Chủ tịch Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng để làm dự án nâng cấp Quốc lộ 91

Hôm nay 10/11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã đi khảo sát dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng để làm dự án nâng cấp Quốc lộ 91. Ảnh: H.X

Do một số tuyến đường bị ngập, lãnh đạo TP Cần Thơ phải lội nước để vào nhà dân thuộc diện nhường đất cho dự án để vận động bàn giao mặt bằng. Ảnh: H.X

Trước đó, ngày 22/9 vừa qua, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đã được khởi công nhưng bị vướng mặt bằng thi công ở một số nơi.

Tại buổi khảo sát, ông Tuyên ghi nhận những phản ánh của người dân. Đồng thời, động viên người dân ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận những phản ánh của người dân liên quan đến dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7). Ảnh: H.X

Qua đó, thành phố sẽ vận dụng tối đa những cơ chế chính sách để đảm bảo an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Về cơ quan chức năng, ông Tuyên chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và địa phương phải tập trung vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận. Còn các nhà thầu phải tập trung trang thiết bị, nhân lực để khởi động và triển khai sớm dự án.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 91 dài 7km, qua phường Ninh Kiều, phường Cái Khế, phường Bình Thủy, phường Thới An Đông, có điểm đầu tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi. Điểm cuối tại cột km7 thuộc Quốc lộ 91, kết nối với đoạn Km7+00-Km14+000 đang khai thác sử dụng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 91﻿. Ảnh: H.X

Trên đoạn đường có cầu Bình Thủy, 11 nút giao kết nối với các đường hiện hữu, hệ thống thoát nước mưa, cây xanh, chiếu sáng...

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Đây là công trình giao thông đường đô thị, quy mô dự án nhóm A, tiêu chuẩn 6 làn xe, tốc độ thiết kế 60km/h, với tổng mức đầu tư là 7.238 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Tổng diện tích thi công dự án khoảng 27ha. Trong đó, diện tích đất cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng 7ha, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.079 hộ. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 91 là giữa tháng 12/2027.

