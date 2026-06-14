Chủ phương tiện xe bán tải tự ý gắn “nhà di động”, có bị xử phạt không?

Câu hỏi

Ông Phạm Văn Thành (phường Cầu Giấy) thông tin, dạo dần đây tôi thấy nhiều xe bán tải gắn “nhà di động” đi trên đường phố. Vậy xin hỏi, trường hợp lái xe bán tải tự ý gắn “nhà di động” có bị xử phạt không?

Trả lời

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho hay, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 không cấm việc sử dụng xe bán tải có đặt thêm cabin, mô-đun lưu trú hay còn gọi là “nhà di động”.

Tuy nhiên, việc đặt và sử dụng phương tiện phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, các quy chuẩn và không được tự ý thay đổi kết cấu xe trái quy định.

Cụ thể hơn, Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, quy định, xe cơ giới tham gia giao thông phải bảo đảm các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Vì vậy, chủ phương tiện có trách nhiệm duy trì tình trạng kỹ thuật của xe theo đúng hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định, chứng nhận.

Ngoài ra, Thông tư số 12/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, phương tiện khi tham gia giao thông phải bảo đảm kích thước và tải trọng nằm trong giới hạn cho phép. Trường hợp kích thước hoặc tải trọng vượt quá giới hạn theo quy định thì phải thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, phương tiện khi tham gia giao thông phải bảo đảm kích thước và tải trọng nằm trong giới hạn cho phép. Ảnh: Dân Việt.

Luật sư Giang cho biết thêm, trường hợp chủ phương tiện lắp đặt cabin làm thay đổi kết cấu thùng xe, kích thước tổng thể, khối lượng bản thân hoặc các thông số kỹ thuật đã được cơ quan đăng kiểm xác nhận thì đây có thể được xem là hoạt động cải tạo phương tiện.

Trong trường hợp này, chủ xe phải thực hiện các thủ tục cải tạo, kiểm định và chứng nhận theo quy định trước khi đưa xe tham gia giao thông. Trường hợp không chủ phương tiện không thực hiện theo quy định sẽ bị xử phạt nặng.

Điều 32: Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe như sau:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe; biển số xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; Không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định;

Khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp lại biển số xe, chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 3; điểm i khoản 5 Điều 20 của Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 3; điểm i khoản 5 Điều 20 của Nghị định này; Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 21 của Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 21 của Nghị định này;

Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Nghị định này;

Không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định;

Tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong chứng nhận đăng ký xe;Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Cố ý can thiệp làm sai lệch chỉ số trên đồng hồ báo quãng đường đã chạy của xe ô tô; Đưa xe cứu hộ giao thông đường bộ, xe cứu thương không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc lắp thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô tham gia giao thông;

Đưa xe cứu hộ giao thông đường bộ, xe cứu thương không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không ghi, không lưu trữ được dữ liệu trên xe trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ô tô tham gia giao thông; Đưa xe cứu hộ giao thông đường bộ không có dụng cụ, thiết bị chuyên dùng để cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ theo quy định tham gia giao thông.

Như vậy, theo luật sư Giang, trường hợp chủ phương tiện tự ý thay đổi thiết kế thùng xe ô tô bán tải bạn sẽ bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.