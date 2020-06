Chủ quán vịt nướng bị nhóm đối tượng truy sát tử vong, 2 người khác trọng thương

Tới rạng sáng 8/6, Công an TP.Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, đang truy xét nhóm đối tượng chém chết chủ quán nhậu trên địa bàn.

Nhà vệ sinh, nơi 3 thanh niên bị nhóm đối tượng truy sát.





Theo đó, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thái (27 tuổi, quê Hà Nội, là chủ quán) và 2 người bạn đang đứng trước quán vịt nướng Thái Mập 379 trên đường Lê Hồng Phong, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.

Bất ngờ xuất hiện một nhóm hơn 10 thanh niên cầm hung khí đi xe tới, ngay lập tức, anh Thái và 2 người bạn chạy vào các phòng vệ sinh để trốn.

Vết máu vương vãi từ nhà vệ sinh ra tới ngoài đường.

Tuy nhiên nhóm đối tượng vẫn truy đuổi tận nơi chém 3 người trọng thương rồi ra xe tẩu thoát.

Cả 3 nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh Thái đã chết sau đó do mất máu.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận thông tin, Các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để truy xét nhóm hung thủ gây án.

Theo người thân nạn nhân, trước đó ít ngày, một nhóm thanh niên tới nhậu ở quán anh Thái rồi gây gỗ với nhau nên anh Thái mời ra ngoài, có thể vì lí do này mà các đối tượng thù hằn rồi ra tay.

Mới đây, một vụ truy sát quán nhậu nghiêm trọng cũng xảy ra ở TP.HCM. Khoảng 20h30 ngày 5/6, tại quán nhậu Ốc Hương, số 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1993) làm chủ, khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (đa số khoác áo màu cam) cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến chửi vọng vào quán.

Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (sinh năm 1990, là khách ngồi nhậu).

Sau khi đánh anh Long gây thương tích và đập phá ở quán, nhóm thanh niên lên xe và cùng nhau bỏ đi. Thời gian tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra nhanh chóng.