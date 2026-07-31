Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Thời sự
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 17:23 GMT+7

Chủ tịch Đà Nẵng: Mọi nhiệm vụ đều phải có kết quả cụ thể và người chịu trách nhiệm

+ aA -
Diệu Bình Thứ sáu, ngày 31/07/2026 17:23 GMT+7
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhấn mạnh mọi nhiệm vụ phải có kết quả cụ thể, mọi hồ sơ phải có thời hạn xử lý và mỗi công việc đều phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và niềm tin của người dân, doanh nghiệp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 31/7, giải trình tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định TP sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, yêu cầu mọi nhiệm vụ, dự án và hồ sơ tồn đọng phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý, đồng thời khơi thông các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng mới.

Các nội dung chất vấn được đại biểu HĐND đặt ra đều tập trung vào những vấn đề cử tri và người dân quan tâm như tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công, môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.

Tiếp thu, giải trình tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sau hợp nhất, TP có không gian phát triển rộng lớn hơn nhưng cũng đối mặt với nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, từ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến triển khai các cơ chế đặc thù và xử lý những điểm nghẽn kéo dài.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không nằm ở việc giảm đầu mối mà phải được đo bằng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

"Hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không được đo bằng số lượng đầu mối được sắp xếp mà phải thể hiện ở chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hiệu quả quản trị, tốc độ xử lý công việc và những chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: D.B

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, UBND TP đã rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, giao bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương trong những tháng còn lại của năm.

TP đồng thời giao các ngành xây dựng các đề án phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, công thương, công nghiệp, văn hóa, du lịch và an sinh xã hội; khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do (FTZ), hoàn tất các điều kiện để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC) sớm đi vào hoạt động.

Về cải cách hành chính, ông Hùng cho hay, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là ở các lĩnh vực có nhiều hồ sơ như đất đai.

Trong lĩnh vực đầu tư công, TP tập trung tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án trọng điểm; rà soát toàn bộ các dự án tồn đọng, dự án chậm tiến độ và trụ sở dôi dư sau sáp nhập, phân công từng Phó Chủ tịch UBND TP trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Hùng, UBND TP đã tổ chức nhiều cuộc họp, kiểm tra thực địa và ban hành khoảng 120 thông báo, công văn chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ sở, ban, ngành và địa phương rà soát từng nhiệm vụ, từng hồ sơ còn tồn đọng để xử lý dứt điểm.

"Mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, mỗi hồ sơ phải có thời hạn rõ ràng, mỗi công việc phải xác định rõ người chịu trách nhiệm và mọi vướng mắc phải được giải quyết ngay từ cơ sở, không đùn đẩy, né tránh", Chủ tịch UBND tp nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 31/7. Ảnh: D.B

Ông cũng yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, dự án lớn và những vấn đề phức tạp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trách nhiệm tập thể nhưng không xác định được trách nhiệm cá nhân.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Đà Nẵng xác định ba trọng tâm điều hành gồm khơi thông mạnh mẽ mọi nguồn lực để mở rộng không gian phát triển; hình thành các động lực tăng trưởng mới và xây dựng nền hành chính hiện đại, kỷ cương, kiến tạo, phục vụ.

"Đảng, Nhà nước và Trung ương đã dành cho TP nhiều cơ chế, chính sách đặc thù với kỳ vọng lớn. Điều nhân dân mong đợi không chỉ là những cơ chế mới mà là một chính quyền hành động nhanh hơn, phục vụ tốt hơn, các công trình đúng tiến độ và môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Khép lại phần giải trình, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền gần dân, lắng nghe dân và phục vụ nhân dân; đồng thời khẳng định thành phố sẽ biến các cơ chế đặc thù, tiềm năng và lợi thế thành những kết quả phát triển cụ thể để người dân và doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng thừa nhận bất cập trong vận hành hồ chứa, lên phương án di dời gần 8.700 hộ dân

Đà Nẵng thừa nhận bất cập trong vận hành hồ chứa, lên phương án di dời gần 8.700 hộ dân

Đà Nẵng kiện toàn các nhân sự lãnh đạo của UBND thành phố

Đà Nẵng kiện toàn các nhân sự lãnh đạo của UBND thành phố

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh Nguyễn Văn Dũng

Tại Kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên (tỉnh Bắc Giang cũ).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị phân công thêm nhiệm vụ

Thời sự
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị phân công thêm nhiệm vụ

Chỉ đạo mới nhất của ông Đinh Văn Nơi: Lập lại kỷ cương an ninh trật tự và quản lý đất rừng tại đặc khu Phú Quốc

Thời sự
Chỉ đạo mới nhất của ông Đinh Văn Nơi: Lập lại kỷ cương an ninh trật tự và quản lý đất rừng tại đặc khu Phú Quốc

