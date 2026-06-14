Chủ tịch Cuba nói về giải pháp kích thích sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều lúa gạo, thực phẩm hơn ở Cuba

Kích thích sản xuất, trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp ở Cuba

Xuất phát từ câu hỏi về những khó khăn mà đất nước đang trải qua và những gì quốc đảo Caribe này có thể làm để tiến lên, Chủ tịch Cuba đã chia sẻ những suy nghĩ về một số biện pháp đã và đang được thiết kế đưa Cuba vượt qua tình hình khó khăn hiện tại.

"Ưu tiên quan trọng là Chương trình kinh tế và xã hội năm 2026", ông Díaz-Canel tuyên bố và cho biết thêm, chương trình này đã được đưa ra thảo luận công khai vào cuối năm ngoái, "nhiều đề xuất đã được đưa ra, đặc biệt là liên quan đến các yếu tố chuyển đổi trong mô hình kinh tế và xã hội".

Người đứng đầu Nhà nước Cuba khẳng định: "Tôi tin rằng phần lớn các ý tưởng, các đề xuất này đã chín muồi. Các biện pháp đang được hoàn thiện để trình Bộ Chính trị và Quốc hội phê duyệt; và ngay sau đó, quá trình thông tin cho người dân sẽ bắt đầu".

Chủ tịch Cuba nói về tầm quan trọng của việc phá bỏ các rào cản để kích thích sản xuất trong nước, để cung cấp nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn cho người dân và cho xuất khẩu nhằm tạo ra doanh thu.

Quyền tự chủ của chính quyền địa phương và quyền tự chủ của doanh nghiệp là những ưu tiên khác mà Chủ tịch Cuba đã đề cập.

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Granma.

Theo đó, chính quyền địa phương có quyền nhập khẩu và xuất khẩu, không nên phụ thuộc vào các kế hoạch của Chính phủ Trung ương; chính quyền địa phương có khả năng quản lý doanh thu ngoại tệ; chính quyền địa phương có khả năng quản lý các khoản đầu tư hoặc dự án với người Cuba cư trú ở nước ngoài, người Cuba cư trú tại Cuba.

Chủ tịch Cuba cũng đề cập đến quyền tự chủ của các doanh nghiệp nhà nước, các công ty sẽ tự thiết kế quy mô, hệ thống lương thưởng. "Họ có quyền xuất nhập khẩu, ngoài những đóng góp cho đất nước, họ sẽ được hưởng một phần ngoại tệ để mở rộng sản xuất và dịch vụ. Họ có thể thiết lập quan hệ đối tác kinh tế với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào; tự quyết định khách hàng và nhà cung cấp của mình".

"Tôi tin rằng điều này sẽ đặt các doanh nghiệp nhà nước vào vị thế cạnh tranh bình đẳng với các chủ thể kinh tế khác, điều mà người dân đã kiên quyết yêu cầu", Chủ tịch Cuba nói.

Sử dụng đất đai hiệu quả, giảm thiểu đất bỏ hoang ở Cuba

Người đứng đầu nhà nước Cuba cho biết, một loạt giải pháp cũng được đưa ra nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp, sản xuất lương thực.

Chủ tịch Cuba đề cập đến "các quyền hạn sẽ được trao cho việc sử dụng đất; giao đất cho những người thực sự có khả năng sản xuất; giảm thiểu đất bỏ hoang và tối đa hóa năng suất; đảm bảo người sản xuất có thể tiếp cận thị trường đầu vào; cho phép người sản xuất từ ​​bất kỳ lĩnh vực nào - nhà nước, hợp tác xã, tư nhân và đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào sản xuất lương thực".

"Tất cả các thủ tục thành lập công ty, thủ tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nên được đơn giản hóa tối đa", Chủ tịch Cuba nói.