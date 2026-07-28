Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu lập kịch bản giải ngân từng tuần cho mọi dự án

Ngày 28/7, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Kế hoạch số về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026, đến hết ngày 31/7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng phải đạt 57,5% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, đến hết ngày 22/7, toàn TP Đà Nẵng mới giải ngân được 7.626,059 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch, thấp hơn 12,2 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra. Trong khi đó, thời gian còn lại của tháng 7 không nhiều, khối lượng vốn cần giải ngân vẫn rất lớn.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Cụ thể, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường, đặc khu phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra kiểm tra thực tế nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ảnh: D.B

UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng kế hoạch và kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng quý; xác định rõ khối lượng công việc, giá trị giải ngân, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý.

Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn, các đơn vị chủ động đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.

Các chủ đầu tư phải đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu; tập trung thi công, nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng đã hoàn thành, không để dồn hồ sơ vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, đất đai; đồng thời xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, bão lũ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, nhất là công trình trọng điểm.

Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra tình hình giải ngân; định kỳ tham mưu UBND thành phố giao chỉ tiêu giải ngân hằng tháng cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; công khai kết quả giải ngân và đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án, nhất là công trình trọng điểm; đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn mỏ vật liệu và tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá vật liệu xây dựng.

UBND các xã, phường, đặc khu được giao tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; đồng thời bố trí đủ cán bộ có chuyên môn phụ trách đầu tư công, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Đối với Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán vốn đầu tư công nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ được giao căn cứ kết quả giải ngân của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu UBND thành phố đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời nghiên cứu, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân do nguyên nhân chủ quan.