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Quang Thiều, khai trừ Đảng với Giám đốc NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Thời sự
Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Quang Thiều, khai trừ Đảng với Giám đốc NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington đã cập cảng Tiên Sa và sẽ có lịch trình dày đặc trong 5 ngày tại Đà Nẵng

Thời sự
Tàu sân bay Mỹ USS George Washington đã cập cảng Tiên Sa và sẽ có lịch trình dày đặc trong 5 ngày tại Đà Nẵng

Đọc thêm

Loại quả dân dã sánh ngang thịt, đưa cơm: “Quét sạch” mỡ máu, mỡ gan
Món ngon

Loại quả dân dã sánh ngang thịt, đưa cơm: “Quét sạch” mỡ máu, mỡ gan

Món ngon

Đây là loại quả ăn rất "hao cơm" và được được ví ngon không kém gì thịt.

Trọng tài điều khiển chung kết World Cup 2026 Slavko Vinčić lên tiếng về Messi
Thể thao

Trọng tài điều khiển chung kết World Cup 2026 Slavko Vinčić lên tiếng về Messi

Thể thao

Trọng tài người Slovenia Slavko Vinčić, người vừa giải nghệ sau khi điều khiển trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, đã dành nhiều lời khen cho Lionel Messi khi nhìn lại màn trình diễn của siêu sao này. Ông khẳng định đội trưởng Argentina luôn cư xử đúng mực và mang tinh thần thể thao, đồng thời từ chối tiết lộ nội dung các cuộc trao đổi giữa hai người trên sân.

Phú Quốc: Cưỡng chế, thu hồi hơn 247.000m² đất vi phạm trong 7 tháng
Thời sự

Phú Quốc: Cưỡng chế, thu hồi hơn 247.000m² đất vi phạm trong 7 tháng

Thời sự

Nhằm lập lại trật tự quản lý đất đai và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã quyết liệt triển khai hàng loạt biện pháp thu hồi đất. Tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã thu hồi hơn 247.000m² đất vi phạm, tạo dư địa phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội.

Cổ phiếu công nghệ hút gần 500 tỷ đồng, trở thành điểm sáng trong phiên VN-Index giảm gần 9 điểm
Khoa học Công nghệ

Cổ phiếu công nghệ hút gần 500 tỷ đồng, trở thành điểm sáng trong phiên VN-Index giảm gần 9 điểm

Khoa học Công nghệ

Sau nhiều phiên lao dốc trong tháng 7, nhóm cổ phiếu công nghệ đã lấy lại sắc xanh trong phiên cuối tháng. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào FPT, giúp ngành trở thành một trong số ít điểm sáng giữa bối cảnh VN-Index giảm gần 9 điểm.

MCK xin lỗi, cam kết không biểu diễn các tác phẩm âm nhạc trái quy định pháp luật
Văn hóa - Giải trí

MCK xin lỗi, cam kết không biểu diễn các tác phẩm âm nhạc trái quy định pháp luật

Văn hóa - Giải trí

MCK cho biết sẽ chịu trách nhiệm về những sai phạm liên quan tới album "HVL" và ngay lập tức triển khai các biện pháp khắc phục.

Giải ngân mới đạt 33%, Bộ Xây dựng tăng tốc các dự án trọng điểm
Kinh tế

Giải ngân mới đạt 33%, Bộ Xây dựng tăng tốc các dự án trọng điểm

Kinh tế

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu Ban QLDA Thăng Long cùng các đơn vị phải tập trung quan tâm thực hiện lựa chọn được tư vấn lập nghiên cứu khả thi, lựa chọn công nghệ.

Hộ kinh doanh nói gì về quy định mới trong kê khai thuế?
Kinh tế

Hộ kinh doanh nói gì về quy định mới trong kê khai thuế?

Kinh tế

Ngày 31/7 là hạn cuối để một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu quý II và thông báo tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh. Theo nhiều chủ hộ kinh doanh, việc thực hiện hồ sơ kê khai đúng yêu cầu không quá khó.

​Từ 1/8, các 'ông lớn' ngân hàng quốc doanh chính thức được giải tỏa áp lực huy động vốn nhờ quyết định mới của NHNN
Kinh tế

​Từ 1/8, các "ông lớn" ngân hàng quốc doanh chính thức được giải tỏa áp lực huy động vốn nhờ quyết định mới của NHNN

Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức nới dư địa cho hệ thống. Quy định cho phép tính 50% tiền gửi Kho bạc vào LDR áp dụng từ ngày 1/8, qua đó giúp nhóm Big4 ngân hàng giải tỏa áp lực huy động vốn.

