừa và thấp. Size cao dành để cắm hoa trên bàn, size vừa để ở bàn ăn, size nhỏ để bàn làm việc, quà tặng, và cả 3 size khi đứng cạnh nhau sẽ tạo thành bộ sản phẩm “Gia Đình Bình An”.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Thủ tướng khi đã đặt tên “Bình An” cho chiếc bình gốm này. Theo tôi hiểu rằng, Thủ tướng đặt tên “Bình An” vì luôn mong muốn người dân cả nước luôn có cuộc sống bình an và trên chiếc bình gốm Bình An có kết hợp ngụ ý về văn hoá Việt Nam. Chiếc bình gốm Bình An là một một sản phẩm trong bộ sản phẩm Bình An. Với cái tên “Bình An”, chúng tôi đang phát triển để từ mùa thu năm nay, sản phẩm sẽ được chính thức đến với mọi người.

Bộ sản phẩm gốm có tên "Vườn Chuông" do chị Mỹ thiết kế. Ảnh: Ngọc Hải

Hàng mẫu kỹ thuật tạo hình chi tiết của nghệ nhân. Hiện vẫn chưa khai thác sang thiết kế sản phẩm. Ảnh: Ngọc Hải

Vậy, con đường sắp tới của MT là gì thưa chị?

- Việc đầu tiên là chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm trang trí và da dụng trong gia đình theo phương châm Gốm MT và tổ ấm (MT pottery & cozy home)

Về phần mình, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các sinh viên ngành mỹ thuật, kiến trúc để kéo sản phẩm và tác phẩm trở nên gần gũi nhau hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chào đón tất cả các doanh nghiệp nhỏ, nghệ nhân muốn hợp tác, tham gia vào những dự án cao cấp, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao.

Mùa thu năm nay, MT sẽ chính thức xuất hiện ở khá nhiều diễn đàn với sản phẩm “Bình An” và loạt sản phẩm với nhiều thiết kế mới.

Sinh con ở tuổi ngoài 40, cùng lúc chuyển đổi nghề nghiệp. Vậy chị sắp xếp công việc ra sao để hài hòa công việc gia đình và niềm đam mê với gốm?

- Trong 1 tuần làm việc thì tôi dành ra ngày thứ 2 để lấy cảm xúc liên quan đến gốm; thứ 3 và 5 sẽ dành cho các doanh nghiệp làm tư vấn; thứ 4 dành cho các làng nghề, chủ yếu ở Bát Tràng; thứ 6 sẽ tổng kết lại đơn hàng, xem có gì liên quan đến thiết kế hay không và thứ 7, chủ nhật sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!