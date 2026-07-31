Chủ tịch Đà Nẵng: Mọi nhiệm vụ đều phải có kết quả cụ thể và người chịu trách nhiệm

Ngày 31/7, giải trình tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định TP sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, yêu cầu mọi nhiệm vụ, dự án và hồ sơ tồn đọng phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý, đồng thời khơi thông các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng mới.

Các nội dung chất vấn được đại biểu HĐND đặt ra đều tập trung vào những vấn đề cử tri và người dân quan tâm như tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công, môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.

Tiếp thu, giải trình tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sau hợp nhất, TP có không gian phát triển rộng lớn hơn nhưng cũng đối mặt với nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, từ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến triển khai các cơ chế đặc thù và xử lý những điểm nghẽn kéo dài.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không nằm ở việc giảm đầu mối mà phải được đo bằng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

"Hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không được đo bằng số lượng đầu mối được sắp xếp mà phải thể hiện ở chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hiệu quả quản trị, tốc độ xử lý công việc và những chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: D.B

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, UBND TP đã rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, giao bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương trong những tháng còn lại của năm.

TP đồng thời giao các ngành xây dựng các đề án phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, công thương, công nghiệp, văn hóa, du lịch và an sinh xã hội; khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do (FTZ), hoàn tất các điều kiện để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC) sớm đi vào hoạt động.

Về cải cách hành chính, ông Hùng cho hay, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là ở các lĩnh vực có nhiều hồ sơ như đất đai.

Trong lĩnh vực đầu tư công, TP tập trung tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án trọng điểm; rà soát toàn bộ các dự án tồn đọng, dự án chậm tiến độ và trụ sở dôi dư sau sáp nhập, phân công từng Phó Chủ tịch UBND TP trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Hùng, UBND TP đã tổ chức nhiều cuộc họp, kiểm tra thực địa và ban hành khoảng 120 thông báo, công văn chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ sở, ban, ngành và địa phương rà soát từng nhiệm vụ, từng hồ sơ còn tồn đọng để xử lý dứt điểm.

"Mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, mỗi hồ sơ phải có thời hạn rõ ràng, mỗi công việc phải xác định rõ người chịu trách nhiệm và mọi vướng mắc phải được giải quyết ngay từ cơ sở, không đùn đẩy, né tránh", Chủ tịch UBND tp nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 31/7. Ảnh: D.B

Ông cũng yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, dự án lớn và những vấn đề phức tạp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trách nhiệm tập thể nhưng không xác định được trách nhiệm cá nhân.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Đà Nẵng xác định ba trọng tâm điều hành gồm khơi thông mạnh mẽ mọi nguồn lực để mở rộng không gian phát triển; hình thành các động lực tăng trưởng mới và xây dựng nền hành chính hiện đại, kỷ cương, kiến tạo, phục vụ.

"Đảng, Nhà nước và Trung ương đã dành cho TP nhiều cơ chế, chính sách đặc thù với kỳ vọng lớn. Điều nhân dân mong đợi không chỉ là những cơ chế mới mà là một chính quyền hành động nhanh hơn, phục vụ tốt hơn, các công trình đúng tiến độ và môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Khép lại phần giải trình, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền gần dân, lắng nghe dân và phục vụ nhân dân; đồng thời khẳng định thành phố sẽ biến các cơ chế đặc thù, tiềm năng và lợi thế thành những kết quả phát triển cụ thể để người dân và doanh nghiệp có thể cảm nhận được.