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, tin cập nhật mới nhất, miền Bắc cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn
Nhà nông

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, tin cập nhật mới nhất, miền Bắc cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn

Nhà nông

Tin mưa lớn Hà Nội mới nhất, cơ quan khí tượng dự báo Hà Nội có mưa dông giờ tan tầm, miền Bắc cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn từ chiều tối nay tới ngày 1/8.

Mitchell Dijks tiết lộ quãng thời gian thi đấu tại Thép xanh Nam Định: “Có lẽ tôi đã ăn phải cả gián'
Thể thao

Mitchell Dijks tiết lộ quãng thời gian thi đấu tại Thép xanh Nam Định: “Có lẽ tôi đã ăn phải cả gián"

Thể thao

Mitchell Dijks thừa nhận mình muốn quên quãng thời gian khoác áo Thép xanh Nam Định, khi anh chỉ được đăng ký thi đấu tại AFC Champions League Two và Shopee Cup...

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Thu hút gần hơn 14.000 lao động tìm việc
Xã hội

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Thu hút gần hơn 14.000 lao động tìm việc

Xã hội

Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia, đã có hàng chục lượt lao động đăng ký tìm việc và hàng trăm doanh nghiệp tuyển dụng.

Lửa trắng tập 14: Mai rơi vào bẫy ám sát, Sương gặp biến cố trong nhiệm vụ nằm vùng
Văn hóa - Giải trí

Lửa trắng tập 14: Mai rơi vào bẫy ám sát, Sương gặp biến cố trong nhiệm vụ nằm vùng

Văn hóa - Giải trí

Tập 14 Lửa Trắng: Mai gặp nguy hiểm khi rơi vào bẫy ám sát, Sương đối mặt biến cố trong nhiệm vụ nằm vùng đầy cam go.

DOJILAND tiếp tục ghi dấu ấn tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026
Nhà đất

DOJILAND tiếp tục ghi dấu ấn tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Nhà đất

Ngày 30/7/2026, DOJILAND đã xuất sắc được vinh danh với 2 hạng mục giải thưởng quan trọng dành cho các dự án tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản hàng đầu với những dấu ấn khác biệt trên thị trường.

'Quyết tâm bằng mọi giá' - truyền thông đưa tin về động thái tuyệt vọng của ông Zelensky trong cuộc chiến Ukraine
Thế giới

"Quyết tâm bằng mọi giá" - truyền thông đưa tin về động thái tuyệt vọng của ông Zelensky trong cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Nhà báo người Anh Martin Jay viết trong một bài báo trên cổng thông tin Strategic Culture rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tuyệt vọng cố gắng biến cuộc xung đột ở Ukraine thành một cuộc chiến toàn cầu để giữ vững quyền lực.

Tài tử Ben Affleck thắng 'Ai là triệu phú'
Văn hóa - Giải trí

Tài tử Ben Affleck thắng "Ai là triệu phú"

Văn hóa - Giải trí

Tài tử Ben Affleck vừa xuất sắc chinh phục giải thưởng cao nhất của chương trình "Who Wants to Be a Millionaire" bản Mỹ. Toàn bộ số tiền một triệu USD sẽ được nam diễn viên quyên góp cho quỹ từ thiện do chính anh đồng sáng lập.

Tòa tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm, nguyên liệu trong vụ án sữa giả MediUSA
Pháp luật

Tòa tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm, nguyên liệu trong vụ án sữa giả MediUSA

Pháp luật

Cấp sơ thẩm phạt tù Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm trong đường dây sản xuất thực phẩm giả tại MediUSA, xử lý hình sự nhóm cán bộ hải quan, công an, y tế giúp sức đồng thời tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm cùng nguyên liệu bị thu giữ.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc - người có những quyết sách đổi mới giáo dục - qua đời
Xã hội

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc - người có những quyết sách đổi mới giáo dục - qua đời

Xã hội

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục qua đời vào 1h10 phút sáng ngày 31/7/2026.

Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên
Thời sự

Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

Thời sự

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Vì sao HLV Kim Sang-sik rất khó để Lê Phạm Thành Long đá chính?
Thể thao

Vì sao HLV Kim Sang-sik rất khó để Lê Phạm Thành Long đá chính?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị đọ sức ĐT Singapore và cách sắp xếp trên hàng tiền vệ liên quan đến Lê Phạm Thành Long nhận được sự quan tâm đáng kể.

Phát hiện Salbutamol trên đàn lợn ở Đồng Nai, tạm giữ gần 1.800 con, Salbutamol nguy hiểm thế nào?
Nhà nông

Phát hiện Salbutamol trên đàn lợn ở Đồng Nai, tạm giữ gần 1.800 con, Salbutamol nguy hiểm thế nào?

