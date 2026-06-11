Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10

Ngày 11/6, tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương cùng các đơn vị, địa phương liên quan để rà soát, xây dựng và triển khai phương án kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra trên toàn địa bàn, đồng thời bố trí đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, cung cấp thông tin và phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cũng như Đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ khi có yêu cầu.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh minh hoạ

Xăng sinh học E10, với thành phần 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học, đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại Việt Nam nhằm giảm khí thải độc hại, bảo vệ môi trường và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người sử dụng, việc kiểm tra chất lượng E10 là cần thiết, tránh tình trạng pha trộn không đúng quy chuẩn gây ảnh hưởng đến động cơ phương tiện và quyền lợi của người dân.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, vào ngày 3/6 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã thông tin về công tác giám sát chất lượng xăng sinh học E10.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Kể từ ngày 1/1/2018, Việt Nam chuyển sang sử dụng xăng nhiên liệu sinh học, chủ yếu là xăng E5 RON92 và bắt đầu sử dụng xăng E10 RON95 gần đây.

Để triển khai lộ trình này, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức liên quan, chuẩn bị đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả.

"Việc triển khai xăng sinh học được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, mang lại nhiều kết quả tích cực", Thứ trưởng cho hay.

Về kiểm soát chất lượng, theo ông Tân, không chỉ E10 mà toàn bộ xăng nhiên liệu sinh học, gồm E5 và E10, đều được kiểm soát ở tất cả các cấp độ.

“Chất lượng xăng nhiên liệu sinh học hiện được quản lý theo hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Việc sản xuất, phối trộn phải tuân thủ đúng quy chuẩn nhằm tránh tình trạng pha trộn sai tiêu chuẩn. Công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện xuyên suốt từ khâu sản xuất, phối trộn, phân phối, lưu thông đến bán lẻ tại các trạm xăng”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.