Nhà nông

Kết quả mẫu xét nghiệm nhanh tại 2 trang trại lợn ở phường Dầu Giây (Đồng Nai) cho thấy đều dương tính với chất cấm Salbutamol. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1.800 con lợn. Được biết, Salbutamol là chất cấm trong chăn nuôi tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Khối STEM lên ngôi tại trường đại học hút gần 146.000 nguyện vọng ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khối STEM lên ngôi tại trường đại học hút gần 146.000 nguyện vọng ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Mùa tuyển sinh 2026, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) ghi nhận lượng đăng ký ở các nguyện vọng top đầu tăng 1,5 lần so với năm ngoái, trong đó thí sinh đặc biệt ưu ái các ngành công nghệ, kỹ thuật.

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand Vietnam 2026
Văn hóa - Giải trí

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Văn hóa - Giải trí

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (31/7), khép lại hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Grand International 2026.

Tăng tốc thi công tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' để về đích trước 2/9
Media

Tăng tốc thi công tuyến đường "đắt nhất hành tinh" để về đích trước 2/9

Media

Sau nhiều năm triển khai, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) đang được các đơn vị tăng tốc và thi công ngày đêm để chuẩn bị thông xe trước 2/9. Đây là dự án được ví "tuyến đường đắt nhất hành tinh" do chi phí giải phóng mặt bằng đặc biệt lớn: Khoảng 6.000 tỷ đồng.

Ấn định thời gian tang lễ BLV Trịnh Quốc Hưng, những lời tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn lòng
Văn hóa - Giải trí

Ấn định thời gian tang lễ BLV Trịnh Quốc Hưng, những lời tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn lòng

Văn hóa - Giải trí

Tang lễ của cựu cầu thủ, HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 3/8 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 số 13 phố Đội Nhân, Hà Nội.

Đề xuất linh hoạt chuyển đổi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại TP.HCM: Người dân thêm cơ hội an cư
Chuyển động Sài Gòn

Đề xuất linh hoạt chuyển đổi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại TP.HCM: Người dân thêm cơ hội an cư

Chuyển động Sài Gòn

Chính phủ đang đề xuất trao cho TP.HCM cơ chế chủ động chuyển đổi giữa nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Nếu được thông qua, chính sách mới không chỉ góp phần tận dụng hiệu quả quỹ nhà sẵn có mà còn được kỳ vọng tăng nguồn cung, rút ngắn thời gian phát triển dự án và mở thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân TP.HCM.

Hương Tràm biểu diễn trên sân khấu nghiêng 'độc lạ', giấu khách mời đặc biệt đến phút chót
Văn hóa - Giải trí

Hương Tràm biểu diễn trên sân khấu nghiêng "độc lạ", giấu khách mời đặc biệt đến phút chót

Văn hóa - Giải trí

Có một vị khách mời bí mật mà ca sĩ Hương Tràm muốn giữ kín đến phút chót trong live concert sắp diễn ra tại Hà Nội vào tối ngày 1/8 tới.

Dọn vườn tình cờ đụng con động vật hoang dã này, một người Lâm Đồng báo công an xã
Nhà nông

Dọn vườn tình cờ đụng con động vật hoang dã này, một người Lâm Đồng báo công an xã

Nhà nông

Công an xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng (địa phận huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũ) phối hợp tiếp nhận cá thể động vật hoang dã là một con rùa núi vàng nặng 2kg do người dân tự nguyện giao nộp.

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 9 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 9 điểm

Nhà đất

Phiên cuối tháng 7, cổ phiếu bất động sản chịu áp lực bán mạnh, VN-Index mất gần 9 điểm. Trong khi VIC lao dốc kéo thị trường giảm, TAL tăng trần nhờ thông tin thâu tóm doanh nghiệp.

Rúng động Ukraine: Lộ tin nhắn chỉ huy trung đoàn ra lệnh nổ súng vào đồng đội rút lui
Thế giới

Rúng động Ukraine: Lộ tin nhắn chỉ huy trung đoàn ra lệnh nổ súng vào đồng đội rút lui

Thế giới

Theo một cuộc điều tra của hãng tin Texty của Ukraine, Oleh Shyriaiev - chỉ huy Trung đoàn xung kích 225 của Ukraine, bị cáo buộc đã ra lệnh cho binh lính nổ súng vào đồng đội đang rút lui.

Chủ tịch VFA: Doanh nghiệp khó thu mua lúa trực tiếp từ nông dân do vướng các quy định về thanh toán, chứng từ
Nhà nông

Chủ tịch VFA: Doanh nghiệp khó thu mua lúa trực tiếp từ nông dân do vướng các quy định về thanh toán, chứng từ

Nhà nông

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động làm việc với phía Philippines, thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa hiệp hội lương thực hai nước nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan xuất khẩu gạo; đồng thời tiếp tục có giải pháp điều hành linh hoạt để giữ mặt bằng giá lúa ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua, bảo đảm người trồng lúa có lãi...

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

2

BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

3

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

4

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

5

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi